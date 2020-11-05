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  • Мостовой: «Штрафовать Шапи глупо. Наказывать за игру нужно главного тренера»

Мостовой: «Штрафовать Шапи глупо. Наказывать за игру нужно главного тренера»

5 ноября 2020, 14:10
9

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном штрафе полузащитнику «Краснодара» Магомеду-Шапи Сулейманову за высказывания после матча Лиги чемпионов с «Севильей» (2:3).

«Во-первых, я это видел. После игры как раз в прямом эфире было соединение из студии, из Москвы. Ему задали вопрос – он отвечал. И он отвечал так невнятно, потому что видно, что парень расстроен, плюс концовка его ответа была такая, что он начал говорить: «Я вроде высказал что-то там своей команде в раздевалке». А потом говорит: «Я и не знаю, что сказать дальше». Тем самым он, по сути, ничего и не высказал.

То, что мы в раздевалке могли бы услышать, мы не услышим никогда. Там видеозаписи не предоставлялись. Я уже из своего опыта говорю, что в раздевалках происходит все, что угодно. Если он там высказался на тему того, что сыграли действительно безобразно, задал какие-то вопросы – я считаю, что это правильно.

Возникают вопросы, потому что он там один из самых молодых футболистов, хотя там есть ветераны. Он тоже, можно сказать, уже ветеран команды, потому что много лет уже в ней. Так что я считаю, если его оштрафуют за то, что он в раздевалке что-то сказал в адрес кого-то, – это будет глупость.

Если говорить о словах, сказанных в интервью, тут, конечно, не за что штрафовать, я много раз об этом говорил. Я так же говорил на публику, только раньше не было таких интервью, раньше телевидения не было, телефона не было. Мы в раздевалке могли орать друг на друга: и маты, и перематы, и кто-то даже бил кого-то, и дрался, и ничего тут такого не было. А то, что я вчера услышал, я в прямом эфире это слышал, ничего такого он не сказал.

Уж главного тренера можно оштрафовать за то, что он там не может разобраться, когда команда 2:0 ведет и в большинстве играет», – прокомментировал Мостовой.

  • После игры с «Севильей» Сулейманов рассказал журналистам, что высказал претензии команде. В частности футболист поинтересовался у одноклубников, почему «Краснодар» не держал мяч, игра в большинстве.
  • Гол Шапи в ворота «Севильи» номинирован на звание лучшего в третьем туре ЛЧ.
  • «Краснодар» занимает в своей группе третье место, набрав одно очко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Краснодар Севилья Сулейманов Магомед-Шапи Мостовой Александр
Комментарии (9)
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portero
1604581226
есть хозяин разберется согласно контракта и буквы закона , а Шапи надо продавать раз он звезда и действительно есть желающие..... ну по тренеру понятно что тянет на дно, когда его нет на скамейке играет команда лучше.
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Эвринайт Эвридэев
1604584715
Высказал партнёрам, что на душе, значит ему не всё равно
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erma
1604586948
Молодец, Шапи. У нас психология терпил, поэтому и играем как трусы даже в большинстве. Гол забили и стали. Или легли.
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ajax707
1604590526
Молодец Шапи, я б еще и в рожу дал
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paracetamol
1604591718
Это правильно, физрука надо гнать! И этого, ч-ж бека, что гол привез, за компанию с ним.
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