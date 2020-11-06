ЦСКА одержал одну победу в девяти последних матчах Лиги Европы

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на выезде проиграл «Фейеноорду» со счетом 1:3.

Таким образом, команда Виктора Гончаренко победила только один раз в девяти последних играх ЛЕ – «Эспаньол» (1:0) 12 декабря 2019 года.

В остальных восьми встречах москвичи четыре раза сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

По итогам трех туров ЦСКА опустился на последнее место в группе ЛЕ.

В прошлом розыгрыше команда финишировала четвертой и вылетела из турнира.

Российские клубы ни разу не выиграли в трех турах ЛЧ и ЛЕ