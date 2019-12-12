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    ЦСКА одержал одну победу в девяти последних матчах Лиги Европы

    В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на выезде проиграл «Фейеноорду» со счетом 1:3.

    Таким образом, команда Виктора Гончаренко победила только один раз в девяти последних играх ЛЕ – «Эспаньол» (1:0) 12 декабря 2019 года.

    В остальных восьми встречах москвичи четыре раза сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

    • По итогам трех туров ЦСКА опустился на последнее место в группе ЛЕ.
    • В прошлом розыгрыше команда финишировала четвертой и вылетела из турнира.

    Российские клубы ни разу не выиграли в трех турах ЛЧ и ЛЕ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 01:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1047

      elessar arnor 39 минут назад

      вы не понимаете, у него молодая команда, новички не влились, утром дверь заскрипела, командная химия не восстановилась..ВСЕ ДЕЛО В ЭТОМ!

      тренер то у ЦСКА гений!

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