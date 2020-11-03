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    Геркус – о поражении «Зенита»: «План выставить автобус против «Боруссии» – это очень наивно»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о поражении «Зенита» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

    «План выставить автобус против «Боруссии» – это очень наивно. Всегда будут дальние удары, стандарты, прорывы на скорости под пенальти. Риск в итоге ещe больше. Больше и критики в случае неудачи. Ну и моральные страдания.

    Когда выходишь даже без иллюзорной надежды выиграть, а в итоге ещe и проигрываешь, мораль совсем подрывается. Сравните два поражения: вчерашнее «Локо» (от «Баварии» со счетом 1:2 – примечание «Бомбардира») и сегодняшнее «Зенита». Одним чуть не гордятся, другим будут попрекать», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

    • «Зенит» проиграл со счетом 0:2.
    • Петербуржцы не нанесли ни одного удара в створ ворот «Боруссии».
    • Команда Сергея Семака занимает последнее место в группе ЛЧ по итогам двух туров.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса

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    Сегодня, 07:56
    Комментарии25
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      Рейтинг: +287

      111ax 39 минут назад

      зенит - действующий чемп рпл, такая игра позорит весь рпл

      0
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      Рейтинг: +4051

      Давид59 54 минуты назад

      Очевидны тренерские просчёты. Во-первых Дзюба без помощи за мяч не имел шансов зацепиться. Во-вторых не было нападающего, способного убежать. Всё это было исправлено во втором тайме, но партнёры Мостовому совсем не дают мяч. При перехвате начинается позиционная атака, а это против Дортмунда без шансов.

      0
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      Рейтинг: +15275

      silver29 > Давид59 34 минуты назад

      Серега, ВЕРИМ !!!

      0
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      Рейтинг: +4147

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Об чём вы, бомжей в автобус не пускают.

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      Рейтинг: +2382

      neveldomha 2 часа назад

      Автобус работал до 78 минуты. В принципе, правильное решение Семака сыграть в бердыевский футбол. Но в такой футбол Зенит ни в прошлом, ни тем более в этом сезоне, не играл. Да и вообще не его это стиль. Именно поэтому и не хватило достоять.
      И не надо сравнивать два абсолютно разных матча. Ну не умно это. Если бы Бавария в прошлой игре с Атлетико проиграла со счетом 3-1, то Локо они порвали бы как МЮ уничтожил Лейпциег.

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      Рейтинг: +1401

      Lenin26 > neveldomha 2 часа назад

      Я не считаю правильным ставить автобус,пусть хоть 10 пропустят,но я не хочу чтобы в такое играла команда,мне даже стыдно это футболом назвать,как может чемпион страны так играть,толку от того что мы бы взяли очки в этой игре,зачем нам вообще из группы выходить,чтобы воот это показывать на весь футбольный мир!?!?!Я уверен над нами смеются в голос все и мне возразить то нечем,смеются и стебают то заслуженно,таким ты хочешь видеть Зенит!?!?!

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      Рейтинг: +15275

      silver29 > neveldomha 2 часа назад

      Твоя ущербная логика смешна, зенька профукал два последних матча, злости было выше некуда, чего не порвали Боруссию ?

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      Рейтинг: +2382

      neveldomha > silver29 2 часа назад

      Твоя ущербность в том, что ты не видишь очевидного. И это не смешно. Если Локо также сыграет с Атлетико 03.11.2020 г., как с Баварией, тогда действительно моя логика ущербна и смешна. Но будем посмотреть.

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      Рейтинг: +15275

      silver29 > neveldomha 2 часа назад

      Что ты мне пытаешься втереть ? Я видел ИГРУ Локо и желание, а вчера было потягивание сенита за яйки (((( если ты считаешь это футболом, то переходи на карманный бильярд играть ((((

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      Рейтинг: +8872

      paracetamol 2 часа назад

      Все нормально шло, но появился один придурок в обороне...

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      Рейтинг: +1401

      Lenin26 > paracetamol 2 часа назад

      В каком месте нормально,это был позор на весь футбольный мир,таким ты хочешь видеть Зенит!?!

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      Рейтинг: +6572

      Сильвербой 2 часа назад

      Тут больше вопросов к Баварии, а они вообще были на поле???!!! Бавария забивала тогда, когда это было нужно!!! Не надо возносить поражение Локомотива как что-то выдающееся!!!

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      Рейтинг: +1401

      Lenin26 > Сильвербой 2 часа назад

      Команда играет на столько,на сколько ей позволяет соперник!

      0
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      Рейтинг: +2382

      neveldomha > Lenin26 2 часа назад

      Вот именно. Локо играл на столько, насколько позволила ему Бавария. Ждем следующий матч с Атлетико. Он все на свои места расставит.

      0
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      Рейтинг: +1401

      Lenin26 > neveldomha 2 часа назад

      Да деле не в том кто кому и что позволяет,на Локо было приятно смотреть,а то что показал Зенит нельзя назвать футболом.

      1
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      Рейтинг: +15275

      silver29 3 часа назад

      На счет поражение поражению рознь это он в точку ! Локо по игре не проиграл, а эта сборная бомжей просто позорище РПЛ ((((

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      Рейтинг: +5586

      Владислав Vlad > silver29 2 часа назад

      По игре может быть Локо и не проиграл. Но по очкам...)))
      Что те, что другие - дно. Просто Локо "Х" забил и пошёл сломя голову, а Семак решил прикрыть задницу, выставив автобус.

      1
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      Рейтинг: +1401

      Lenin26 > Владислав Vlad 2 часа назад

      Да похрен на очки,ты видел во что играет команда!?!?!это позор,так играть в ЛЧ,на глазах у всего футбольного мира,это лютый позор!

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      Рейтинг: +15275

      silver29 > Lenin26 2 часа назад

      Слушай, я тебя не узнаю )))) критика конечно полезная вещь, но такие как ты не смотрят в корень проблемы, шальные деньги и тепличные условия в РПЛ напрочь отучили твоих сражаться ((( Как бы не хаяли Спартак, но он может на зубах вытащить матч, вам этого не дано.

      1
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      Рейтинг: +2382

      neveldomha > silver29 2 часа назад

      Видать с Енисеем ваш спартак зубы в стакане оставил.

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      Рейтинг: +15275

      silver29 > neveldomha 2 часа назад

      у тебя карантин в школе ? тебе недоумку беззубому западло даже разжевывать, посмотри на состав Спартака и мотивацию.

      1
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      Рейтинг: +2382

      neveldomha > silver29 1 час назад

      Ну просто очевидный случай шизофрении. Эй мальчик, вернись в реальную жизнь. Спартак не играет в еврокубках 2020-2021 г. Но я помню как он играл в 2018-2019 г. точнее сливал.

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      Рейтинг: +15275

      silver29 > neveldomha 1 час назад

      Возможно у тебя на помойке нет свежей информации, так вот сенит 16 матчей !!!! к ряду НИЧЕГО не выигрывал в еврокубках, в чем разница ? что вы есть что нет, хотя когда нет меньше позора стране (((

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      Рейтинг: +2382

      neveldomha > silver29 1 час назад

      Тебе из палаты виднее)))))))))

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      Рейтинг: +136

      аларм дубль2 > silver29 1 час назад

      береги нервы!не спорь с этим бездарем!он не знает как нагадить,вот и бьется в конвульсиях после вчерашнего унизительного продува сдувшегося нацпроекта!он из породы алармоборатов!

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