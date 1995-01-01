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    В РФС рассмотрят высказывание гендиректора «Краснодара» о судействе в игре со «Спартаком»

    Комитет по этике РФС решил рассмотреть высказывания генерального директора «Краснодара» Владимира Хашиги в адрес судейской бригады матча 12-го тура со «Спартаком».

    «Обычно, когда мы считаем, что судья ошибся во время нашего матча, мы подаем жалобу и никак ее не комментируем, так как видим, какую большую работу проводит новое руководство судейского комитета, и мы понимаем, что идет становление правильной работы, и мы должны терпеть.

    Сегодня, после слов руководства «Спартака», что «ребята сделали красиво» (и это главная реакция СМИ на то, что происходило в матче «Краснодар» – «Спартак») мы считаем необходимым высказать свое отношение к произошедшему.

    «Красиво» сделали «ребята» Владислав Безбородов и Кирилл Левников. Хочется заметить «Спартаку», что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу «Спартака» в прошедшем матче», – сказал Хашига.

    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • «Краснодар» идет восьмым.
    • На следующей неделе краснодарцы примут «Челси».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6581

      Сильвербой 9 минут назад

      Рассматривать надо первым делом само судейство!!!

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      Рейтинг: +4360

      NewLife 54 минуты назад

      Интересно, когда у чемпионата и синит-экспресса кончится говно, которое они каждый день кидают на вентилятор.

      1
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