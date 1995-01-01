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    Петржела – о матче с «Лацио»: «На победу «Зенита» даже не рассчитываю. Где РПЛ, а где Лига чемпионов?»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

    «До сих пор жду побед «Зенита» в Лиге чемпионов, но мне кажется, питерцы и сегодня не смогут взять три очка. «Лацио» — очень достойная команда, с ними сложно играть. На победу «Зенита» даже не рассчитываю: либо поражение, либо ничья.

    В «Зените» тяжeлая психологическая ситуация, в таком состоянии нелегко играть. Единственное, что может помочь «Зениту», это коронавирусная ситуация у итальянцев. В Санкт-Петербург они приехали не в оптимальном составе, но даже с таким «Лацио» будет очень трудно.

    Что касается проблем «Зенита», не будут основополагающих игроков: Азмуна, Дриусси. Не совсем понятна ситуация с Дзюбой, да ещe и Малком никак не может восстановиться. Все эти футболисты очень важны, без них сложно добиваться результата.

    «Зенит» слаб в Лиге чемпионов. Команда точно не выйдет из группы. Семак хороший тренер, но только для чемпионата России. В Европе ему не хватает опыта, он ещe молодой. Даже смысла нет сравнивать уровень российского и европейского футбола. Где РПЛ, а где Лига чемпионов?

    Не знаю, будет ли Семак руководить командой до конца групповых матчей. Но если «Зенит» хочет побеждать в еврокубках, то нужно приглашать сильного и опытного тренера. Желательно с удачным опытом работы в еврокубках», – сказал Петржела «Чемпионату».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:35
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2870

      Ганнибал Лектор 14 минут назад

      Дело не столько в тренере, сколько во внутренней кухне, известной в том числе тренеру. При условном Адвокаате все ставки были на еврокубок. Игроки выходили на пик именно к групповому этапу. А при СБС непонятная }{рень творится. Игрок, которого покупали по ЛЧ , пропустил уже 9 матчей группового этапа! Все остальные ведущие игроки вылетели из состава именно перед ЛЧ. Если Семак не может этим управлять... ну значит он не главный тренер.

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      Рейтинг: +2056

      baden69 24 минуты назад

      Как бы даже не хотелось что-то возразить в ответ, но на сей раз он абсолютно прав. Зенит не тот и СБС не тренер для еврокубков. Здесь нужна железная хватка, азарт и желание побеждать, а у нас полная импотенция на поле...

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      Рейтинг: +2704

      raritet 33 минуты назад

      В конце фразы подмигнул левым глазом: Мол, вы же понимаете о чем я, кто тут сильный и опытный, я и в первую мировую руководил футболистами Антанты...А если серьезно, то тут и возразить то нечего. Итальянский футбол таков, что тут как ни пляши, то есть как ни играй на русском баяне, то есть на Дзюбе, дальше РПЛ не уедешь, а уедешь , тормознет первый же попавшийся Брюгге...

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      Рейтинг: +2151

      sobaka120982 1 час назад

      Интересно когда в питере поймут что не будет еврокубков без опытного тренера

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      Рейтинг: +10180

      alarm > sobaka120982 11 минут назад

      в питере об этом сообразили раньше всех, до семака лет 15 были только иностранцы. но кто уволит семака после того, как он взял очередное чемпионство? а прямо сейчас уже смысл теряется.

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      Рейтинг: +2151

      sobaka120982 1 час назад

      Сильно сказал!!!

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