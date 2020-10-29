Геркус – о выступлении клубов РПЛ в ЛЧ: «Наш турнир – Лига конференций. Вот там мы и до финала дойти сможем»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результаты российских команд в первых двух турах группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит» проиграл оба матча.

На счету «Локомотива» и «Краснодара» по одной ничьей и поражению.

«Все три наши лигочемпионские команды проиграли сильным соперникам. Вполне ожидаемо. По большому счету все советы/комментарии до матчей сводились к рецептам: как избежать разгрома.

Николич с «Локомотивом» играл первый и разгрома избежал. Играл в типично балканской «предпродажной» манере. «Парни, на нас сегодня смотрит весь мир, кто лучше всех будет бегать, того удачно продадим». Вот группа атаки и бегала как подорванная. Отобьются, побегут. Миранчук бегал больше всех – забил гол, молодец. Можно заворачивать – продавать.

«Краснодар» сыграл как обычно. Ничего нового, та же «иллюзия атакующего футбола». Пока силы были и «Челси» было не очень интересно – работало. Потом сломалось и получили три за 15 минут. Разгром. Мусаев даже не понял ничего. Как обычно попенял Галицкому на короткую скамейку и обещал стараться ещe больше. Куда уж больше.

«Зенит» придумал сыграть в «Уфу». Проблема этого плана была в том, что он работает один тайм. Дортмунд удивился и, казалось, не мог поверить, что «Зенит» отказывается играть. А потом немного изменил подход, стал больше бить дальние и вешать в штрафную. Сработало. Избежал разгрома, но теперь все неделю будут ругаться, что «Зенит» проиграл некрасиво. «Вот Николич с Мусаевым красиво проигрывают, а у них денег мало в бюджете, вы должны ещe красивее прогнать – у вас денег много». Такое пишут в комментариях строгие ценители.

А на деле – на троих получили 0 очков. Можно теперь как угодно этот 0 делить. Кто потратил на него меньше денег, кто красиво, а кто нет. 0 есть 0. Три команды наших мы в Лиге Чемпионов видим первый и последний раз. Зрелище поучительное. Мы чужие на этом празднике жизни.

Понятно, почему УЕФА придумало всю эту штуку с коэффициентами. Плохо играешь – в ЛЧ одна команда. Никто с нами и такими же слабыми футбольными странами в такой футбол играть там не хочет. Поэтому и придумали такую систему. Один клуб и один в квалификацию. Будете ещe хуже играть – один клуб в квалификацию и хорош. Все логично и справедливо.

Наш турнир – Лига конференций. Вот там мы и до финала дойти сможем. Осталось дождаться», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

Геркус – о поражении «Зенита»: «План выставить автобус против «Боруссии» – это очень наивно»