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  • Быстров: «Спартак» готов биться за чемпионство только на словах»

Быстров: «Спартак» готов биться за чемпионство только на словах»

3 ноября 2020, 07:32
49

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров считает, что команда Доменико Тедеско еще не готова бороться за чемпионство.

«Спартак» играет в контратакующий футбол. Когда команда играет первым номером, у нее ничего не получается. Карпин прекрасно знает, как играть против «Спартака». Если команда борется за чемпионство, такие матчи нельзя упускать, их нужно на жилах вытаскивать.

«Спартак» сам себя «убил». У себя дома можно играть посмелее, какое-то давление должно быть. Если ты надеешься на второй тайм и какой-то отдельный эпизод, это неправильно.

Оказывается, «Спартак» готов бороться за чемпионство только на словах. Команде не хватало Тедеско на бровке? Бред! Для футболистов на поле всe равно, что делает тренер. Что он кричит, всe равно не очень слышно, ты не особо вникаешь в то, что он хочет донести.

Мы ни в одном матче «Спартака» не увидели атакующей игры, они хорошо контратакуют и пользуются этим приемом. Тедеско нужно разнообразить игру «Спартака», чтобы бороться за чемпионство. Тедеско требовательный, и игроки выполняют его установку, поэтому какие вопросы могут быть к игрокам?» – сказал Быстров в эфире «Матч Премьер».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир
Комментарии (49)
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ЮНик
1604379826
"Бывший полузащитник "Спартака" Быстров считает..." А что считает бывший защитник Забулдыгин? Мелочь в своих карманах на пиво? Сколько же "аналитиков"( от слов "а налить"?) развелось. А 15 толковых футболистов для сборной во всей России не найти!
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Snek
1604383677
Спартак при Тедеско играет исключительно так, как позволяет соперник, при этом всегда на старте красно-белые очень активные, пытаются забить быстрый гол. После попросту играют вторым номером, если соперник позволяет, то атакуют. Никакой борьбы за инициативу за весь сезон практически не видно. Но результат такой тактики 2/3 место, чего его осуждать? В прошлом году у Кононова была якобы атакующая тактика, так он все матчи подряд сливал.
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bzfar
1604384307
В таком чемпионате как РПЛ любой может биться за чемпионство, если судейство позволит, потому что не видно команды-чемпиона. Все играют на "троечку"
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Viper for CSKA
1604385598
Если объективно, у Спартака - откровенно слабоват состав. Сдулся Бакаев, незаиграл Тиль, и у команды вообще нет нормального плеймейкера. А без него играть первым номером можно только, если у тебя есть сильные и креативные центральные полузащитники или инсайды. Зобнин - мотор, на физике играет. Крал играет очень глубоко, как и Умяров. И оба они - далеко не Пирло, и даже не Дзагоевы, чтобы игру вести из глубины. Из инсайдов - только Глушенков, и тот почти не играет, а сейчас травмирован. Игнатову раскрыться не дают, либо он сам не хочет. На ком играть? В нападении тоже футболисты не экстра класса, прямо скажем. Зе Луиш, например, каждого из них сильнее. Вот и играет Тедеско, как может. Он и в Шальке, скорее от обороны играя, серебро взял и в ЛЧ в плей офф вышел. Но при этом они могли играть и первым номером, потому что в центре вели игру, проводившие лучший сезон в жизни Горецка и Майер, а не Уруновы. Единственный вариант - двинуть Кокорина на позицию оттянутого форварда, как он в молодости в Динамо играл, и заставить Крала подниматься выше. Тогда хоть какой-то креатив в центральной зоне будет.
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Каратель помойников
1604392572
а с каких пор быстров стал экспертом и его слово что то стоит? не,ну для разного рода шлюх-перебезчиков он авторитет,это безпорно.по факту трепач как и многие на канделаки тв
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Владислав Vlad
1604399487
Странно, что на бомбардире нет новости - Технический директор Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) Дэвид Эллерей не нашел ошибок в действиях видеоассистента Кирилла Левникова и частично поддержал арбитра Владислава Безбородова, работавших на матче 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» (1:3). https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/gol-spartaka-krasnodaru-zaschitan-pravilno-rukovoditel-ifab-podderzhal-rossiyskih-arbitrov-1725073/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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САДЫЧОК
1604400334
Да всё у Спартака отлично -НО есть одно НО ..капитан Джикия-это вообще не защитник! С ним не будет высоких результатов ! Нужен Центральный защитник !
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Синитсосит
1604405321
по сути прав, не готов быть чемпионом, ну тогда а кто готов то? зинид с его лихорадкой и купленными судьями, или цска с нулевой защитой, краснодар 2 игроками без которых они и в тройке не будут, локо который проигрывает ротору? кто на чемпиона тянет, да ни кто, вот еврокубки это и показывают что у нас нет ни одной полноценной команды, а среди неполноценных спартак с его непривычной тактикой смотрится не хуже остальных. В чемпионате Англии Лестер играл тоже не совсем в атаку, однако стал чемпионом, и не Ливер ни ман сити ничего не смогли сделать с ними
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slavа0508
1604413384
Да прав Быстров как не когда,,,,играем только на контратаках,первым номером вообще не умеем,,,но здесь не только вина тренера,,,,ведь все видели что нужен распаковщик не кто не может обострить игру острым умным пасом,,,,,,а как Газисов усилил команду???Какорин лавочником прописался,Урунов аналогично,,,Мозес пока совсем не форме,,,,вот и получается что по факту команда не стала сильней по сравнению с прошлым годом,,,,
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zigbert
1604422373
Стоило проиграть Спартаку,как сразу такие эксперты как Быстров начинают делать выводы.Впереди много игр,не сыграно еще и половину чемпионата. Да в этой игре Спартак не показал себя с лучшей стороны. Слабое и робкое начало матча позволило Ростову укрепить уверенность в своих силах. Сказать что Ростов играл лучше нельзя, но их план на игру удался. Не стал бы выделять винов ных в поражении,вся команда провела матч ниже своих возможностей. Да еще поддержки со стороны зрителей практически не было. Даже в свои худшие матчи Спартак не собирал такое мизерное количество зрителей. По сути эта игра ничего не решила, главные матчи для Спартака впереди. И не важно по какой схеме будет играть Спартак -главное достичь результата.
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