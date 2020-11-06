Адвокат – о матче с ЦСКА: «Иногда с «Ваалвейком» играть сложнее»

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА и сравнил армейцев с 13-й командой чемпионата Голландии.

«Иногда с «Ваалвейком» играть сложнее, чем с ЦСКА. Я не удивлен, иногда такое случается. Это футбол.

Мы спокойно играли в футбол и понимали, что давления со стороны ЦСКА не будет. Команда смогла проявить терпение. С первых минут матча мы сохраняли концентрацию и хотели сыграть на ноль», – приводит слова Адвоката AD.