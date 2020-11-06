Шунин – о вариантах продолжения карьеры: «Америка, Турция, киевское «Динамо», «Спартак», «Зенит», о ЦСКА говорили»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, в какие клубы он мог перейти в течение карьеры.
«Вариантов с переходом в другой клуб хватало: Америка, Турция, киевское «Динамо», «Спартак», «Зенит». Кстати, говорили и о ЦСКА, когда команду тренировал Слуцкий.
Был разговор, что Игорь Акинфеев хорошо выступит в сборной и уедет в Европу, а я его заменю. Но я такой вариант даже не рассматривал», – заявил Шунин.
- Голкипер – воспитанник «Динамо».
- За московскую команду он провел 278 матчей и пропустил 289 голов.
- Контракт Шунина с клубом рассчитан до 2022 года.
Источник: «Чемпионат»