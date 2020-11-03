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  • Карпин: «Спартак» удивил тем, что ничем не удивил. Думал, Тедеско подготовит что-то новое»

Карпин: «Спартак» удивил тем, что ничем не удивил. Думал, Тедеско подготовит что-то новое»

3 ноября 2020, 21:12
13

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

– Вы после матча сказали, что «Спартак» удивил длинными передачами от центральных защитников. Но разве команда Тедеско так всегда не играет?

– Речь не об этом, это не мне разбирать. Другое дело, что Тедеско сказал перед матчем, что знает, в какой футбол играет «Ростов»: прессингует, действует агрессивно. Честно говоря, думал, соперник подготовит что-то новое, зная, что мы будем так играть.

– То есть «Спартак» ничем не удивил.

– «Спартак» удивил тем, что ничем не удивил.

– Команда так играет всегда – защитники катают мяч на своей половине, выманивают соперника, потом доставляют мяч в атаку, когда появляются зоны.

– В том и дело, что есть разница между «доставляют мяч в атаку, когда появляются зоны» и «просто выбивать в сторону нападающих» – это разные вещи. Разыгрывают, выходят из обороны через короткие передачи. Один из опорных уходит на фланг, центральные защитники действуют широко.

В матче с нами «Спартак» удивил тем, что выглядел совсем просто. Зная, скорее всего, как мы будем играть, нашли, возможно, такой выход из обороны – думали, что это доставит нам сложности. Но это не значит, что нам было легко – «Спартак» перед игрой был лидером чемпионата.

– В аналитике по матчу выделяется момент прессинга «Ростова» в первые 30-35 минут. Готовили это под «Спартак»?

– Готовили не 30-35 минут, а 90. Другое дело, соперник тоже гнет свою линию, счет влияет, силы расходуются, плюс психология игроков меняется по счету, – сказал Карпин в интервью «РБ-Спорту».

  • После победы над «Спартаком» «Ростов» поднялся на пятое место.
  • Следующий матч команды Карпина – 8 ноября с ЦСКА.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Карпин Валерий Тедеско Доменико
Комментарии (13)
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aleks 265814
1604432352
Здесь карпин сильно лукавит .ростов ничего не показал.шальной мяч на совести вратаря,а Спартаку не повезло с реализацией.
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Hektor 84
1604434936
Валера так и скажи наш автобус победил.
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СвинкаСправедливости
1604439648
Он не знает как играть в рэгби, простите.
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NewLife
1604439718
Валера удивил тем, что прав хотя и не на 100%. Судья не штрафовал Хаджи за откровенную грубость, хватание и заваливание соперника руками весь первый тайм. Комбайнеры задавили Спартак прессингом, потому что Джикия зазвездился, Мозес физически не готов, Бакаев неврастеник (зачем он на поле когда есть Соболь), Крал слишком тщедушен и неточен для опорника. Этого оказалось достаточно, чтобы проиграть.
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ab15488
1604459773
Сильные команды играют от себя, слабые команды играют от противника. В итоге оба играли от противника, но Ростов как раз в этом силен. Хотя моменты у Спартака были и все легко могло развернуться на 180°
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мы_не_рабы
1604487139
Учитывая настрой Ростова и лично Карпина на Спартак ( про "сбитого лётчика" Карпуша вряд ли забудет) Ростов ничем не удивил. Посмотрим, удивит ли Ростов в игре с ЦСКА? Вон в квалификации ЛЕ очень удивили, если только сознательно не "слили".
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Fancyfall
1604497854
Валера, с победой!
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