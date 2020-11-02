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  • Геркус: «Перестройка «Локомотива» выглядит как строительство соломенного домика вместо каменного»

Геркус: «Перестройка «Локомотива» выглядит как строительство соломенного домика вместо каменного»

2 ноября 2020, 14:16
5

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об игре бывшей команды в текущем сезоне.

«На Локомотив смотреть особенно печально. Перестройка команды, которую затеяли под лозунгом сокращения затрат, пока выглядит как строительство соломенного домика вместо каменного.

Игроки, заменившие лидеров, неубедительны, тренер после погода работы заявляет прессе, что не понимает, почему его команда плохо играет. Обещает разобраться. Что тут скажешь?» – написал Геркус у себя в телеграме.

  • «Локомотив» проиграл в трех последних матчах.
  • Московский клуб идет на седьмом месте в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего ЦСКА – семь очков.

Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (5)
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vladimir-7
1604317433
Может быть в Локо денег мало и не могут купить материал для стройки или строить некому, пригласили бы знаменитого футбольного строителя, фамилию не помню, но какая-то она, МУДКОстная, такая.
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paracetamol
1604322927
Лучше сказать про карточный домик или домик из домино!
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FanatSerj
1604325313
Геркус смотрю теперь за главного обиженного Локо. Хотя там есть личности которым реально есть за что на руководство Локо зуб держать и то не истерят как Илюша.
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