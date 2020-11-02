Хусаинов – о желтой Сутормину: «Фол совершил Жирков. Не верю, что будет переигровка»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал спорный эпизод в матче 13-го тура РПЛ «Химки» – «Зенит» (0:2).

– По видеозаписи и фото очевидно, что на 27-й минуте Жирков нарушал правила на Кухарчуке. Зенитовец сверху наступил шипами на ногу игроку «Химок». Это желтая карточка, как минимум.

– Матюнин по итогам эпизода вынес предупреждение Сутормину...

– И это ошибка. Фол совершил именно Жирков. Со стороны Сутормина нарушения не было. Он в соответствии с правилами игры вступает в единоборство стопой, находящейся внизу.

– В таком случае есть два варианта – либо Матюнин увидел несуществующее нарушение Сутормина, либо перепутал нарушителей. К чему склоняетесь вы?

– Считаю, что Матюнин не разобрался в том, кто совершил нарушение, и вынес предупреждение по наитию. Авторитет Жиркова сыграл определяющую роль.

– Согласно правилам, если арбитр, зафиксировав нарушение, вынес наказание не тому игроку, личность нарушителя может быть проверена VAR.

– Все верно, должна была быть проверена. Но кто сидел за VAR? Иванов. И он, и главный арбитр ошибочно определили нарушителя. Как следствие, Жирков, считая, что у него нет предупреждения, совершил нарушение во втором тайме и получил желтую карточку, которая по факту должна была для него стать второй.

Это говорит о том, что арбитры своими некачественными действиями вмешались в ход игры, из-за них игрок, который должен был покинуть поле, остался до конца матча.

– Верите ли вы, что матч будет переигран?

– Нет. Потому что пандемия, плотный календарь, «Зенит» играет в Лиге чемпионов. Уверен, что переигрывать не будут, проехали. Боюсь, что скандал замнут, – приводит слова Хусаинова «Советский спорт».