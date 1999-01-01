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    РФС опубликовал видеоразбор спорных судейских решений в 12-м туре РПЛ

    На ютуб-канале Российского футбольного союза появился ролик с разбором спорных решений арбитров в 12-м туре чемпионата страны.

    Член экспертно-судейской комиссии РФС Сергей Фурса дал разъяснения по эпизодам трех матчей.

    В видео разобраны действия судей в играх «Ростов»«Химки» (0:2), «Краснодар»«Спартак» (1:3) и «Локомотив»«Ротор» (1:2).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал РФС

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    Сегодня, 10:53
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9865

      alarm 19 минут назад

      редакция, где новость про вчерашнее заявление червиченко?

      "В прошлом туре получили удовольствие наблюдать работу таких персонажей, как Левников, хотя это ещё куда ни шло, и такого демона, как Безбородов (Прим. — оба отстранены от судейства в РПЛ на неопределённый срок за ошибки в матче «Краснодар» – «Спартак»), с которым уже давно всё понятно — он разве что спартаковскую форму не надевает, когда выходит судить."

      0
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      Рейтинг: +9865

      alarm 21 минуту назад

      вот так безбородов и вытянул рылов на первую строчку. позор!

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      Рейтинг: +1728

      Andrering87 > alarm 6 минут назад

      Ой как же ты ныть надоел уже, вас 3 год тащат и тащат судьи.. Посмотрите сначала на себя, а то бревно не видите...

      0
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      Рейтинг: +10451

      Skull_Boy 25 минут назад

      Толку то

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