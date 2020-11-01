Агент Агузаров: «Кузяев был в шорт-листе «Баварии», «Герты», «Наполи» и «Вильярреала»

Футбольный агент Алан Агузаров рассказал, куда этим летом мог перейти полузащитник «Зенита» Далер Кузяев.

«Были определенные варианты и в Германии, и в Испании. Спортивный директор «Алавеса» по скайпу связывался с Адьямом (отец Кузяева – прим. «Бомбардира») и рассказывал о своей заинтересованности. Но они были готовы взять Далера, только если сработают на выход. У них не получилось продать игрока на этой позиции, поэтому не сложилось. «Алавес» предлагал зарплату около 1,5 миллиона евро.

«Рейнджерс» делал прямо предложение, но Адьям сразу сказал, что они рассматривают клубы из топ-5 чемпионатов Европы. «Уотфорд» тоже делал предложение, но это Чемпионшип, поэтому тоже решили отказаться.

Из АПЛ был «Саутгемптон», с которым до последнего велись переговоры, но есть нюансы. Далер был в шорт-листе у «Вильярреала», «Наполи», «Герты», «Баварии». Мюнхенцы могли подписать Далера, если бы их игрок не провалил медосмотр в клубе АПЛ.

Я больше чем уверен, что Далер в будущем перейдет в Европу. У него еще симпатичный для европейских команд возраст. Думаю, «Зенит» не будет чинить препятствия для его перехода. Я знаю, что у Адьяма есть определенные договоренности с Медведевым. Прописаны отступные, но будет не очень корректно, если я озвучу цифру», – передает слова Агузарова «Матч ТВ».