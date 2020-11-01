Вендел будет готов к матчу с «Лацио», Дриусси – нет. Дзюба не сыграет в Химках из-за мышечных проблем

Легионеры «Зенита» Вендел и Себастьян Дриусси пропускают матч 13-го тура РПЛ против «Химок». Бразилец вернется к встрече Лиги чемпионов против «Лацио», пишет «Спорт-Экспресс». У него мышечное повреждение.
Дриусси же сдал сомнительный тест на коронавирус. Он не сможет сыграть и против итальянцев.
Как пишет в твиттере комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский, причина отсутствия в Химках Артема Дзюбы – мышечные проблемы.
- Домашний матч «Зенита» против «Лацио» состоится 4 ноября.
- В группе Лиги чемпионов россияне идут последними.
- Встреча в Химках начнется в 14:00 по Москве.
Источник: «Спорт-Экспресс»