Геркус – о Мусаеве: «Хороший парень и перспективный специалист, но он плывет»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве.

«Ярче всего про тренера для меня говорит то, как он ведeт себя на послематчевой пресс-конференции. После нелепого поражения от «Севильи» со счетом 2:3, после второго тайма, которую его команда проиграла 0:2 оставшемуся вдесятером сопернику, Мусаев заявил буквально следующее: «После достаточно хорошего начала пропустили мяч, после этого нужно было контролировать игру, но мы слишком прижались, подарили победу сопернику. Перспективы? Мне трудно говорить о перспективах, посмотрите на наш состав. По сравнению с матчем с ПАОК сейчас изменения в составе 70 процентов. Есть вещи, на которые я не могу влиять. Наши перспективы зависят от того, будем ли мы в боевом составе. Я надеюсь, это все прекратится, и потихоньку все вернутся».

То есть его ребята ведут 2:1 в гостях у «Севильи» к перерыву, оставляют их вдесятером, а у него в голове такие вот мысли. «Посмотрите на наш состав, какой он слабый, не боевой, повлиять я никак не могу». Поэтому он стоит и смотрит футбол весь второй тайм. Ждeт, когда заболевшие поправятся и потихоньку вернутся.

И после игры он говорит, что надеяться вам не на что, парни, вы не боевой состав, перспектив нет. Нигде. Пока не выздоровеют травмированные. Мотивирует. Не зря все-таки УЕФА настаивает на необходимости качественного тренерского образования. Нельзя тренировать клуб топ-уровня без соответствующей подготовки. В том числе психологической.

Спорные идеи «Краснодара», что детский тренер сам, самостоятельно до всего дойдeт, что образование это ненужная формальность – получили яркое опровержение. Мурад Мусаев наверняка хороший парень и отличный перспективный специалист, но он плывет. У него нет фундамента и это видно.

У него проблема с принятием ответственности за результат, он (пока?) не лидер, не вожак своего коллектива. Это уже сказывается на результате и будет сказываться дальше. Чем дольше он будет дистанцироваться от командного кризиса, тем будет хуже для всех», – написал Геркус в своем телеграм-канале.