АПЛ. «Лестер» разгромил «Лидс», «Фулхэм» сильнее «Вест Бромвича»

Завершились два заключительных матча седьмого тура АПЛ.

«Фулхэм» обыграл «Вест Бромвич» со счетом 2:0, одержав первую победу в сезоне.

«Лестер» в гостях взял верх над «Лидсом», благодаря чему поднялся на второе место в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. АПЛ. 7-й тур

Фулхэм – Вест Бромвич – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Рид, 26; 2:0 – Эйна, 30.

Лидс – Лестер Сити – 1:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Барнс, 2; 0:2 – Тилеманс, 21; 1:2 – Даллас, 48; 1:3 – Варди, 76; 1:4 – Тилеманс (с пенальти), 90+1.

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