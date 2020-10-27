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    Зума: «Челси» должен наслаждаться матчем с «Краснодаром»

    Защитник «Челси» Курт Зума призвал партнеров получить удовольствие от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара». Встреча состоится завтра, 28 октября.

    «В последнее время мы играли против сильных команд. Мы сделали несколько изменений в тактике. Мы старались выполнять свою задачу в последних матчах. Сейчас мы знаем друг друга гораздо лучше. Мы должны играть быстрее. Мы готовы ко многому. Мы должны выходить и наслаждаться предстоящей игрой», – цитирует защитника «Р-Спорт».

    • Игра на «Краснодаре» начнется в 20:55 по Москве.
    • «Краснодар» – лидер группы, но в случае победы «Челси» его обгонит.
    • Обе команды в последних матчах своих чемпионатов не победили.

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    Источник: «Р-Спорт»

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