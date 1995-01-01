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    Вендел будет готов к матчу с «Лацио», Дриусси – нет. Дзюба не сыграет в Химках из-за мышечных проблем

    Легионеры «Зенита» Вендел и Себастьян Дриусси пропускают матч 13-го тура РПЛ против «Химок». Бразилец вернется к встрече Лиги чемпионов против «Лацио», пишет «Спорт-Экспресс». У него мышечное повреждение.

    Дриусси же сдал сомнительный тест на коронавирус. Он не сможет сыграть и против итальянцев.

    Как пишет в твиттере комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский, причина отсутствия в Химках Артема Дзюбы – мышечные проблемы.

    • Домашний матч «Зенита» против «Лацио» состоится 4 ноября.
    • В группе Лиги чемпионов россияне идут последними.
    • Встреча в Химках начнется в 14:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: -1229

      Бoрат 1 час назад

      " Коль есть меж ног такая штука,
      Hе тычь ее Азмуну в зад как Дзюба - сам не будешь рад "
      Вот теперь лечись . Гыгыгы .

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