Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    2 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

    Агент Агузаров: «Кузяев был в шорт-листе «Баварии», «Герты», «Наполи» и «Вильярреала»

    Футбольный агент Алан Агузаров рассказал, куда этим летом мог перейти полузащитник «Зенита» Далер Кузяев.

    «Были определенные варианты и в Германии, и в Испании. Спортивный директор «Алавеса» по скайпу связывался с Адьямом (отец Кузяева – прим. «Бомбардира») и рассказывал о своей заинтересованности. Но они были готовы взять Далера, только если сработают на выход. У них не получилось продать игрока на этой позиции, поэтому не сложилось. «Алавес» предлагал зарплату около 1,5 миллиона евро.

    «Рейнджерс» делал прямо предложение, но Адьям сразу сказал, что они рассматривают клубы из топ-5 чемпионатов Европы. «Уотфорд» тоже делал предложение, но это Чемпионшип, поэтому тоже решили отказаться.

    Из АПЛ был «Саутгемптон», с которым до последнего велись переговоры, но есть нюансы. Далер был в шорт-листе у «Вильярреала», «Наполи», «Герты», «Баварии». Мюнхенцы могли подписать Далера, если бы их игрок не провалил медосмотр в клубе АПЛ.

    Я больше чем уверен, что Далер в будущем перейдет в Европу. У него еще симпатичный для европейских команд возраст. Думаю, «Зенит» не будет чинить препятствия для его перехода. Я знаю, что у Адьяма есть определенные договоренности с Медведевым. Прописаны отступные, но будет не очень корректно, если я озвучу цифру», – передает слова Агузарова «Матч ТВ».

    • Кузяев подписал трехлетний контракт с «Зенитом».
    • Приоритетом Кузяева был переезд за рубеж, но подходящих вариантов его представители не нашли.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2020 23:53
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2042

      FENIX-SL 19 минут назад

      АХАХАХАХХААХХАХА
      В БАВАРИИ ПРЯМ ДА!
      ТАМ ВОТ ИМЕННО ЕГО НЕ ХВАТАЕТ...ЧТОБЫ ЗАПОРОТЬ ВСЕ ТОЛЬКО ЕСЛИ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3068

      Черкизовский Кот 41 минуту назад

      Кузяев был в шорт-листе Баварии, а потом проснулся, и пошёл на тренировку.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4510

      NewLife 56 минут назад

      Все перечислил агентик, но забыл ПМЛ -профессиональную марсианскую лигу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2762

      Nesterenko 1 час назад

      Бред.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80223
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru