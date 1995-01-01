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    Геркус – о выступлении клубов РПЛ в ЛЧ: «Наш турнир – Лига конференций. Вот там мы и до финала дойти сможем»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результаты российских команд в первых двух турах группового этапа Лиги чемпионов.

    «Все три наши лигочемпионские команды проиграли сильным соперникам. Вполне ожидаемо. По большому счету все советы/комментарии до матчей сводились к рецептам: как избежать разгрома.

    Николич с «Локомотивом» играл первый и разгрома избежал. Играл в типично балканской «предпродажной» манере. «Парни, на нас сегодня смотрит весь мир, кто лучше всех будет бегать, того удачно продадим». Вот группа атаки и бегала как подорванная. Отобьются, побегут. Миранчук бегал больше всех – забил гол, молодец. Можно заворачивать – продавать.

    «Краснодар» сыграл как обычно. Ничего нового, та же «иллюзия атакующего футбола». Пока силы были и «Челси» было не очень интересно – работало. Потом сломалось и получили три за 15 минут. Разгром. Мусаев даже не понял ничего. Как обычно попенял Галицкому на короткую скамейку и обещал стараться ещe больше. Куда уж больше.

    «Зенит» придумал сыграть в «Уфу». Проблема этого плана была в том, что он работает один тайм. Дортмунд удивился и, казалось, не мог поверить, что «Зенит» отказывается играть. А потом немного изменил подход, стал больше бить дальние и вешать в штрафную. Сработало. Избежал разгрома, но теперь все неделю будут ругаться, что «Зенит» проиграл некрасиво. «Вот Николич с Мусаевым красиво проигрывают, а у них денег мало в бюджете, вы должны ещe красивее прогнать – у вас денег много». Такое пишут в комментариях строгие ценители.

    А на деле – на троих получили 0 очков. Можно теперь как угодно этот 0 делить. Кто потратил на него меньше денег, кто красиво, а кто нет. 0 есть 0. Три команды наших мы в Лиге Чемпионов видим первый и последний раз. Зрелище поучительное. Мы чужие на этом празднике жизни.

    Понятно, почему УЕФА придумало всю эту штуку с коэффициентами. Плохо играешь – в ЛЧ одна команда. Никто с нами и такими же слабыми футбольными странами в такой футбол играть там не хочет. Поэтому и придумали такую систему. Один клуб и один в квалификацию. Будете ещe хуже играть – один клуб в квалификацию и хорош. Все логично и справедливо.

    Наш турнир – Лига конференций. Вот там мы и до финала дойти сможем. Осталось дождаться», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

    Геркус – о поражении «Зенита»: «План выставить автобус против «Боруссии» – это очень наивно»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1651

      Иван Петров 1986 8 минут назад

      Рановато пока нам в Европе играть. Нужно что - то в консерватории менять.

      1
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      Рейтинг: +139

      Дъмитръ 14 минут назад

      Логично. Верно. Не надо хвастаться, что мы с Баварией больше в створ били. Молодцы, но в итоге очки дают не за процентное владение мячом, а за счёт на табло. А тут, увы, далеко не в нашу пользу. Везде, причём. Умилило, когда 4 игрока Краснодара как брёвна встали во вратарской, а их два нападающих легко и непринуждённо "поимели" - вынимай и на пуговку в центр.
      Комментаторам запрещено ругать наши команды? Да легко! Во - два первых голевых не Челси создала, а наши! Молодцы! А то, что кривыми ногами не смогли протолкнуть - разговор отдельный, тут нельзя ругать. Только хвалить, и сетовать на то, что вратарь, зараза этакая стоит в воротах! Физика сейчас не так много решает в игре, как мысль. Перебегать нашим уже тяжело. Надо думать. И соображать быстро. Ощущение такое, что доставив мяч в штрафную, мы начинаем морщить лоб, соображать, кому б сунуть-отдать, чтобы хотя б не потерять мяч, не говоря, о том, чтобы пихнуть в сторону ворот.
      Не для нас ЛЧ, пора б это и признать. Да, посмотреть на стадионе на европейские команды. Покраснеть за наших.
      Добра всем!

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      Рейтинг: +119

      Moisey 20 минут назад

      Все по делу расписал!

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