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  • Петржела – о матче с «Лацио»: «На победу «Зенита» даже не рассчитываю. Где РПЛ, а где Лига чемпионов?»

Петржела – о матче с «Лацио»: «На победу «Зенита» даже не рассчитываю. Где РПЛ, а где Лига чемпионов?»

4 ноября 2020, 17:35
8

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

«До сих пор жду побед «Зенита» в Лиге чемпионов, но мне кажется, питерцы и сегодня не смогут взять три очка. «Лацио» — очень достойная команда, с ними сложно играть. На победу «Зенита» даже не рассчитываю: либо поражение, либо ничья.

В «Зените» тяжeлая психологическая ситуация, в таком состоянии нелегко играть. Единственное, что может помочь «Зениту», это коронавирусная ситуация у итальянцев. В Санкт-Петербург они приехали не в оптимальном составе, но даже с таким «Лацио» будет очень трудно.

Что касается проблем «Зенита», не будут основополагающих игроков: Азмуна, Дриусси. Не совсем понятна ситуация с Дзюбой, да ещe и Малком никак не может восстановиться. Все эти футболисты очень важны, без них сложно добиваться результата.

«Зенит» слаб в Лиге чемпионов. Команда точно не выйдет из группы. Семак хороший тренер, но только для чемпионата России. В Европе ему не хватает опыта, он ещe молодой. Даже смысла нет сравнивать уровень российского и европейского футбола. Где РПЛ, а где Лига чемпионов?

Не знаю, будет ли Семак руководить командой до конца групповых матчей. Но если «Зенит» хочет побеждать в еврокубках, то нужно приглашать сильного и опытного тренера. Желательно с удачным опытом работы в еврокубках», – сказал Петржела «Чемпионату».

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Зенит Лацио Петржела Властимил
Комментарии (8)
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sobaka120982
1604500741
Сильно сказал!!!
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sobaka120982
1604500847
Интересно когда в питере поймут что не будет еврокубков без опытного тренера
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raritet
1604503124
В конце фразы подмигнул левым глазом: Мол, вы же понимаете о чем я, кто тут сильный и опытный, я и в первую мировую руководил футболистами Антанты...А если серьезно, то тут и возразить то нечего. Итальянский футбол таков, что тут как ни пляши, то есть как ни играй на русском баяне, то есть на Дзюбе, дальше РПЛ не уедешь, а уедешь , тормознет первый же попавшийся Брюгге...
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baden69
1604503677
Как бы даже не хотелось что-то возразить в ответ, но на сей раз он абсолютно прав. Зенит не тот и СБС не тренер для еврокубков. Здесь нужна железная хватка, азарт и желание побеждать, а у нас полная импотенция на поле...
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Ганнибал Лектор
1604504306
Дело не столько в тренере, сколько во внутренней кухне, известной в том числе тренеру. При условном Адвокаате все ставки были на еврокубок. Игроки выходили на пик именно к групповому этапу. А при СБС непонятная }{рень творится. Игрок, которого покупали по ЛЧ , пропустил уже 9 матчей группового этапа! Все остальные ведущие игроки вылетели из состава именно перед ЛЧ. Если Семак не может этим управлять... ну значит он не главный тренер.
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paracetamol
1604507977
Если «Зенит» хочет побеждать в еврокубках, то нужно приглашать сильного и опытного тренера. Желательно меня = сказал Петержела.
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Hektor 84
1604512636
Это он на себя намекает или просто решил в очередной раз хайпануть на зените?
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