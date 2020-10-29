В РФС рассмотрят высказывание гендиректора «Краснодара» о судействе в игре со «Спартаком»

Комитет по этике РФС решил рассмотреть высказывания генерального директора «Краснодара» Владимира Хашиги в адрес судейской бригады матча 12-го тура со «Спартаком».

«Обычно, когда мы считаем, что судья ошибся во время нашего матча, мы подаем жалобу и никак ее не комментируем, так как видим, какую большую работу проводит новое руководство судейского комитета, и мы понимаем, что идет становление правильной работы, и мы должны терпеть.

Сегодня, после слов руководства «Спартака», что «ребята сделали красиво» (и это главная реакция СМИ на то, что происходило в матче «Краснодар» – «Спартак») мы считаем необходимым высказать свое отношение к произошедшему.

«Красиво» сделали «ребята» Владислав Безбородов и Кирилл Левников. Хочется заметить «Спартаку», что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу «Спартака» в прошедшем матче», – сказал Хашига.