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  • Геркус – о Мусаеве: «Хороший парень и перспективный специалист, но он плывет»

Геркус – о Мусаеве: «Хороший парень и перспективный специалист, но он плывет»

5 ноября 2020, 12:58
9

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве.

«Ярче всего про тренера для меня говорит то, как он ведeт себя на послематчевой пресс-конференции. После нелепого поражения от «Севильи» со счетом 2:3, после второго тайма, которую его команда проиграла 0:2 оставшемуся вдесятером сопернику, Мусаев заявил буквально следующее: «После достаточно хорошего начала пропустили мяч, после этого нужно было контролировать игру, но мы слишком прижались, подарили победу сопернику. Перспективы? Мне трудно говорить о перспективах, посмотрите на наш состав. По сравнению с матчем с ПАОК сейчас изменения в составе 70 процентов. Есть вещи, на которые я не могу влиять. Наши перспективы зависят от того, будем ли мы в боевом составе. Я надеюсь, это все прекратится, и потихоньку все вернутся».

То есть его ребята ведут 2:1 в гостях у «Севильи» к перерыву, оставляют их вдесятером, а у него в голове такие вот мысли. «Посмотрите на наш состав, какой он слабый, не боевой, повлиять я никак не могу». Поэтому он стоит и смотрит футбол весь второй тайм. Ждeт, когда заболевшие поправятся и потихоньку вернутся.

И после игры он говорит, что надеяться вам не на что, парни, вы не боевой состав, перспектив нет. Нигде. Пока не выздоровеют травмированные. Мотивирует. Не зря все-таки УЕФА настаивает на необходимости качественного тренерского образования. Нельзя тренировать клуб топ-уровня без соответствующей подготовки. В том числе психологической.

Спорные идеи «Краснодара», что детский тренер сам, самостоятельно до всего дойдeт, что образование это ненужная формальность – получили яркое опровержение. Мурад Мусаев наверняка хороший парень и отличный перспективный специалист, но он плывет. У него нет фундамента и это видно.

У него проблема с принятием ответственности за результат, он (пока?) не лидер, не вожак своего коллектива. Это уже сказывается на результате и будет сказываться дальше. Чем дольше он будет дистанцироваться от командного кризиса, тем будет хуже для всех», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Краснодар Мусаев Мурад Геркус Илья
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1604571123
Объективно! Назначение Мусаева - тупиковое решение Галицкого. """""
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Дядя Серёжа
1604571450
Может ему в водное поло?
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paracetamol
1604572185
Куда он плывет, в ФНЛ?
Ответить
Krasnodar 123
1604577928
А ты сам Геркус кто такой? Где работаешь? Какую должность занимаешь? Болтать не мешки грузить! Не суй свой нос, куда собака свой хвост не сует, в Краснодаре без тебя разберутся!
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portero
1604581295
недотягивает Мусаев до тренера главного....
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Hektor 84
1604582635
Краснодару нужен Палыч Сёмин.
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Вальдемар IV
1604587845
динамо тоже давало работать такому физруку после грузинов, но когда химки их нагнули, уже выбесило, здесь видимо до тамбова будут ждать, потому что с зенитом будут отмазки, ну это же ***** действующий чемпион.
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