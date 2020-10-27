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Зума: «Челси» должен наслаждаться матчем с «Краснодаром»

27 октября 2020, 21:33
7

Защитник «Челси» Курт Зума призвал партнеров получить удовольствие от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара». Встреча состоится завтра, 28 октября.

«В последнее время мы играли против сильных команд. Мы сделали несколько изменений в тактике. Мы старались выполнять свою задачу в последних матчах. Сейчас мы знаем друг друга гораздо лучше. Мы должны играть быстрее. Мы готовы ко многому. Мы должны выходить и наслаждаться предстоящей игрой», – цитирует защитника «Р-Спорт».

  • Игра на «Краснодаре» начнется в 20:55 по Москве.
  • «Краснодар» – лидер группы, но в случае победы «Челси» его обгонит.
  • Обе команды в последних матчах своих чемпионатов не победили.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Краснодар Челси Зума Курт
Комментарии (7)
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Кузьмич на трибуне
1603831340
Вот завтра и посмотрим.
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portero
1603832575
Жаль больных много, впрочем как всегда, какието у нас тренера и медики совсем не шибкие... Наслаждайтесь игрой, а нам результат нужен, ничейка потянет...
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gesott
1603871755
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zigbert
1603888587
Слишком высокомерное высказывание. Наказать бы их за это.
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river31
1603898197
Надеюсь наслаждение будет в стиле "садо-мазо", а в роли "мазохисток" будет Челси. Удачи быкам, сделайте из них коровок!
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