Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Истанбулу», уступив в Турции третий раз подряд

«Манчестер Юнайтед» вновь проиграл в Турции. Два предыдущих визита команды в эту страну (2012 и 2016 годы) также закончились поражениями.

«Истанбул» набрал первые очки в турнире, но остался последним. Англичане по-прежнему лидируют.

Завершилась десятиматчевая победная выездная серия «Юнайтед» – самая длинная в его истории. Англичане уступили на чужом поле впервые с января.

Мартин Шкртел победил в Лиге чемпионов впервые за 11 лет и 49 дней.

Лига чемпионов. Группа Н. 3-й тур

Истанбул (Турция) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Ба, 13; 2:0 – Вишча, 40; 2:1 – Марсьяль, 43.

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