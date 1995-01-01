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    Дзагоев: «Очень важная победа для ЦСКА, выходим на первое место»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев дал комментарий после матча 13-го тура РПЛ с «Ротором» (1:0).

    • Дзагоев забил единственный гол в этой встрече.
    • Алан – лучший игрок матча.
    • ЦСКА поднялся на первое место в таблице РПЛ.

    «Это очень важная победа, ведь мы выходим на чистое первое место. С одной стороны, хорошо, что выиграли, с другой – должны были заканчивать матч легче. Были моменты, мы могли забивать и второй, и третий. «Ротор» – хорошая команда, надо отдать должное, но мы должны были забивать еще. Забей мы раньше – а в первые десять минут второго тайма у нас было, насколько помню, четыре момента – было бы легче физически, мы бы потратили меньше психологических сил», – сказал Дзагоев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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