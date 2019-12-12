ЦСКА одержал одну победу в девяти последних матчах Лиги Европы

вы не понимаете, у него молодая команда, новички не влились, утром дверь заскрипела, командная химия не восстановилась..ВСЕ ДЕЛО В ЭТОМ!
тренер то у ЦСКА гений!
В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на выезде проиграл «Фейеноорду» со счетом 1:3.
Таким образом, команда Виктора Гончаренко победила только один раз в девяти последних играх ЛЕ – «Эспаньол» (1:0) 12 декабря 2019 года.
В остальных восьми встречах москвичи четыре раза сыграли вничью и потерпели четыре поражения.
- По итогам трех туров ЦСКА опустился на последнее место в группе ЛЕ.
- В прошлом розыгрыше команда финишировала четвертой и вылетела из турнира.
Российские клубы ни разу не выиграли в трех турах ЛЧ и ЛЕ