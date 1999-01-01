Газизов: «В игре «Спартака» была пустота. Уверен, в следующем матче все будет намного лучше»

Уважаемый Шамиль Камилович, наш Спартак обосрался, причём довольно жиденько. Если, Вы, г-н Газизов грезите чемпионством, то надо что-то делать. При такой игре за первое место бороться будет проблематично, а в еврокубках всякие Санкт-галлены и прочая шелупонь будут драть красно-белых особо не напрягаясь. Только позорите ромбик, ёпрст.
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил итог матча 13-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1). Москвичи не воспользовались большинством в концовке встречи.
«Присутствуют определeнные психологические моменты. Но я уверен, что мы их преодолеем, в следующей игре всe будет намного лучше. Не скажу, что матч был плохой, он был неэмоциональным. Стадион был пустой, вот такая же пустота была и в игре. Хотя качество игры было приличным. У нас были моменты, мы их не забили. Может, «Ростову» больше повезло. Не скажу, что они больше хотели, им больше повезло», – сказал Газизов.