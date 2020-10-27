Главные новости дня. РФС не накажет сотрудника «Ахмата» за избиение арбитра, Малком и Азмун не сыграют с «Боруссией» Д

«Барселона» объявила об отставке президента Бартомеу.

Степашин: «К 2023 году «Динамо» должно быть одним из лучших в Европе. Чтобы не мучиться с «Вольфсбергом».

«Ростов» попросил РФС дать оценку работе Казарцева в эпизоде с удалением Еременко.

«РБ-Спорт»: «Краснодару» предлагали Милика за 30 миллионов.

Иммобиле и еще четыре игрока «Лацио» не тренировались перед «Брюгге». У них может быть коронавирус.

Олич: «Когда Жиркову поступило предложение от «Челси», все были рады, кроме него».

Малафеев: «Если Дзюбе есть что сказать – пусть попробует. Поговорим, обсудим».

Baza: РФС не накажет сотрудника «Ахмата», избившего судью.

Малком и Азмун не сыграют с «Боруссией» Д.

Зума: «Челси» должен наслаждаться матчем с «Краснодаром».