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  • Геркус – о выступлении клубов РПЛ в ЛЧ: «Наш турнир – Лига конференций. Вот там мы и до финала дойти сможем»

Геркус – о выступлении клубов РПЛ в ЛЧ: «Наш турнир – Лига конференций. Вот там мы и до финала дойти сможем»

29 октября 2020, 10:58
39

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результаты российских команд в первых двух турах группового этапа Лиги чемпионов.

«Все три наши лигочемпионские команды проиграли сильным соперникам. Вполне ожидаемо. По большому счету все советы/комментарии до матчей сводились к рецептам: как избежать разгрома.

Николич с «Локомотивом» играл первый и разгрома избежал. Играл в типично балканской «предпродажной» манере. «Парни, на нас сегодня смотрит весь мир, кто лучше всех будет бегать, того удачно продадим». Вот группа атаки и бегала как подорванная. Отобьются, побегут. Миранчук бегал больше всех – забил гол, молодец. Можно заворачивать – продавать.

«Краснодар» сыграл как обычно. Ничего нового, та же «иллюзия атакующего футбола». Пока силы были и «Челси» было не очень интересно – работало. Потом сломалось и получили три за 15 минут. Разгром. Мусаев даже не понял ничего. Как обычно попенял Галицкому на короткую скамейку и обещал стараться ещe больше. Куда уж больше.

«Зенит» придумал сыграть в «Уфу». Проблема этого плана была в том, что он работает один тайм. Дортмунд удивился и, казалось, не мог поверить, что «Зенит» отказывается играть. А потом немного изменил подход, стал больше бить дальние и вешать в штрафную. Сработало. Избежал разгрома, но теперь все неделю будут ругаться, что «Зенит» проиграл некрасиво. «Вот Николич с Мусаевым красиво проигрывают, а у них денег мало в бюджете, вы должны ещe красивее прогнать – у вас денег много». Такое пишут в комментариях строгие ценители.

А на деле – на троих получили 0 очков. Можно теперь как угодно этот 0 делить. Кто потратил на него меньше денег, кто красиво, а кто нет. 0 есть 0. Три команды наших мы в Лиге Чемпионов видим первый и последний раз. Зрелище поучительное. Мы чужие на этом празднике жизни.

Понятно, почему УЕФА придумало всю эту штуку с коэффициентами. Плохо играешь – в ЛЧ одна команда. Никто с нами и такими же слабыми футбольными странами в такой футбол играть там не хочет. Поэтому и придумали такую систему. Один клуб и один в квалификацию. Будете ещe хуже играть – один клуб в квалификацию и хорош. Все логично и справедливо.

Наш турнир – Лига конференций. Вот там мы и до финала дойти сможем. Осталось дождаться», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

Геркус – о поражении «Зенита»: «План выставить автобус против «Боруссии» – это очень наивно»

Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Краснодар Геркус Илья
Комментарии (39)
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Moisey
1603959579
Все по делу расписал!
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Дъмитръ
1603959904
Логично. Верно. Не надо хвастаться, что мы с Баварией больше в створ били. Молодцы, но в итоге очки дают не за процентное владение мячом, а за счёт на табло. А тут, увы, далеко не в нашу пользу. Везде, причём. Умилило, когда 4 игрока Краснодара как брёвна встали во вратарской, а их два нападающих легко и непринуждённо "поимели" - вынимай и на пуговку в центр. Комментаторам запрещено ругать наши команды? Да легко! Во - два первых голевых не Челси создала, а наши! Молодцы! А то, что кривыми ногами не смогли протолкнуть - разговор отдельный, тут нельзя ругать. Только хвалить, и сетовать на то, что вратарь, зараза этакая стоит в воротах! Физика сейчас не так много решает в игре, как мысль. Перебегать нашим уже тяжело. Надо думать. И соображать быстро. Ощущение такое, что доставив мяч в штрафную, мы начинаем морщить лоб, соображать, кому б сунуть-отдать, чтобы хотя б не потерять мяч, не говоря, о том, чтобы пихнуть в сторону ворот. Не для нас ЛЧ, пора б это и признать. Да, посмотреть на стадионе на европейские команды. Покраснеть за наших. Добра всем!
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ZAITZEFF2011
1603961827
Нет никакого вашего турнира пока не отменят лимит на легионеров. Баснословные зарплаты и не эффективное использование средств главная беда нашего футбола.
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zra78
1603961882
Люди с аватарками Спартак ,вы так же бы писали если бы в этой тройке был Спартак?
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KPCC-SPB
1603962060
признаю, мы вчера обосрались. Семака в отставку.
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Scorp 63
1603962219
Позорище очередное! А вот и у нас толерасты проявились, только на поле футбольном. Балерины членовы!!! Ещё и кочегаров понакупали, ублюдки от спорта.... В любой деревне России таких мазил мразотовых за три рубля пачка! А эту фуету миллионы выкидывают, тьфу... Нет сил комменты давать!
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FanatSerj
1603967459
"Вот там мы и до финала дойти сможем." - судя как Ростов и Динамо в ЛЕ "прорывались" надо добавить слово "наверное" )))
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portero
1603967677
Уровень команд РПЛ был понятен до начала турнира... нулевая физика видна в каждой игре...
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JTherry
1603970583
сказано все по делу и по существу: "0 есть 0... Мы чужие на этом празднике жизни"...
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нейтральныйкакникто
1603972072
Браво Геркус , браво!!!!!! Только одно НО. В 16-17-18 годах , когда ты руководил ЛОКОМОТИВОМ , дела были лучше? Так может нынешнее положение российского футбола- это и есть итоги твоего руководства , и подобных тебе в других клубах , да и во всём российском футболе.Так что ни тебе ,ни Газзаеву и тд квакать о нынешней ситуации в росс. футболе
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