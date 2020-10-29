Геркус – о поражении «Зенита»: «План выставить автобус против «Боруссии» – это очень наивно»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о поражении «Зенита» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
«План выставить автобус против «Боруссии» – это очень наивно. Всегда будут дальние удары, стандарты, прорывы на скорости под пенальти. Риск в итоге ещe больше. Больше и критики в случае неудачи. Ну и моральные страдания.
Когда выходишь даже без иллюзорной надежды выиграть, а в итоге ещe и проигрываешь, мораль совсем подрывается. Сравните два поражения: вчерашнее «Локо» (от «Баварии» со счетом 1:2 – примечание «Бомбардира») и сегодняшнее «Зенита». Одним чуть не гордятся, другим будут попрекать», – написал Геркус в своем телеграм-канале.
- «Зенит» проиграл со счетом 0:2.
- Петербуржцы не нанесли ни одного удара в створ ворот «Боруссии».
- Команда Сергея Семака занимает последнее место в группе ЛЧ по итогам двух туров.
Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса