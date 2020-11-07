Бэмфорд – первый игрок «Лидса» с 2002 года с голами в четырех выездных матчах АПЛ подряд

В эти минуты проходит матч восьмого тура АПЛ между «Кристал Пэлас» и «Лидсом». У гостей отличился Патрис Бэмфорд, он забил в четвертой выездной встрече чемпионата подряд.
Последним футболистом «Лидса» с четырьмя подряд выездными матчами АПЛ с голами был Марк Видука в 2002 году.
- У Бэмфорда в указанных четырех гостевых матчах шесть голов.
- Бэмфорд не провел за «Лидс» в АПЛ ни одного гостевого матча, в котором бы не забил.
- 27-летний Бэмфорд стоит на рынке 10 миллионов евро, в сезоне АПЛ он не пропустил ни матча.
Источник: Бомбардир.ру