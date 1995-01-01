«Ростов» попросил РФС дать оценку работе Казарцева в эпизоде с удалением Еременко

Карпуша и Ростов , ну какие могут быть вопросы ? Имея жк , шипами въезжает в пах ! Тут оранжевая карта, что тут ещё объяснять.
«Ростов» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза с просьбой дать оценку решению судьи Василия Казарцева в эпизоде с удалением полузащитника Романа Еременко в матче с с «Химками» (0:2).
«Ростов» попросил дать оценку эпизода в матче с «Химками» на 71-й минуте», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
- Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ранее возмутился решением главного арбитра встречи. По мнению Карпина, Еременко не наиграл и на желтую карточку.