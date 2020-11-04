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    Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Истанбулу», уступив в Турции третий раз подряд

    «Манчестер Юнайтед» вновь проиграл в Турции. Два предыдущих визита команды в эту страну (2012 и 2016 годы) также закончились поражениями.

    «Истанбул» набрал первые очки в турнире, но остался последним. Англичане по-прежнему лидируют.

    Завершилась десятиматчевая победная выездная серия «Юнайтед» – самая длинная в его истории. Англичане уступили на чужом поле впервые с января.

    Мартин Шкртел победил в Лиге чемпионов впервые за 11 лет и 49 дней.

    Лига чемпионов. Группа Н. 3-й тур

    Истанбул (Турция) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Ба, 13; 2:0 – Вишча, 40; 2:1 – Марсьяль, 43.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2020 22:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1848

      I_R_O_N_M_A_N 1 час назад

      Невменяемые д о л б о е б ы!!!
      За весь матч ни одного опасного момента, даже гол и тот случайно забили!!!
      Щас все опять на Оле начнут гнать - может оно и так, вот только после ухода Фергюсона он уже четвёртый!!! тренер и никто не может справиться с этим стадом - игроки приходят и деградируют, Погба и ему подобные ублюдки, считай пол состава, непонятно зачем в футбол играют - кроме эмблемы нужно всё и всех на помойку выкинуть, начиная с владельцев и президента, и заканчивая 90% состава - от силы 2-3 игрока видно что хотят играть за команду и имеют достаточно мастерства - остальные Out!!!

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      Рейтинг: +1560

      LOKOfanatik19 > I_R_O_N_M_A_N 1 час назад

      Ой господ, твои слова да Богу в Уши... не один МЮ, с такими проблемами.

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