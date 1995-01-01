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    Геркус – о Мусаеве: «Хороший парень и перспективный специалист, но он плывет»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве.

    «Ярче всего про тренера для меня говорит то, как он ведeт себя на послематчевой пресс-конференции. После нелепого поражения от «Севильи» со счетом 2:3, после второго тайма, которую его команда проиграла 0:2 оставшемуся вдесятером сопернику, Мусаев заявил буквально следующее: «После достаточно хорошего начала пропустили мяч, после этого нужно было контролировать игру, но мы слишком прижались, подарили победу сопернику. Перспективы? Мне трудно говорить о перспективах, посмотрите на наш состав. По сравнению с матчем с ПАОК сейчас изменения в составе 70 процентов. Есть вещи, на которые я не могу влиять. Наши перспективы зависят от того, будем ли мы в боевом составе. Я надеюсь, это все прекратится, и потихоньку все вернутся».

    То есть его ребята ведут 2:1 в гостях у «Севильи» к перерыву, оставляют их вдесятером, а у него в голове такие вот мысли. «Посмотрите на наш состав, какой он слабый, не боевой, повлиять я никак не могу». Поэтому он стоит и смотрит футбол весь второй тайм. Ждeт, когда заболевшие поправятся и потихоньку вернутся.

    И после игры он говорит, что надеяться вам не на что, парни, вы не боевой состав, перспектив нет. Нигде. Пока не выздоровеют травмированные. Мотивирует. Не зря все-таки УЕФА настаивает на необходимости качественного тренерского образования. Нельзя тренировать клуб топ-уровня без соответствующей подготовки. В том числе психологической.

    Спорные идеи «Краснодара», что детский тренер сам, самостоятельно до всего дойдeт, что образование это ненужная формальность – получили яркое опровержение. Мурад Мусаев наверняка хороший парень и отличный перспективный специалист, но он плывет. У него нет фундамента и это видно.

    У него проблема с принятием ответственности за результат, он (пока?) не лидер, не вожак своего коллектива. Это уже сказывается на результате и будет сказываться дальше. Чем дольше он будет дистанцироваться от командного кризиса, тем будет хуже для всех», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

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    Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +8999

      paracetamol 56 минут назад

      Куда он плывет, в ФНЛ?

      0
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      Рейтинг: +17820

      bset > paracetamol 20 минут назад

      Может и в ФНЛ, но уже без Краснодара

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      Рейтинг: +8999

      paracetamol > bset 14 минут назад

      Согласен, менять надо!

      0
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      Рейтинг: +4163

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Может ему в водное поло?

      0
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      Рейтинг: +3371

      TOMSON 1 час назад

      Что-то Геркус звезду словил. Напомню, что его Локо в ЛЧ и половину не показал того, что показал Краснодар.

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      Рейтинг: +18762

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Объективно! Назначение Мусаева - тупиковое решение Галицкого. """""

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      Рейтинг: +3371

      TOMSON > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Какое тупиковое? Везде блат и кумовство и тут появляется человек который сразу ставит атакующую игру без образования и опыта.
      У него з/п не космос, всего реально добился сам и главное у него видение футбола подходит Краснодару.
      Назови мне тренера, который за те же деньги выдаст такой же результат?

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