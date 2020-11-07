Бэмфорд – первый игрок «Лидса» с 2002 года с голами в четырех выездных матчах АПЛ подряд

В эти минуты проходит матч восьмого тура АПЛ между «Кристал Пэлас» и «Лидсом». У гостей отличился Патрис Бэмфорд, он забил в четвертой выездной встрече чемпионата подряд.

Последним футболистом «Лидса» с четырьмя подряд выездными матчами АПЛ с голами был Марк Видука в 2002 году.