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  • Хусаинов – о желтой Сутормину: «Фол совершил Жирков. Не верю, что будет переигровка»

Хусаинов – о желтой Сутормину: «Фол совершил Жирков. Не верю, что будет переигровка»

2 ноября 2020, 13:25
7

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал спорный эпизод в матче 13-го тура РПЛ «Химки»«Зенит» (0:2).

– По видеозаписи и фото очевидно, что на 27-й минуте Жирков нарушал правила на Кухарчуке. Зенитовец сверху наступил шипами на ногу игроку «Химок». Это желтая карточка, как минимум.

– Матюнин по итогам эпизода вынес предупреждение Сутормину...

– И это ошибка. Фол совершил именно Жирков. Со стороны Сутормина нарушения не было. Он в соответствии с правилами игры вступает в единоборство стопой, находящейся внизу.

– В таком случае есть два варианта – либо Матюнин увидел несуществующее нарушение Сутормина, либо перепутал нарушителей. К чему склоняетесь вы?

– Считаю, что Матюнин не разобрался в том, кто совершил нарушение, и вынес предупреждение по наитию. Авторитет Жиркова сыграл определяющую роль.

– Согласно правилам, если арбитр, зафиксировав нарушение, вынес наказание не тому игроку, личность нарушителя может быть проверена VAR.

– Все верно, должна была быть проверена. Но кто сидел за VAR? Иванов. И он, и главный арбитр ошибочно определили нарушителя. Как следствие, Жирков, считая, что у него нет предупреждения, совершил нарушение во втором тайме и получил желтую карточку, которая по факту должна была для него стать второй.

Это говорит о том, что арбитры своими некачественными действиями вмешались в ход игры, из-за них игрок, который должен был покинуть поле, остался до конца матча.

– Верите ли вы, что матч будет переигран?

– Нет. Потому что пандемия, плотный календарь, «Зенит» играет в Лиге чемпионов. Уверен, что переигрывать не будут, проехали. Боюсь, что скандал замнут, – приводит слова Хусаинова «Советский спорт».

  • После победы над «Химками» «Зенит» делит вторую строчку РПЛ со «Спартаком».
  • ЦСКА идет на первом месте.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Химки Жирков Юрий Кухарчук Илья Сутормин Алексей
Комментарии (7)
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alp
1604313529
серьезно? изза этого переигрывать игру??
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Давид59
1604314474
Очень странный комментарий от Хусаинова. С какой стати речь идёт о переигровке? Судья ошибся, вот его и наказывайте. А во-вторых, имея жёлтую Жирков никогда не стал бы рисковать и идти в стык. Так что на результат это вряд ли повлияло. Другое дело, если бы Жирков уже имел жёлтую и его ошибочно оставили на поле.
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dim29
1604317200
я многое могу понять,но переигровка!!!что-то сьел наверно уважаемый не того или выпил.
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морозз
1604319050
Вот и Газпром решил напустить газового тумана и сразу всем стало понятно абсолютно всё! Не мытьём так катаньем, было вынесено строгое предупреждение всему судейскому корпусу а также перестали на месяц выдавать судьям гранты в офисе Газпрома! Зенит не потопляем, как непотопляема некая субстанция нашего организма!
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paracetamol
1604322883
Матюнин вообще му-ак! Дал Ерохину желтую, когда защитник химиков пнул его по ноге и упал, симулируя боль!
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neveldomha
1604324769
Там по сути всем троим нужно было желтую давать. Все шли в очевидный стык, не заботясь о сопернике. При этом игрок Химок явно не дотягивался до мяча. А так, если бы Жирков получил желтую, то вообще неизвестно, что бы произошло после этого. Играл бы повнимательнее и все тут. Скорее Сутормин мог получить красную, чем Жирков.
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