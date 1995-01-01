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    «Ростов» попросил РФС дать оценку работе Казарцева в эпизоде с удалением Еременко

    «Ростов» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза с просьбой дать оценку решению судьи Василия Казарцева в эпизоде с удалением полузащитника Романа Еременко в матче с с «Химками» (0:2).

    «Ростов» попросил дать оценку эпизода в матче с «Химками» на 71-й минуте», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:14
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5605

      Alekxei Z. 1 час назад

      Карпуша и Ростов , ну какие могут быть вопросы ? Имея жк , шипами въезжает в пах ! Тут оранжевая карта, что тут ещё объяснять.

      1
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      Рейтинг: +142

      Жорик секс обжорик 2 часа назад

      Он как минимум грубо сыграл, и на тот момент у него уже было предупреждение?
      Карпин в чем вопрос?

      3
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      Рейтинг: +646

      Mr Green > Жорик секс обжорик 1 час назад

      да нытики сраные. ну проиграли вы по делу, ну так примите достойно. но нет, вы проверьте всех вокруг. всё правильно, те же яйца, только в профиль, один хрен она была бы второй.

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