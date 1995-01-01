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    Варга – о Дзюбе в АПЛ: «Удивляют слова Агузарова. Клубы могут заплатить и 100 миллионов за нужного игрока»

    Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал информацию о том, что Артем Дзюба не переехал в АПЛ этим летом из-за высоких финансовых требований «Зенита».

    – Я не участвовал в переговорах по трансферу Дзюбы. В 2018-м на чемпионате мира многие специалисты, тренеры, скауты спрашивали меня о нем. Его игра была оценена высоко и позитивно. Но конкретных разговоров с клубами я не вел. Это прерогатива его агента.

    – Как строились отношения с Агузаровым?

    – С Аланом мы общались. Я его хорошо знаю. Поэтому и рассказал ему об интересе к Артему от клубов, в том числе из АПЛ. Однако до официальных переговоров дело так и не дошло. Не знаю, с чем это связано. Одно дело интересоваться, другое начать разговор. «Милан» ездил смотреть на Шевченко два года, только потом обратился в клуб. По Дзюбе в моем присутствии официального общения не было. Я просто донес до Алана интерес.

    – Агузаров сказал, что «Зенит» не отпустил бы Артема за маленькие деньги. И это одна из основных причин несостоявшегося перехода.

    – Не знаю, но звучит удивительно. Те клубы, которые интересовались им, могут заплатить и 100 миллионов за игрока, который им нужен. Вы и сами знаете, что в футболе сейчас больше денег, чем надо. Так что удивительно слышать такое.

    Другое дело, что «Зенит» мог и не отпустить игрока за большие деньги. Пример тому – история с Чаловым, которого не отдали в «Кристал Пэлас».

    – О европейской карьере Дзюбе можно забыть?

    – Не думаю. Лужный играл в АПЛ с 31 до 36 лет. Так что все зависит от формы игрока и предложения. В любой клуб же он не пойдет. У Артема хорошее резюме, я могу его представить и в АПЛ, и в других топ-клубах Европы. Хоть и лично мы почти не знакомы, однако у меня к нему очень хорошее отношение, – сказал Варга в интервью «РБ-Спорту».

    Агент Агузаров – о Дзюбе в АПЛ: «Было три-четыре команды, но «Зенит» не хотел отпускать Дзюбу за маленькие деньги»

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2056

      FENIX-SL 16 минут назад

      распиаренный патриотизмом никчемный игрочишка
      кому он там нужен?

      0
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      Рейтинг: +1034

      elessar arnor 42 минуты назад

      он думает, что зенька топ клуб, стабильно занимает 4 места в лч и пр

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