Петржела – о матче с «Лацио»: «На победу «Зенита» даже не рассчитываю. Где РПЛ, а где Лига чемпионов?»

Дело не столько в тренере, сколько во внутренней кухне, известной в том числе тренеру. При условном Адвокаате все ставки были на еврокубок. Игроки выходили на пик именно к групповому этапу. А при СБС непонятная }{рень творится. Игрок, которого покупали по ЛЧ , пропустил уже 9 матчей группового этапа! Все остальные ведущие игроки вылетели из состава именно перед ЛЧ. Если Семак не может этим управлять... ну значит он не главный тренер.
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».
«До сих пор жду побед «Зенита» в Лиге чемпионов, но мне кажется, питерцы и сегодня не смогут взять три очка. «Лацио» — очень достойная команда, с ними сложно играть. На победу «Зенита» даже не рассчитываю: либо поражение, либо ничья.
В «Зените» тяжeлая психологическая ситуация, в таком состоянии нелегко играть. Единственное, что может помочь «Зениту», это коронавирусная ситуация у итальянцев. В Санкт-Петербург они приехали не в оптимальном составе, но даже с таким «Лацио» будет очень трудно.
Что касается проблем «Зенита», не будут основополагающих игроков: Азмуна, Дриусси. Не совсем понятна ситуация с Дзюбой, да ещe и Малком никак не может восстановиться. Все эти футболисты очень важны, без них сложно добиваться результата.
«Зенит» слаб в Лиге чемпионов. Команда точно не выйдет из группы. Семак хороший тренер, но только для чемпионата России. В Европе ему не хватает опыта, он ещe молодой. Даже смысла нет сравнивать уровень российского и европейского футбола. Где РПЛ, а где Лига чемпионов?
Не знаю, будет ли Семак руководить командой до конца групповых матчей. Но если «Зенит» хочет побеждать в еврокубках, то нужно приглашать сильного и опытного тренера. Желательно с удачным опытом работы в еврокубках», – сказал Петржела «Чемпионату».
- «Зенит» сыграет с «Лацио» сегодня, 4 ноября. Начало встречи – в 20:55 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.