Дзагоев: «Очень важная победа для ЦСКА, выходим на первое место»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев дал комментарий после матча 13-го тура РПЛ с «Ротором» (1:0).

Дзагоев забил единственный гол в этой встрече.

Алан – лучший игрок матча.

ЦСКА поднялся на первое место в таблице РПЛ.

«Это очень важная победа, ведь мы выходим на чистое первое место. С одной стороны, хорошо, что выиграли, с другой – должны были заканчивать матч легче. Были моменты, мы могли забивать и второй, и третий. «Ротор» – хорошая команда, надо отдать должное, но мы должны были забивать еще. Забей мы раньше – а в первые десять минут второго тайма у нас было, насколько помню, четыре момента – было бы легче физически, мы бы потратили меньше психологических сил», – сказал Дзагоев.