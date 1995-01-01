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    Геркус: «Перестройка «Локомотива» выглядит как строительство соломенного домика вместо каменного»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об игре бывшей команды в текущем сезоне.

    «На Локомотив смотреть особенно печально. Перестройка команды, которую затеяли под лозунгом сокращения затрат, пока выглядит как строительство соломенного домика вместо каменного.

    Игроки, заменившие лидеров, неубедительны, тренер после погода работы заявляет прессе, что не понимает, почему его команда плохо играет. Обещает разобраться. Что тут скажешь?» – написал Геркус у себя в телеграме.

    • «Локомотив» проиграл в трех последних матчах.
    • Московский клуб идет на седьмом месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего ЦСКА – семь очков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса

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    Сегодня, 14:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13875

      vladimir-7 1 час назад

      Может быть в Локо денег мало и не могут купить материал для стройки
      или строить некому, пригласили бы знаменитого футбольного строителя,
      фамилию не помню, но какая-то она, МУДКОстная, такая.

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