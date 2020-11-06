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    Семак – о десятом месте «Краснодара» в РПЛ: «Это можно объяснить проблемами нового лимита на легионеров»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о предстоящем матче 14-го тура РПЛ против «Краснодара».

    – Как изменился и в чем прибавил «Краснодар» с момента вашей последней встречи с ним?

    – Сейчас время непростое – это касается и нас, и «Краснодара». Период пандемии, травмы, график, который так же не позволяет «Краснодару» использовать своих самых сильных игроков. Аналогичная ситуация у нас. Поэтому сейчас наша задача – разобраться, кто лучше восстановился, кто здоров, кто готов, тот и будет играть.

    «Краснодар» никогда не отходил и не отходит от своей игры, всегда старается подолгу и помногу контролировать мяч, играть агрессивно. Это команда, которая любит играть в футбол.

    – Как можно объяснить десятое место в таблице, которое «быки» занимают в настоящий момент?

    – Как раз этим и можно объяснить. Проблемами нового лимита – когда выбывают несколько ведущих игроков-иностранцев, найти им равнозначную замену достаточно сложно. Мы видим в заявках многих ведущих клубов много молодых игроков. Естественно, чем ниже уровень отдельно взятых футболистов, тем ниже уровень команды.

    – «Краснодар» тоже играл в Лиге чемпионов, но на выезде. Для него это осложняет ситуацию перед игрой с «Зенитом»?

    – Я не думаю, что сильно осложняет. Три дня – это достаточный срок для того, чтобы восстановиться. Через два на третий сложнее, через три на четвертый, в принципе, нормально.

    И мы в таком же графике играем. Каждый год происходит примерно то же самое – есть домашние матчи, есть выездные, есть график, в котором приходится играть. Ничего не меняется из года в год.

    • Матч «Зенит» – «Краснодар» состоится в воскресенье, 8 ноября.
    • Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 19:00 по московскому времени.
    • Петербуржцы идут вторыми в турнирной таблице РПЛ, краснодарцы – десятыми.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5681

      Владислав Vlad 13 минут назад

      Всё верно Семак говорит. Лимит уничтожит футбол в России. Так и будет - либо качественных легов выпускать в РПЛ, либо в ЕК. Не хватит 8-ми легов и туда и сюда, а наши пешеходы стоят дорого.
      С введением лимита ни сборная, ни клубы ни чего не добились. Тогда вопрос - на кой он?

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      Рейтинг: -122

      Alex_MI_5 16 минут назад

      За своим недоклубом вы следил, а не в чужом легионеров считал) Позор немытым!

      0
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      Рейтинг: +10495

      alarm 31 минуту назад

      лимит - отменить. спартак - расформировать!

      -1
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      Рейтинг: +4320

      Каратель > alarm 29 минут назад

      И аларма зюпе в раздевалке на забавы отдать....хотя ты по ходу только что оттуда

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