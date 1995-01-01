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    Агент Агузаров – о Дзюбе в АПЛ: «Было три-четыре команды, но «Зенит» не хотел отпускать Дзюбу за маленькие деньги»

    Футбольный агент Алан Агузаров раскрыл подробности несостоявшегося перехода нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в клуб АПЛ.

    «Я работал в отношении возможного перехода Артема в Англию. Были клубы, которые проявляли заинтересованность к нему. Я работал не единолично, а совместно с Шандором Варгой, агентством Рио Фердинанда и агентством Мендеша. Было три-четыре команды. Но «Зенит» не был готов отпустить Дзюбу за маленькие деньги, потому что у них был действующий контракт.

    Сумма заработной платы тоже стала причиной неудавшегося перехода. Дзюба был готов пойти на определенное понижение, но в «Зените» он получал достаточно хорошую заработную плату. Английскому клубу нужно подсуетиться, чтобы предложить условия близкие к зенитовским.

    Жозе Моуринью не звонил Дзюбе. Он звонил одному из моих партнеров, с которым он находится в достаточно хорошем контакте. Моуринью четко дал понять, что на фоне травмы Кейна «Тоттенхэм» рассматривает трех кандидатов, в число которых входит и Дзюба.

    Моуринью достаточно хорошо знаком с возможностями Дзюбы. С его стороны была заинтересованность. В итоге они не взяли никого. Предполагали, что травма Кейна будет серьезной. А оказалось, что игрок выбыл на достаточно не длительный срок. Они решили ограничиться внутренними ресурсами», – сказал Агузаров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:43
    Комментарии4
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      Рейтинг: +13868

      vladimir-7 1 минуту назад

      Ж.Моуринью вообще не знает кто такой Дзюба, его, Жозе не устроила
      доплата за переход Дзюбы в Чемпионшип на очень низкую зарплату.

      0
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      Рейтинг: +4512

      NewLife 33 минуты назад

      Товар некондиционный, идет со скидкой.

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      Рейтинг: +319

      ab15488 1 час назад

      Госнаркоконтроль агузарова на заметку бы взял, там походу приход за приходом

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      Рейтинг: +8943

      paracetamol 1 час назад

      Надо было продавать. Зюба - протухший вариант. Новый нап нужен!

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