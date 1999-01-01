РФС опубликовал видеоразбор спорных судейских решений в 12-м туре РПЛ

На ютуб-канале Российского футбольного союза появился ролик с разбором спорных решений арбитров в 12-м туре чемпионата страны.

Член экспертно-судейской комиссии РФС Сергей Фурса дал разъяснения по эпизодам трех матчей.

В видео разобраны действия судей в играх «Ростов» – «Химки» (0:2), «Краснодар» – «Спартак» (1:3) и «Локомотив» – «Ротор» (1:2).