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  • Семак – о десятом месте «Краснодара» в РПЛ: «Это можно объяснить проблемами нового лимита на легионеров»

Семак – о десятом месте «Краснодара» в РПЛ: «Это можно объяснить проблемами нового лимита на легионеров»

6 ноября 2020, 17:49
16

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о предстоящем матче 14-го тура РПЛ против «Краснодара».

– Как изменился и в чем прибавил «Краснодар» с момента вашей последней встречи с ним?

– Сейчас время непростое – это касается и нас, и «Краснодара». Период пандемии, травмы, график, который так же не позволяет «Краснодару» использовать своих самых сильных игроков. Аналогичная ситуация у нас. Поэтому сейчас наша задача – разобраться, кто лучше восстановился, кто здоров, кто готов, тот и будет играть.

«Краснодар» никогда не отходил и не отходит от своей игры, всегда старается подолгу и помногу контролировать мяч, играть агрессивно. Это команда, которая любит играть в футбол.

– Как можно объяснить десятое место в таблице, которое «быки» занимают в настоящий момент?

– Как раз этим и можно объяснить. Проблемами нового лимита – когда выбывают несколько ведущих игроков-иностранцев, найти им равнозначную замену достаточно сложно. Мы видим в заявках многих ведущих клубов много молодых игроков. Естественно, чем ниже уровень отдельно взятых футболистов, тем ниже уровень команды.

– «Краснодар» тоже играл в Лиге чемпионов, но на выезде. Для него это осложняет ситуацию перед игрой с «Зенитом»?

– Я не думаю, что сильно осложняет. Три дня – это достаточный срок для того, чтобы восстановиться. Через два на третий сложнее, через три на четвертый, в принципе, нормально.

И мы в таком же графике играем. Каждый год происходит примерно то же самое – есть домашние матчи, есть выездные, есть график, в котором приходится играть. Ничего не меняется из года в год.

  • Матч «Зенит» – «Краснодар» состоится в воскресенье, 8 ноября.
  • Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 19:00 по московскому времени.
  • Петербуржцы идут вторыми в турнирной таблице РПЛ, краснодарцы – десятыми.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Семак Сергей
Комментарии (16)
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Владислав Vlad
1604675918
Всё верно Семак говорит. Лимит уничтожит футбол в России. Так и будет - либо качественных легов выпускать в РПЛ, либо в ЕК. Не хватит 8-ми легов и туда и сюда, а наши пешеходы стоят дорого. С введением лимита ни сборная, ни клубы ни чего не добились. Тогда вопрос - на кой он?
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JTherry
1604680436
а кто этот вариант лимита протащил в РФС? правильно, Галицкий предложил, а Дюков поддержал...) а ведь были предложения убрать лимит совсем... нет, сказали, богатые клубы будут тогда в шоколаде, а всем остальным (клубам на госфинансировании) с кем играть? вот и пожинают плоды своего головотяпства...
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portero
1604680454
Лучше объясни своё выступление в ЛЧ и принятие решений по заменам в конце игры указания ждёшь???
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slavа0508
1604686378
Напомните мне ,что когда ЦСКА и Зенит выигрывали кубок УЕФА лимита не было???в финале у ЦСКА было 6 Россиян в старте у Питера 7 Россиян,,,а вы здесь все беды на лимит,,,дело в другом,что наши клубы не могут себе позволить купить и двух качественных легов,,даже Спартак и Краснодар покупают тех кто в Европе уже не нужен,,что уж говорить про других,про Зенит я молчу,это особый госпроект они могут себе позволить и за 30 и 40 купить,,,
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Hektor 84
1604693793
Лимит придумали чтоб оправдать поражения в еврокубках. Если в нем проблема, тогда отменить его вовсе надо. В нулевые и девяностые лимита не было и играли в еврокубках с успехом. Наши команды и до четвертьфиналов, и до полуфиналов доходили, а зенит и ЦСКА и вовсе кубок УЕФА брали. Та и сборная иногда с успехом выступала. А сейчас что клубы, что сборная дно пробивают.
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ivany4
1604697915
А наигрывать команду с учетом индивидуальности имеющихся игроков тренерского ума не хватает? Дело не в лимите, дело в подходе к тренировочному процессу, созданию команды, и в подготовленности тренера.
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Куарежма 31ру
1604704392
н*х*й лимит
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Просто-333
1604725642
а у нас всегда причины найдутся: то понос, то золотуха...
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Вальдемар IV
1604757855
бердыев шлаком играл и делал маму зенита, а тут мусаев пацан получил клуб с лч-путевкой
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