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    Роналду должен сдать еще один отрицательный тест на коронавирус, чтобы вернуться к тренировкам с командой

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду накануне сдал отрицательный тест на COVID-19, но его до сих пор не допустили к работе с командой.

    По информации журналиста Ромео Агрести, для возобновления тренировок португалец должен пройти дополнительное тестирование на коронавирус.

    Второй отрицательный результат подряд станет допуском для 35-летнего футболиста.

    • Роналду пропустил четыре матча «Ювентуса» – по два в Серии А и Лиге чемпионов.
    • В воскресенье туринцы сыграют со «Специей».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Ромео Агрести

    Специальный корреспондент Goal.com, чей профиль - инсайды о «Ювентусе». Аудитория в твиттере - 83,5 тысячи подписчиков.

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