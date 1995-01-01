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    Карпин – журналисту: «Еременко прямой ногой играл? Вы серьезно? Вы видели момент?!»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча 12-го тура РПЛ с «Химками» (0:2). Ростовчане с 71-й минуты играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил полузащитник Роман Еременко.

    – В чем причина поражения? Мы не забили, они забили. Мы вдесятером пытались выиграть.

    – Поговорили с Еременко по поводу его грубой игры?

    – Серьезно?! Вы сейчас серьезно?!

    – Вы наверняка спросили, почему он играл прямой ногой.

    – Он прямой ногой играл?! Вы серьезно?! Вы видели момент?

    – Видел на повторе, да.

    – Он играл прямой ногой – куда? Он останавливал мяч. Останавливал мяч, он даже игрока не видел. Он останавливал мяч, нога опускалась.

    – То есть с решением судьи вы не согласны?

    – Естественно, не согласен, что это красная карточка. Даже что это желтая – не согласен.

    • «Ростов» проиграл 3 из 5 последних матчей.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:32
    Комментарии15
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      Рейтинг: +1028

      GM 8 минут назад

      Может нога и не прямая была (не успел распрямить), но шел он именно в бедро шипами, а не в мяч. За это и схлопотал вполне справедливо.

      1
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      Рейтинг: +17392

      bset 34 минуты назад

      Шипами в бедро - даже не желтая? Без комментариев...

      1
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      Рейтинг: +1803

      Александ1982 36 минут назад

      Валера один из лучших наших тренеров! Ростову удачи в дальнейших играх!! после 10-1 нашему чемпионату позориться не куда!

      0
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      Рейтинг: +10405

      Skull_Boy > Александ1982 32 минуты назад

      Валера один из лучших тренеров в России? Что серьезно, только поржать и можно, и он настолько лучший, что после ухода из Мальорки она сразу вышла в Ла Лигу

      1
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      Рейтинг: +825

      Серёга Краснодарский > Александ1982 30 минут назад

      10.1 это позор сочи

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      Рейтинг: -570

      СуперПАВ9 > Александ1982 29 минут назад

      Лол лига позорнее

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      Рейтинг: -570

      СуперПАВ9 > Skull_Boy 28 минут назад

      Да Валера лучший а диванный эсперт помолчи

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      Рейтинг: +1279

      Валерий2705 > Skull_Boy 9 минут назад

      Надо отдать должное, он точно один из лучших. В его играх часто просматривается тренерская задумка, комбинации. Уж насколько состав позволяет. Он реанимировал уже не одного списанного игрока, весьма неплохо прокачал Шомуродова, а в другом клубе, возможно, мы бы знали о нем лишь как о баночнике. В Мальорке Карпин очень много экспериментировал и пытался ставить атакующий футбол. И по сравнению с его работой и выходом Мальорки, у них состав несколько видоизменился. Так что сынок болей за Баварию, считая, что ты сильно разбираешься в футболе. И кстати Карпин до сих пор не боится экспериментировать, в отличии от одного известного тренера чемпиона, и как раз Карпин может быть востребован в дальнейшем клубом солиднее, а вот чемпион вряд ли.

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      Рейтинг: +490

      ySS 57 минут назад

      Подставился Ерёменко по полной, хотя прямую красную не заслужил, на мой взгляд.
      Вторая желтая, конечно, была бы, но это не немного другие последствия.

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      Рейтинг: +1028

      GM > ySS 9 минут назад

      Шипами в ногу, даже не пытаясь попасть по мячу - это не красная? Ну-ну...

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      Рейтинг: +490

      ySS > GM 2 минуты назад

      Обзор посмотрел?

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      Рейтинг: +15279

      slavutiq70 1 час назад

      Посмотрел, здесь вопросов по удалению нет,,,,даже если и не прямая красная то уж жёлтая 100%,а у Ерёменко уже была жёлтая на 26 минуте,,так что вопросов по удалению нет и без прямой красной один хер удалили бы,,,

      6
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    • ...
      Рейтинг: +204

      bratskij 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Че с наркомана взять ... он под дурью то и не видел кого и куда бить.

      -4
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      Рейтинг: +217

      Aleksey! > bratskij 1 час назад

      Что за привычка большинства представителей человечества вешать ярлыки, грести всех под одну гребёнку и всё в этом духе?!

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      Рейтинг: -570

      СуперПАВ9 > bratskij 49 минут назад

      Сам ты наркоман

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