Вендел будет готов к матчу с «Лацио», Дриусси – нет. Дзюба не сыграет в Химках из-за мышечных проблем

Легионеры «Зенита» Вендел и Себастьян Дриусси пропускают матч 13-го тура РПЛ против «Химок». Бразилец вернется к встрече Лиги чемпионов против «Лацио», пишет «Спорт-Экспресс». У него мышечное повреждение.

Дриусси же сдал сомнительный тест на коронавирус. Он не сможет сыграть и против итальянцев.

Как пишет в твиттере комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский, причина отсутствия в Химках Артема Дзюбы – мышечные проблемы.