Быстров: «Спартак» готов биться за чемпионство только на словах»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров считает, что команда Доменико Тедеско еще не готова бороться за чемпионство.

«Спартак» играет в контратакующий футбол. Когда команда играет первым номером, у нее ничего не получается. Карпин прекрасно знает, как играть против «Спартака». Если команда борется за чемпионство, такие матчи нельзя упускать, их нужно на жилах вытаскивать.

«Спартак» сам себя «убил». У себя дома можно играть посмелее, какое-то давление должно быть. Если ты надеешься на второй тайм и какой-то отдельный эпизод, это неправильно.

Оказывается, «Спартак» готов бороться за чемпионство только на словах. Команде не хватало Тедеско на бровке? Бред! Для футболистов на поле всe равно, что делает тренер. Что он кричит, всe равно не очень слышно, ты не особо вникаешь в то, что он хочет донести.

Мы ни в одном матче «Спартака» не увидели атакующей игры, они хорошо контратакуют и пользуются этим приемом. Тедеско нужно разнообразить игру «Спартака», чтобы бороться за чемпионство. Тедеско требовательный, и игроки выполняют его установку, поэтому какие вопросы могут быть к игрокам?» – сказал Быстров в эфире «Матч Премьер».