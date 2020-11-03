Карпин: «Спартак» удивил тем, что ничем не удивил. Думал, Тедеско подготовит что-то новое»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

– Вы после матча сказали, что «Спартак» удивил длинными передачами от центральных защитников. Но разве команда Тедеско так всегда не играет?

– Речь не об этом, это не мне разбирать. Другое дело, что Тедеско сказал перед матчем, что знает, в какой футбол играет «Ростов»: прессингует, действует агрессивно. Честно говоря, думал, соперник подготовит что-то новое, зная, что мы будем так играть.

– То есть «Спартак» ничем не удивил.

– «Спартак» удивил тем, что ничем не удивил.

– Команда так играет всегда – защитники катают мяч на своей половине, выманивают соперника, потом доставляют мяч в атаку, когда появляются зоны.

– В том и дело, что есть разница между «доставляют мяч в атаку, когда появляются зоны» и «просто выбивать в сторону нападающих» – это разные вещи. Разыгрывают, выходят из обороны через короткие передачи. Один из опорных уходит на фланг, центральные защитники действуют широко.

В матче с нами «Спартак» удивил тем, что выглядел совсем просто. Зная, скорее всего, как мы будем играть, нашли, возможно, такой выход из обороны – думали, что это доставит нам сложности. Но это не значит, что нам было легко – «Спартак» перед игрой был лидером чемпионата.

– В аналитике по матчу выделяется момент прессинга «Ростова» в первые 30-35 минут. Готовили это под «Спартак»?

– Готовили не 30-35 минут, а 90. Другое дело, соперник тоже гнет свою линию, счет влияет, силы расходуются, плюс психология игроков меняется по счету, – сказал Карпин в интервью «РБ-Спорту».