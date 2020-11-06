Семак – о десятом месте «Краснодара» в РПЛ: «Это можно объяснить проблемами нового лимита на легионеров»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о предстоящем матче 14-го тура РПЛ против «Краснодара».

– Как изменился и в чем прибавил «Краснодар» с момента вашей последней встречи с ним?

– Сейчас время непростое – это касается и нас, и «Краснодара». Период пандемии, травмы, график, который так же не позволяет «Краснодару» использовать своих самых сильных игроков. Аналогичная ситуация у нас. Поэтому сейчас наша задача – разобраться, кто лучше восстановился, кто здоров, кто готов, тот и будет играть.

«Краснодар» никогда не отходил и не отходит от своей игры, всегда старается подолгу и помногу контролировать мяч, играть агрессивно. Это команда, которая любит играть в футбол.

– Как можно объяснить десятое место в таблице, которое «быки» занимают в настоящий момент?

– Как раз этим и можно объяснить. Проблемами нового лимита – когда выбывают несколько ведущих игроков-иностранцев, найти им равнозначную замену достаточно сложно. Мы видим в заявках многих ведущих клубов много молодых игроков. Естественно, чем ниже уровень отдельно взятых футболистов, тем ниже уровень команды.

– «Краснодар» тоже играл в Лиге чемпионов, но на выезде. Для него это осложняет ситуацию перед игрой с «Зенитом»?

– Я не думаю, что сильно осложняет. Три дня – это достаточный срок для того, чтобы восстановиться. Через два на третий сложнее, через три на четвертый, в принципе, нормально.

И мы в таком же графике играем. Каждый год происходит примерно то же самое – есть домашние матчи, есть выездные, есть график, в котором приходится играть. Ничего не меняется из года в год.