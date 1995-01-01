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    Карпин: «Спартак» удивил тем, что ничем не удивил. Думал, Тедеско подготовит что-то новое»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

    – Вы после матча сказали, что «Спартак» удивил длинными передачами от центральных защитников. Но разве команда Тедеско так всегда не играет?

    – Речь не об этом, это не мне разбирать. Другое дело, что Тедеско сказал перед матчем, что знает, в какой футбол играет «Ростов»: прессингует, действует агрессивно. Честно говоря, думал, соперник подготовит что-то новое, зная, что мы будем так играть.

    – То есть «Спартак» ничем не удивил.

    – «Спартак» удивил тем, что ничем не удивил.

    – Команда так играет всегда – защитники катают мяч на своей половине, выманивают соперника, потом доставляют мяч в атаку, когда появляются зоны.

    – В том и дело, что есть разница между «доставляют мяч в атаку, когда появляются зоны» и «просто выбивать в сторону нападающих» – это разные вещи. Разыгрывают, выходят из обороны через короткие передачи. Один из опорных уходит на фланг, центральные защитники действуют широко.

    В матче с нами «Спартак» удивил тем, что выглядел совсем просто. Зная, скорее всего, как мы будем играть, нашли, возможно, такой выход из обороны – думали, что это доставит нам сложности. Но это не значит, что нам было легко – «Спартак» перед игрой был лидером чемпионата.

    – В аналитике по матчу выделяется момент прессинга «Ростова» в первые 30-35 минут. Готовили это под «Спартак»?

    – Готовили не 30-35 минут, а 90. Другое дело, соперник тоже гнет свою линию, счет влияет, силы расходуются, плюс психология игроков меняется по счету, – сказал Карпин в интервью «РБ-Спорту».

    • После победы над «Спартаком» «Ростов» поднялся на пятое место.
    • Следующий матч команды Карпина – 8 ноября с ЦСКА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 21:12
    Комментарии5
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      Рейтинг: -18

      aleks 265814 27 минут назад

      Здесь карпин сильно лукавит .ростов ничего не показал.шальной мяч на совести вратаря,а Спартаку не повезло с реализацией.

      -1
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      Рейтинг: +2924

      Гавроша 59 минут назад

      Спартак как обычно играет в большинстве - тут действительно, ничего нового!

      2
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      Рейтинг: +2305

      Genz 1 час назад

      Ростов скученно стоял перед штрафной,и автобус ставил в своей штрафной. Разрушали атаки Спартака,а сам Ростов не смог хоть что-то опасное создать

      0
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      Рейтинг: +2493

      Puddle 1 час назад

      А что может придумать этот псих Педеско, когда в составе тупые зулусы-брюквоеды?

      2
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      Рейтинг: +2924

      Гавроша > Puddle 58 минут назад

      Тут главное что феднун придумает, а точнее, сколько мазута на матч положит - в последнем матче пожалел, так только одно удаления, а дал бы побольше - было бы два удаления и пенальти!

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