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  • Газизов: «В игре «Спартака» была пустота. Уверен, в следующем матче все будет намного лучше»

Газизов: «В игре «Спартака» была пустота. Уверен, в следующем матче все будет намного лучше»

31 октября 2020, 19:08
21

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил итог матча 13-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1). Москвичи не воспользовались большинством в концовке встречи.

«Присутствуют определeнные психологические моменты. Но я уверен, что мы их преодолеем, в следующей игре всe будет намного лучше. Не скажу, что матч был плохой, он был неэмоциональным. Стадион был пустой, вот такая же пустота была и в игре. Хотя качество игры было приличным. У нас были моменты, мы их не забили. Может, «Ростову» больше повезло. Не скажу, что они больше хотели, им больше повезло», – сказал Газизов.

  • «Спартак» лидирует в РПЛ.
  • В следующем туре команда сыграет с «Уралом» (7 ноября).
  • «Ростов» поднялся на четвертое место.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Газизов Шамиль
Комментарии (21)
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Dr.Metal
1604160730
Уверен, не будет лучше )
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aubergine
1604161089
Уважаемый Шамиль Камилович, наш Спартак обосрался, причём довольно жиденько. Если, Вы, г-н Газизов грезите чемпионством, то надо что-то делать. При такой игре за первое место бороться будет проблематично, а в еврокубках всякие Санкт-галлены и прочая шелупонь будут драть красно-белых особо не напрягаясь. Только позорите ромбик, ёпрст.
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slavа0508
1604161873
Вот они твои приобретения пока как то выезжаем за счёт покупок Цорна,,,,а у тебя один шлак,,,на счёт Мозеса сомнения тоже,,,,
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oyabun
1604162065
Гнилые отмазки. Именно ваши, г-н Газизов, трансферы нифига пока не работают!
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Plyash
1604162241
Вот и спустил Ростов спартаковцев с небес на землю.По моему,во время.Это далеко не первая отвратная игра команды,пора начинать работать всерьёз.
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NewLife
1604162292
Я бы на твоем месте помалкивал, развел Леню на деньги с кокориным и уруновым.
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Владислав Vlad
1604162454
Против автобуса играть сложно. Хотя было два момента - Соболь не попал и Ларсон не попал. Надо было наказывать Валеру за автобус. Но не шмагли.))) Бакаев - дно. Крал - такое же дно.
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NewLife
1604163256
Эх. Федун, есть же поговорка: послушай жену и сделай наоборот. Нах ты этого Газизова притащил, он повесил на тебя мертвых кокорина и урунова, а в защите и полузащите играть некому: Маслов не уровень, Джикия сходит на нет, краль и бакаев кандидаты на отцепление. Ну и кому играть, господин ген.директор ?
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ivany4
1604165352
Если бы была игра, к твоим рассуждениям еще можно было бы как-то прислушиваться. А раз ее нет, то для тебя молчание золото.))
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DOCTOR PENALTY
1604168153
Обычно Тедеско как угорелый бегает вдоль бровки и истерит. Эти его психические атаки на игроков Спартака дают результат, сегодня их явно не хватало. Правда такой метод не на долгосрочную перспективу, вот поэтому я и не верю в Тедеско.
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