Геркус – о поражении «Зенита»: «План выставить автобус против «Боруссии» – это очень наивно»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о поражении «Зенита» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«План выставить автобус против «Боруссии» – это очень наивно. Всегда будут дальние удары, стандарты, прорывы на скорости под пенальти. Риск в итоге ещe больше. Больше и критики в случае неудачи. Ну и моральные страдания.

Когда выходишь даже без иллюзорной надежды выиграть, а в итоге ещe и проигрываешь, мораль совсем подрывается. Сравните два поражения: вчерашнее «Локо» (от «Баварии» со счетом 1:2 – примечание «Бомбардира») и сегодняшнее «Зенита». Одним чуть не гордятся, другим будут попрекать», – написал Геркус в своем телеграм-канале.