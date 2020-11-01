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  • Агент Агузаров: «Кузяев был в шорт-листе «Баварии», «Герты», «Наполи» и «Вильярреала»

Агент Агузаров: «Кузяев был в шорт-листе «Баварии», «Герты», «Наполи» и «Вильярреала»

1 ноября 2020, 23:53
11

Футбольный агент Алан Агузаров рассказал, куда этим летом мог перейти полузащитник «Зенита» Далер Кузяев.

«Были определенные варианты и в Германии, и в Испании. Спортивный директор «Алавеса» по скайпу связывался с Адьямом (отец Кузяева – прим. «Бомбардира») и рассказывал о своей заинтересованности. Но они были готовы взять Далера, только если сработают на выход. У них не получилось продать игрока на этой позиции, поэтому не сложилось. «Алавес» предлагал зарплату около 1,5 миллиона евро.

«Рейнджерс» делал прямо предложение, но Адьям сразу сказал, что они рассматривают клубы из топ-5 чемпионатов Европы. «Уотфорд» тоже делал предложение, но это Чемпионшип, поэтому тоже решили отказаться.

Из АПЛ был «Саутгемптон», с которым до последнего велись переговоры, но есть нюансы. Далер был в шорт-листе у «Вильярреала», «Наполи», «Герты», «Баварии». Мюнхенцы могли подписать Далера, если бы их игрок не провалил медосмотр в клубе АПЛ.

Я больше чем уверен, что Далер в будущем перейдет в Европу. У него еще симпатичный для европейских команд возраст. Думаю, «Зенит» не будет чинить препятствия для его перехода. Я знаю, что у Адьяма есть определенные договоренности с Медведевым. Прописаны отступные, но будет не очень корректно, если я озвучу цифру», – передает слова Агузарова «Матч ТВ».

  • Кузяев подписал трехлетний контракт с «Зенитом».
  • Приоритетом Кузяева был переезд за рубеж, но подходящих вариантов его представители не нашли.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Зенит Бавария Герта Наполи Вильярреал Кузяев Далер
Комментарии (11)
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Nesterenko
1604264254
Бред.
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NewLife
1604265862
Все перечислил агентик, но забыл ПМЛ -профессиональную марсианскую лигу.
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Черкизовский Кот
1604266750
Кузяев был в шорт-листе Баварии, а потом проснулся, и пошёл на тренировку.
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Hektor 84
1604269885
)))))))))))))))))))))))))) эта Агузарова в бреду? Чего же он ни в одном из них не оказался? Даже слухов по этим клубам не было. Он еще забыл Барсу, Псж, Ювентус с Интероми Челси добавить)))) смешной болван
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Play
1604287703
Да слышали уже, Алавес ещё забыл
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Skull_Boy
1604297828
Ххахахахах, а на практике и просмотр в Алавесе завалил
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Tsigan
1604309489
Вранье, а может фантазия
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JTherry
1604310178
сказочник-Агузаров)))) и на чье место в Баварии претендовал Кузяев?)) реально, ни Алавес, ни Уотфорд, ни даже Рейнджерс не рискнули на эту "сделку века"))
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Лфшт
1604731540
Ну не достойна Бавария присутствия столь легендарной личности в своем составе. Нынешние "обычные игроки" будут себя некомфортно чувствовать.
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black and yellow
1604758980
в герте вполне возможно ,я его зимой в берлинском аэропорте видел случайно . но про баварию загнули, не потянет .......
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