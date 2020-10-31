Роналду должен сдать еще один отрицательный тест на коронавирус, чтобы вернуться к тренировкам с командой

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду накануне сдал отрицательный тест на COVID-19, но его до сих пор не допустили к работе с командой.

По информации журналиста Ромео Агрести, для возобновления тренировок португалец должен пройти дополнительное тестирование на коронавирус.

Второй отрицательный результат подряд станет допуском для 35-летнего футболиста.