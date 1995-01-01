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    Шунин – о вариантах продолжения карьеры: «Америка, Турция, киевское «Динамо», «Спартак», «Зенит», о ЦСКА говорили»

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, в какие клубы он мог перейти в течение карьеры.

    «Вариантов с переходом в другой клуб хватало: Америка, Турция, киевское «Динамо», «Спартак», «Зенит». Кстати, говорили и о ЦСКА, когда команду тренировал Слуцкий.

    Был разговор, что Игорь Акинфеев хорошо выступит в сборной и уедет в Европу, а я его заменю. Но я такой вариант даже не рассматривал», – заявил Шунин.

    • Голкипер – воспитанник «Динамо».
    • За московскую команду он провел 278 матчей и пропустил 289 голов.
    • Контракт Шунина с клубом рассчитан до 2022 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:34
    Комментарии5
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      Рейтинг: +17897

      bset 1 час назад

      Браво! Вот на таких патриотах у нас держится страна. Люди говорят "Да что нам эти развитые страны, мы Россию с колен поднимем и все у нас тут будет еще лучше". Так и Шунин - остался в Динамо, чтобы с ним выигрывать трофеи.

      P.S. Не поднимем. Не выиграешь.

      1
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      Рейтинг: +2063

      FENIX-SL > bset 12 минут назад

      ахахахахахха

      не поднимет
      не выиграет
      но заработает!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9008

      paracetamol 1 час назад

      Только не в Зенит!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1324

      Алехсбургер. > paracetamol 34 минуты назад

      Ему нельзя,ему "обожжённую роговицу глаза" набьют.)

      0
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      Рейтинг: +14

      Ну-ка на-ка 2 часа назад

      Сиди дома.

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