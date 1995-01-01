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    Адвокат – о матче с ЦСКА: «Иногда с «Ваалвейком» играть сложнее»

    Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА и сравнил армейцев с 13-й командой чемпионата Голландии.

    «Иногда с «Ваалвейком» играть сложнее, чем с ЦСКА. Я не удивлен, иногда такое случается. Это футбол.

    Мы спокойно играли в футбол и понимали, что давления со стороны ЦСКА не будет. Команда смогла проявить терпение. С первых минут матча мы сохраняли концентрацию и хотели сыграть на ноль», – приводит слова Адвоката AD.

    • По итогам трех туров ЦСКА опустился на последнее место в группе ЛЕ.
    • В прошлом розыгрыше команда финишировала четвертой и вылетела из турнира.
    • ЦСКА одержал одну победу в девяти последних матчах Лиги Европы

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    Источник: AD

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    Сегодня, 08:08
    Комментарии16
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      Рейтинг: +1807

      Чермындыр 1 минуту назад

      Макнули в фекалии сначала на поле, а потом в интервью.

      0
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      Рейтинг: +3617

      Cleaner 25 минут назад

      Гончаренко, НА ВЫХОД!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4102

      Давид59 44 минуты назад

      Глянул я на этот Валвейк. Городок 48000 жителей. Сравнил Адвокат неплохо. Издевается однако. Но правда в том, ЦСКА и вправду сыграл слабо. Конечно Фернандес не вовремя выпал, но если без него не справиться, значит для ротации надо Гинеру на кого-нибудь слегка раскошелиться

      0
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      Рейтинг: +9007

      paracetamol 1 час назад

      Мы спокойно играли в футбол и понимали, что давления со стороны ЦСКА не будет...
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      Юрист знает, что в ЕК кони всем сливают!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +280

      Fusballer > paracetamol 57 минут назад

      Не то что зенит, те ведь целое очко набрали!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2113

      Nerlinger 1 час назад

      ГазМяс чемпион !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      Урия Гип 2 1 час назад

      Ваалвейк это Ваалвейк.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4841

      KPCCSPB 2 часа назад

      Да, кони опять в ЛЕ позорят всех, по стопам свиней пошли.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +6787

      Вомбат > KPCCSPB 1 час назад

      Ну, судя по минусам, которые вам ставят москвичи, позориться им нравится. Так что мазохисты из футбольного клуба ЦСКА просто поддерживают столичный тренд БДСМ.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4841

      KPCCSPB > Вомбат 40 минут назад

      Да москвички привыкли только Зенит обсуждать, а игры своих команд они трактуют, как неудачное стечение обстоятельств. Да хер с ними, мы то знаем, кто два трофея из Европы привёз, и Суперкубок УЕФА в ближайшие лет 30 никто не возьмёт.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +15750

      silver29 3 часа назад

      Адвокатишко разкукарекался после отходняка с Вольфсбергом

      2
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      Рейтинг: +13942

      vladimir-7 > silver29 2 часа назад

      Он принял дозу и сразу разговор появился.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2416

      neveldomha 3 часа назад

      Когда то был великий исход евреев из Египта,. Сегодня идет великий исход российского футбола из европы.

      5
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      Рейтинг: +3617

      Cleaner > neveldomha 24 минуты назад

      Сейчас исход футбола ИЗ РОССИИ.

      1
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      Рейтинг: +3082

      solodealer > Cleaner 13 минут назад

      !!))++

      0
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      Рейтинг: +3082

      solodealer > neveldomha 10 минут назад

      "Великий"???
      Боюсь, Вы ошибаетесь: врядли кто заметит "исход" России из Европейского футбола))) ЕГО ТАМ ДАВНО НЕТ!
      Никто же не паникует по поводу того, что "в Европе закончились станки с ЧПУ или компьютерв российского производства"?))))

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