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    Хусаинов – о желтой Сутормину: «Фол совершил Жирков. Не верю, что будет переигровка»

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал спорный эпизод в матче 13-го тура РПЛ «Химки»«Зенит» (0:2).

    – По видеозаписи и фото очевидно, что на 27-й минуте Жирков нарушал правила на Кухарчуке. Зенитовец сверху наступил шипами на ногу игроку «Химок». Это желтая карточка, как минимум.

    – Матюнин по итогам эпизода вынес предупреждение Сутормину...

    – И это ошибка. Фол совершил именно Жирков. Со стороны Сутормина нарушения не было. Он в соответствии с правилами игры вступает в единоборство стопой, находящейся внизу.

    – В таком случае есть два варианта – либо Матюнин увидел несуществующее нарушение Сутормина, либо перепутал нарушителей. К чему склоняетесь вы?

    – Считаю, что Матюнин не разобрался в том, кто совершил нарушение, и вынес предупреждение по наитию. Авторитет Жиркова сыграл определяющую роль.

    – Согласно правилам, если арбитр, зафиксировав нарушение, вынес наказание не тому игроку, личность нарушителя может быть проверена VAR.

    – Все верно, должна была быть проверена. Но кто сидел за VAR? Иванов. И он, и главный арбитр ошибочно определили нарушителя. Как следствие, Жирков, считая, что у него нет предупреждения, совершил нарушение во втором тайме и получил желтую карточку, которая по факту должна была для него стать второй.

    Это говорит о том, что арбитры своими некачественными действиями вмешались в ход игры, из-за них игрок, который должен был покинуть поле, остался до конца матча.

    – Верите ли вы, что матч будет переигран?

    – Нет. Потому что пандемия, плотный календарь, «Зенит» играет в Лиге чемпионов. Уверен, что переигрывать не будут, проехали. Боюсь, что скандал замнут, – приводит слова Хусаинова «Советский спорт».

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии11
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      Рейтинг: +3607

      Cleaner 18 минут назад

      Если из за такой ерунды переигрывать матчи, то куда мы скатимся? В вакханалию!

      0
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      Рейтинг: +4020

      морозз 38 минут назад

      Вот и Газпром решил напустить газового тумана и сразу всем стало понятно абсолютно всё! Не мытьём так катаньем, было вынесено строгое предупреждение всему судейскому корпусу а также перестали на месяц выдавать судьям гранты в офисе Газпрома! Зенит не потопляем, как непотопляема некая субстанция нашего организма!

      0
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      Рейтинг: +444

      dim29 1 час назад

      я многое могу понять,но переигровка!!!что-то сьел наверно уважаемый не того или выпил.

      0
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      Рейтинг: +22013

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Стареет "глушила" видимо , он же должен был первый жалобу на предвзятое судейство настрочить и петицию с требованием наказать виновных . А может он по шумок уже накатал в ФИФА , УЕФА , Гаагский трибунал и в "Ватикан" ?

      0
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      Рейтинг: +4070

      Давид59 1 час назад

      Очень странный комментарий от Хусаинова. С какой стати речь идёт о переигровке? Судья ошибся, вот его и наказывайте. А во-вторых, имея жёлтую Жирков никогда не стал бы рисковать и идти в стык. Так что на результат это вряд ли повлияло. Другое дело, если бы Жирков уже имел жёлтую и его ошибочно оставили на поле.

      2
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      Рейтинг: +6916

      alp 2 часа назад

      серьезно? изза этого переигрывать игру??

      3
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      Рейтинг: +4725

      KPCCSPB > alp 1 час назад

      Во во, игрок спама открыто толкнул защитника Краснодара, и всё засчитали и играли дальше, хотя там только слепой не увидел бы нарушения. Но тут из-за жк, переигровку, и если бы Жирков висел после первого тайма, он бы во втором играл аккуратно.

      3
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      Рейтинг: -403

      alarm_иг > KPCCSPB 1 час назад

      А вот ты сосешь у таджиков,по их словам, не аккуратно. Чавкаешь и причмокиваешь громко. Гыгы

      1
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      Рейтинг: +22013

      пьяныйхоровод > alp 1 час назад

      Если не переиграть - рискуем потерять в РПЛ одну "народную" "команду" ( на словах по крайне мере ).

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      Рейтинг: +4725

      KPCCSPB > alarm_иг 1 час назад

      Твоя мать дохлая, но когда была жива ещё эта грязная дешевка, она очень любила мне соснуть вечерком, и знаешь, почему ты ещё не сдох в п и з д ю к а х? Она собирала мою с п е р м у из презиков, и кормила тебя перед сном, разбовляла это водой, и выдавала тебе это за молоко, а вот теперь представь, сколько ты моего молока налакался за все детство. Считаю нужным, отдать ей дань за это, поссав на покойное лицо, аминь.

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      Рейтинг: +13875

      vladimir-7 > пьяныйхоровод 56 минут назад

      Нет, он больше и не заикнется об уводе команды.

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