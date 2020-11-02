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  • Варга – о Дзюбе в АПЛ: «Удивляют слова Агузарова. Клубы могут заплатить и 100 миллионов за нужного игрока»

Варга – о Дзюбе в АПЛ: «Удивляют слова Агузарова. Клубы могут заплатить и 100 миллионов за нужного игрока»

2 ноября 2020, 16:24
7

Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал информацию о том, что Артем Дзюба не переехал в АПЛ этим летом из-за высоких финансовых требований «Зенита».

– Я не участвовал в переговорах по трансферу Дзюбы. В 2018-м на чемпионате мира многие специалисты, тренеры, скауты спрашивали меня о нем. Его игра была оценена высоко и позитивно. Но конкретных разговоров с клубами я не вел. Это прерогатива его агента.

– Как строились отношения с Агузаровым?

– С Аланом мы общались. Я его хорошо знаю. Поэтому и рассказал ему об интересе к Артему от клубов, в том числе из АПЛ. Однако до официальных переговоров дело так и не дошло. Не знаю, с чем это связано. Одно дело интересоваться, другое начать разговор. «Милан» ездил смотреть на Шевченко два года, только потом обратился в клуб. По Дзюбе в моем присутствии официального общения не было. Я просто донес до Алана интерес.

– Агузаров сказал, что «Зенит» не отпустил бы Артема за маленькие деньги. И это одна из основных причин несостоявшегося перехода.

– Не знаю, но звучит удивительно. Те клубы, которые интересовались им, могут заплатить и 100 миллионов за игрока, который им нужен. Вы и сами знаете, что в футболе сейчас больше денег, чем надо. Так что удивительно слышать такое.

Другое дело, что «Зенит» мог и не отпустить игрока за большие деньги. Пример тому – история с Чаловым, которого не отдали в «Кристал Пэлас».

– О европейской карьере Дзюбе можно забыть?

– Не думаю. Лужный играл в АПЛ с 31 до 36 лет. Так что все зависит от формы игрока и предложения. В любой клуб же он не пойдет. У Артема хорошее резюме, я могу его представить и в АПЛ, и в других топ-клубах Европы. Хоть и лично мы почти не знакомы, однако у меня к нему очень хорошее отношение, – сказал Варга в интервью «РБ-Спорту».

Агент Агузаров – о Дзюбе в АПЛ: «Было три-четыре команды, но «Зенит» не хотел отпускать Дзюбу за маленькие деньги»

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (7)
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nik55
1604331256
там что дров нет ?
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Cules2013
1604339264
Ну таких, как Дзюба в Северной Европе дофигища, помимо Великобритании, там ещё и Исландия, скандинавы и т.д. Дешевле, со своим местным менталитетом, знающие язык и т.п.
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САДЫЧОК
1604342155
Опять черти , пиарят бревно ! Он мертвый (футбольный слэнг ) футболист !
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Константинн
1604349127
Будь я владельцем одного из клубов АПЛ, я бы по приколу, купил бы его, что бы показать ему где его место и что он за игрок.
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Hektor 84
1604432181
Ну Варге больше верится, чем Агузаровой. Этот Агузарова вечно воду мутит.
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