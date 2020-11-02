Агент Агузаров – о Дзюбе в АПЛ: «Было три-четыре команды, но «Зенит» не хотел отпускать Дзюбу за маленькие деньги»

Футбольный агент Алан Агузаров раскрыл подробности несостоявшегося перехода нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в клуб АПЛ.

«Я работал в отношении возможного перехода Артема в Англию. Были клубы, которые проявляли заинтересованность к нему. Я работал не единолично, а совместно с Шандором Варгой, агентством Рио Фердинанда и агентством Мендеша. Было три-четыре команды. Но «Зенит» не был готов отпустить Дзюбу за маленькие деньги, потому что у них был действующий контракт.

Сумма заработной платы тоже стала причиной неудавшегося перехода. Дзюба был готов пойти на определенное понижение, но в «Зените» он получал достаточно хорошую заработную плату. Английскому клубу нужно подсуетиться, чтобы предложить условия близкие к зенитовским.

Жозе Моуринью не звонил Дзюбе. Он звонил одному из моих партнеров, с которым он находится в достаточно хорошем контакте. Моуринью четко дал понять, что на фоне травмы Кейна «Тоттенхэм» рассматривает трех кандидатов, в число которых входит и Дзюба.

Моуринью достаточно хорошо знаком с возможностями Дзюбы. С его стороны была заинтересованность. В итоге они не взяли никого. Предполагали, что травма Кейна будет серьезной. А оказалось, что игрок выбыл на достаточно не длительный срок. Они решили ограничиться внутренними ресурсами», – сказал Агузаров.

Агент Агузаров: «Кузяев был в шорт-листе «Баварии», «Герты», «Наполи» и «Вильярреала»