Семак – о десятом месте «Краснодара» в РПЛ: «Это можно объяснить проблемами нового лимита на легионеров»

Всё верно Семак говорит. Лимит уничтожит футбол в России. Так и будет - либо качественных легов выпускать в РПЛ, либо в ЕК. Не хватит 8-ми легов и туда и сюда, а наши пешеходы стоят дорого.
С введением лимита ни сборная, ни клубы ни чего не добились. Тогда вопрос - на кой он?
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о предстоящем матче 14-го тура РПЛ против «Краснодара».
– Как изменился и в чем прибавил «Краснодар» с момента вашей последней встречи с ним?
– Сейчас время непростое – это касается и нас, и «Краснодара». Период пандемии, травмы, график, который так же не позволяет «Краснодару» использовать своих самых сильных игроков. Аналогичная ситуация у нас. Поэтому сейчас наша задача – разобраться, кто лучше восстановился, кто здоров, кто готов, тот и будет играть.
«Краснодар» никогда не отходил и не отходит от своей игры, всегда старается подолгу и помногу контролировать мяч, играть агрессивно. Это команда, которая любит играть в футбол.
– Как можно объяснить десятое место в таблице, которое «быки» занимают в настоящий момент?
– Как раз этим и можно объяснить. Проблемами нового лимита – когда выбывают несколько ведущих игроков-иностранцев, найти им равнозначную замену достаточно сложно. Мы видим в заявках многих ведущих клубов много молодых игроков. Естественно, чем ниже уровень отдельно взятых футболистов, тем ниже уровень команды.
– «Краснодар» тоже играл в Лиге чемпионов, но на выезде. Для него это осложняет ситуацию перед игрой с «Зенитом»?
– Я не думаю, что сильно осложняет. Три дня – это достаточный срок для того, чтобы восстановиться. Через два на третий сложнее, через три на четвертый, в принципе, нормально.
И мы в таком же графике играем. Каждый год происходит примерно то же самое – есть домашние матчи, есть выездные, есть график, в котором приходится играть. Ничего не меняется из года в год.
- Матч «Зенит» – «Краснодар» состоится в воскресенье, 8 ноября.
- Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 19:00 по московскому времени.
- Петербуржцы идут вторыми в турнирной таблице РПЛ, краснодарцы – десятыми.