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  • Агент Агузаров – о Дзюбе в АПЛ: «Было три-четыре команды, но «Зенит» не хотел отпускать Дзюбу за маленькие деньги»

Агент Агузаров – о Дзюбе в АПЛ: «Было три-четыре команды, но «Зенит» не хотел отпускать Дзюбу за маленькие деньги»

2 ноября 2020, 09:43
15

Футбольный агент Алан Агузаров раскрыл подробности несостоявшегося перехода нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в клуб АПЛ.

«Я работал в отношении возможного перехода Артема в Англию. Были клубы, которые проявляли заинтересованность к нему. Я работал не единолично, а совместно с Шандором Варгой, агентством Рио Фердинанда и агентством Мендеша. Было три-четыре команды. Но «Зенит» не был готов отпустить Дзюбу за маленькие деньги, потому что у них был действующий контракт.

Сумма заработной платы тоже стала причиной неудавшегося перехода. Дзюба был готов пойти на определенное понижение, но в «Зените» он получал достаточно хорошую заработную плату. Английскому клубу нужно подсуетиться, чтобы предложить условия близкие к зенитовским.

Жозе Моуринью не звонил Дзюбе. Он звонил одному из моих партнеров, с которым он находится в достаточно хорошем контакте. Моуринью четко дал понять, что на фоне травмы Кейна «Тоттенхэм» рассматривает трех кандидатов, в число которых входит и Дзюба.

Моуринью достаточно хорошо знаком с возможностями Дзюбы. С его стороны была заинтересованность. В итоге они не взяли никого. Предполагали, что травма Кейна будет серьезной. А оказалось, что игрок выбыл на достаточно не длительный срок. Они решили ограничиться внутренними ресурсами», – сказал Агузаров.

Агент Агузаров: «Кузяев был в шорт-листе «Баварии», «Герты», «Наполи» и «Вильярреала»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Тоттенхэм Дзюба Артем
Комментарии (15)
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paracetamol
1604300046
Надо было продавать. Зюба - протухший вариант. Новый нап нужен!
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ab15488
1604300568
Госнаркоконтроль агузарова на заметку бы взял, там походу приход за приходом
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NewLife
1604302452
Товар некондиционный, идет со скидкой.
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vladimir-7
1604304366
Ж.Моуринью вообще не знает кто такой Дзюба, его, Жозе не устроила доплата за переход Дзюбы в Чемпионшип на очень низкую зарплату.
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Mityai90
1604304623
Дзюба уже совершил свой главный переход на х*й!
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vladimir-7
1604313561
Ж.Моуринью задал только один вопрос, а где вы нашли такое дерево?
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navashinskyvalentin
1604319738
Да кому он нужен?Противно смотреть на его игру!!!И на многих других тоже!!!Дзюбу-либо в ФНЛ,либо-в ПФЛ!!!
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Hektor 84
1604322183
А зря не продали. Хоть что то за него отбили, как в поговорке с паршивой овцы хоть клок шерсти. Та что ты нам заливаешь Агузарова? Ни кому Моур не звонил, это Леня Слуцкий вас разыграл. Кому в апл это бревно нужно? Там пешком не походишь, там надо на скорости принимать решение и оценивать ситуацию на три хода вперед. Шлюба на поле это значит команда в меньшинстве играет.
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В натуре кипяток
1604324293
Скорее всего - это звонок от Папы Карло. Другого варианта я здесь не вижу...
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Из Твери Леха
1604328554
Тотенхем до сих пор локти грызет.
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