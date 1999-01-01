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    Газизов: «В игре «Спартака» была пустота. Уверен, в следующем матче все будет намного лучше»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил итог матча 13-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1). Москвичи не воспользовались большинством в концовке встречи.

    «Присутствуют определeнные психологические моменты. Но я уверен, что мы их преодолеем, в следующей игре всe будет намного лучше. Не скажу, что матч был плохой, он был неэмоциональным. Стадион был пустой, вот такая же пустота была и в игре. Хотя качество игры было приличным. У нас были моменты, мы их не забили. Может, «Ростову» больше повезло. Не скажу, что они больше хотели, им больше повезло», – сказал Газизов.

    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • В следующем туре команда сыграет с «Уралом» (7 ноября).
    • «Ростов» поднялся на четвертое место.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:08
    Комментарии3
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      Рейтинг: +121

      aubergine 3 минуты назад

      Уважаемый Шамиль Камилович, наш Спартак обосрался, причём довольно жиденько. Если, Вы, г-н Газизов грезите чемпионством, то надо что-то делать. При такой игре за первое место бороться будет проблематично, а в еврокубках всякие Санкт-галлены и прочая шелупонь будут драть красно-белых особо не напрягаясь. Только позорите ромбик, ёпрст.

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      Рейтинг: +2305

      Genz 6 минут назад

      Спартак не умеет играть в прессинг противника и против автобуса у Спартака никак не получается.
      Урал посильнее Ростова. Такую же тактику выстроит на случайный свой гол и победит

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      Рейтинг: +533

      Dr.Metal 9 минут назад

      Уверен, не будет лучше )

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