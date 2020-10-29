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  • Геркус – о поражении «Зенита»: «План выставить автобус против «Боруссии» – это очень наивно»

Геркус – о поражении «Зенита»: «План выставить автобус против «Боруссии» – это очень наивно»

29 октября 2020, 07:56
29

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о поражении «Зенита» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«План выставить автобус против «Боруссии» – это очень наивно. Всегда будут дальние удары, стандарты, прорывы на скорости под пенальти. Риск в итоге ещe больше. Больше и критики в случае неудачи. Ну и моральные страдания.

Когда выходишь даже без иллюзорной надежды выиграть, а в итоге ещe и проигрываешь, мораль совсем подрывается. Сравните два поражения: вчерашнее «Локо» (от «Баварии» со счетом 1:2 – примечание «Бомбардира») и сегодняшнее «Зенита». Одним чуть не гордятся, другим будут попрекать», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

  • «Зенит» проиграл со счетом 0:2.
  • Петербуржцы не нанесли ни одного удара в створ ворот «Боруссии».
  • Команда Сергея Семака занимает последнее место в группе ЛЧ по итогам двух туров.

Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса
Лига чемпионов Боруссия Д Зенит Геркус Илья
Комментарии (29)
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Сильвербой
1603949973
Тут больше вопросов к Баварии, а они вообще были на поле???!!! Бавария забивала тогда, когда это было нужно!!! Не надо возносить поражение Локомотива как что-то выдающееся!!!
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paracetamol
1603951020
Все нормально шло, но появился один придурок в обороне...
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neveldomha
1603951252
Автобус работал до 78 минуты. В принципе, правильное решение Семака сыграть в бердыевский футбол. Но в такой футбол Зенит ни в прошлом, ни тем более в этом сезоне, не играл. Да и вообще не его это стиль. Именно поэтому и не хватило достоять. И не надо сравнивать два абсолютно разных матча. Ну не умно это. Если бы Бавария в прошлой игре с Атлетико проиграла со счетом 3-1, то Локо они порвали бы как МЮ уничтожил Лейпциег.
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Дядя Серёжа
1603952891
Об чём вы, бомжей в автобус не пускают.
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Давид59
1603957489
Очевидны тренерские просчёты. Во-первых Дзюба без помощи за мяч не имел шансов зацепиться. Во-вторых не было нападающего, способного убежать. Всё это было исправлено во втором тайме, но партнёры Мостовому совсем не дают мяч. При перехвате начинается позиционная атака, а это против Дортмунда без шансов.
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111ax
1603958378
зенит - действующий чемп рпл, такая игра позорит весь рпл
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NewLife
1603961964
Трусливая игра глубоко из обороны с длинными пасами на дерево, который проиграл все единоборства за эти пасы, падал и аппелировал к судье, видимо забыв, что это судья не из рпл. Немчура даже не старалась часто бить по воротам, просто катала помойных, как на тренировке.
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Давид59
1603962116
Всё правильно. Прописные истины. Извечный вопрос - а что делать?
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Garrincha58
1603976158
не понимаю чем можно гордиться Локо? результат тот же как говориться игра забудется, а результат останется навечно
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gosset
1603979591
Пpoгнoзы футбольных матчeй stavka-info.ru
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