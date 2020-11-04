Петржела – о матче с «Лацио»: «На победу «Зенита» даже не рассчитываю. Где РПЛ, а где Лига чемпионов?»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

«До сих пор жду побед «Зенита» в Лиге чемпионов, но мне кажется, питерцы и сегодня не смогут взять три очка. «Лацио» — очень достойная команда, с ними сложно играть. На победу «Зенита» даже не рассчитываю: либо поражение, либо ничья.

В «Зените» тяжeлая психологическая ситуация, в таком состоянии нелегко играть. Единственное, что может помочь «Зениту», это коронавирусная ситуация у итальянцев. В Санкт-Петербург они приехали не в оптимальном составе, но даже с таким «Лацио» будет очень трудно.

Что касается проблем «Зенита», не будут основополагающих игроков: Азмуна, Дриусси. Не совсем понятна ситуация с Дзюбой, да ещe и Малком никак не может восстановиться. Все эти футболисты очень важны, без них сложно добиваться результата.

«Зенит» слаб в Лиге чемпионов. Команда точно не выйдет из группы. Семак хороший тренер, но только для чемпионата России. В Европе ему не хватает опыта, он ещe молодой. Даже смысла нет сравнивать уровень российского и европейского футбола. Где РПЛ, а где Лига чемпионов?

Не знаю, будет ли Семак руководить командой до конца групповых матчей. Но если «Зенит» хочет побеждать в еврокубках, то нужно приглашать сильного и опытного тренера. Желательно с удачным опытом работы в еврокубках», – сказал Петржела «Чемпионату».