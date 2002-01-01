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    Бэмфорд – первый игрок «Лидса» с 2002 года с голами в четырех выездных матчах АПЛ подряд

    В эти минуты проходит матч восьмого тура АПЛ между «Кристал Пэлас» и «Лидсом». У гостей отличился Патрис Бэмфорд, он забил в четвертой выездной встрече чемпионата подряд.

    Последним футболистом «Лидса» с четырьмя подряд выездными матчами АПЛ с голами был Марк Видука в 2002 году.

    • У Бэмфорда в указанных четырех гостевых матчах шесть голов.
    • Бэмфорд не провел за «Лидс» в АПЛ ни одного гостевого матча, в котором бы не забил.
    • 27-летний Бэмфорд стоит на рынке 10 миллионов евро, в сезоне АПЛ он не пропустил ни матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +42986

      portero 1 час назад

      Фигли толку, команда летит с крупным счетом.

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