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    Быстров: «Спартак» готов биться за чемпионство только на словах»

    Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров считает, что команда Доменико Тедеско еще не готова бороться за чемпионство.

    «Спартак» играет в контратакующий футбол. Когда команда играет первым номером, у нее ничего не получается. Карпин прекрасно знает, как играть против «Спартака». Если команда борется за чемпионство, такие матчи нельзя упускать, их нужно на жилах вытаскивать.

    «Спартак» сам себя «убил». У себя дома можно играть посмелее, какое-то давление должно быть. Если ты надеешься на второй тайм и какой-то отдельный эпизод, это неправильно.

    Оказывается, «Спартак» готов бороться за чемпионство только на словах. Команде не хватало Тедеско на бровке? Бред! Для футболистов на поле всe равно, что делает тренер. Что он кричит, всe равно не очень слышно, ты не особо вникаешь в то, что он хочет донести.

    Мы ни в одном матче «Спартака» не увидели атакующей игры, они хорошо контратакуют и пользуются этим приемом. Тедеско нужно разнообразить игру «Спартака», чтобы бороться за чемпионство. Тедеско требовательный, и игроки выполняют его установку, поэтому какие вопросы могут быть к игрокам?» – сказал Быстров в эфире «Матч Премьер».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2133

      bzfar 7 минут назад

      В таком чемпионате как РПЛ любой может биться за чемпионство, если судейство позволит, потому что не видно команды-чемпиона. Все играют на "троечку"

      0
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      Рейтинг: +2508

      Snek 17 минут назад

      Спартак при Тедеско играет исключительно так, как позволяет соперник, при этом всегда на старте красно-белые очень активные, пытаются забить быстрый гол. После попросту играют вторым номером, если соперник позволяет, то атакуют. Никакой борьбы за инициативу за весь сезон практически не видно.
      Но результат такой тактики 2/3 место, чего его осуждать? В прошлом году у Кононова была якобы атакующая тактика, так он все матчи подряд сливал.

      0
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      Рейтинг: +15527

      silver29 > Snek 9 минут назад

      Как только Спартак пропускает первым он утыкается в оборону соперников и ничего не получается (((( Нужна атакующая схема игры способная расшатывать оборону. Да и вспомни, когда брали этого "специалиста" обещали наладить игру в обороне, провалы чудовищные, если бы не Максименко поражения были бы обыденным делом ((((

      2
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      Рейтинг: +17718

      bset 41 минуту назад

      Посмотрим теперь, как мы пройдем проверку Карпиным...

      2
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      Рейтинг: +15527

      silver29 > bset 21 минуту назад

      Нормально пройдете, у Валеры крайне ограничены финансовые возможности и от этого скудный состав, вы же сейчас хорошо укомплектованы и сыграны как команда, можете позволить менять схему игры под разный состав, да и Гончаренко взрослеет как тренер.

      2
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      Рейтинг: +10139

      alarm 55 минут назад

      стыдно за спартак)

      -1
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      Рейтинг: +807

      аларм дубль2 > alarm 5 минут назад

      стыдно за таких как ты нытиков и подлецов!

      1
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      Рейтинг: +807

      аларм дубль2 > alarm 2 минуты назад

      а ты ведь сознайся таким и являешься!??????????спроси любого не зенитовца !и тебе любой скажет :ты подлец и в душе у тебя сплошная грязь!стыдно за таких!

      0
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      Рейтинг: +5706

      Alekxei Z. 1 час назад

      Печально , но Быстров прав.
      С одной схемой и невыразительной игрой , рассчитывать на титул не приходится.
      Мы в лидерах , главным образом благодаря фарту. В матчах с Ротором, Химками , Рубином и Краснодаром наши победы не по игре.
      Команду "читают " как книгу, всё предсказуемо.
      Тедеско в одной схеме, Бакаев и Кокорин играют не на своих позициях.
      Матч с Ростовом обнажил всё. Лидер и так трусливо катать мяч , нанести 3 удара в сторону ворот , нонсенс. Тут и психологически чувствуется не готовы к титулу.
      Короче , работы непочатый край , и переподписывать Тедеско не надо спешить.

      3
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      Рейтинг: +15527

      silver29 > Alekxei Z. 56 минут назад

      Вся надежда на Зарему ))) , Федун хоть и бизнесмен но совсем не разбирается в людях (((, Слуцкого надо подписывать тренером !!! Это лучшее, что сегодня есть из русскоговорящих знающих РПЛ.

      3
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      Рейтинг: +5706

      Alekxei Z. > silver29 37 минут назад

      При чём здесь , разбираться в людях ?
      После 7-го места и в лидеры это супер , но вот игра....

      1
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      Рейтинг: +15527

      silver29 > Alekxei Z. 24 минуты назад

      Да при том, что ты сам ответил на свой вопрос как с 7-го на 3-е, стечение обстоятельств и фарт ((((, назови кого мы из лидеров натянули ? Вот то то и оно, что нет игры. Устал уже цитировать "успехи" тедеско в Бундеслиге..... их нет ((( Шальке-04 один сезон и все. Игры у него там атакующей не было стандарты и контратаки (((( Вспомни кто его привел нашептав в ухо Федуну ? Аферист Цорн ((((

      2
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      Рейтинг: +15527

      silver29 1 час назад

      Не знаю насколько требователен тедеско, но тренер он никакой ((( то,что он скачет на бровке работает на публику, в чем-то Быстров прав, нельзя бездарно влетать отдавая матчи, игра далека от чемпионской (((( Спартаку нужен тренер !

      3
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      Рейтинг: +10453

      Skull_Boy 1 час назад

      Как и Зенит в ЛЧ

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      Рейтинг: +3926

      ЮНик 1 час назад

      "Бывший полузащитник "Спартака" Быстров считает..." А что считает бывший защитник Забулдыгин? Мелочь в своих карманах на пиво? Сколько же "аналитиков"( от слов "а налить"?) развелось. А 15 толковых футболистов для сборной во всей России не найти!

      0
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      Рейтинг: +1227

      almanev 1 час назад

      Эту шалаву долго из запоя выводили чтобы экспертом на срач тв сделать?

      0
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