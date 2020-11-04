Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Истанбулу», уступив в Турции третий раз подряд

Невменяемые д о л б о е б ы!!!
За весь матч ни одного опасного момента, даже гол и тот случайно забили!!!
Щас все опять на Оле начнут гнать - может оно и так, вот только после ухода Фергюсона он уже четвёртый!!! тренер и никто не может справиться с этим стадом - игроки приходят и деградируют, Погба и ему подобные ублюдки, считай пол состава, непонятно зачем в футбол играют - кроме эмблемы нужно всё и всех на помойку выкинуть, начиная с владельцев и президента, и заканчивая 90% состава - от силы 2-3 игрока видно что хотят играть за команду и имеют достаточно мастерства - остальные Out!!!
«Манчестер Юнайтед» вновь проиграл в Турции. Два предыдущих визита команды в эту страну (2012 и 2016 годы) также закончились поражениями.
«Истанбул» набрал первые очки в турнире, но остался последним. Англичане по-прежнему лидируют.
Завершилась десятиматчевая победная выездная серия «Юнайтед» – самая длинная в его истории. Англичане уступили на чужом поле впервые с января.
Мартин Шкртел победил в Лиге чемпионов впервые за 11 лет и 49 дней.
Лига чемпионов. Группа Н. 3-й тур
Истанбул (Турция) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Ба, 13; 2:0 – Вишча, 40; 2:1 – Марсьяль, 43.