Геркус: «Перестройка «Локомотива» выглядит как строительство соломенного домика вместо каменного»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об игре бывшей команды в текущем сезоне.

«На Локомотив смотреть особенно печально. Перестройка команды, которую затеяли под лозунгом сокращения затрат, пока выглядит как строительство соломенного домика вместо каменного.

Игроки, заменившие лидеров, неубедительны, тренер после погода работы заявляет прессе, что не понимает, почему его команда плохо играет. Обещает разобраться. Что тут скажешь?» – написал Геркус у себя в телеграме.