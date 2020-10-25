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  • Карпин – журналисту: «Еременко прямой ногой играл? Вы серьезно? Вы видели момент?!»

Карпин – журналисту: «Еременко прямой ногой играл? Вы серьезно? Вы видели момент?!»

25 октября 2020, 19:32
19

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча 12-го тура РПЛ с «Химками» (0:2). Ростовчане с 71-й минуты играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил полузащитник Роман Еременко.

– В чем причина поражения? Мы не забили, они забили. Мы вдесятером пытались выиграть.

– Поговорили с Еременко по поводу его грубой игры?

– Серьезно?! Вы сейчас серьезно?!

– Вы наверняка спросили, почему он играл прямой ногой.

– Он прямой ногой играл?! Вы серьезно?! Вы видели момент?

– Видел на повторе, да.

– Он играл прямой ногой – куда? Он останавливал мяч. Останавливал мяч, он даже игрока не видел. Он останавливал мяч, нога опускалась.

– То есть с решением судьи вы не согласны?

– Естественно, не согласен, что это красная карточка. Даже что это желтая – не согласен.

  • «Ростов» проиграл 3 из 5 последних матчей.
  • Команда занимает шестое место в РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Химки Еременко Роман Карпин Валерий
Комментарии (19)
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slavа0508
1603645063
Посмотрел, здесь вопросов по удалению нет,,,,даже если и не прямая красная то уж жёлтая 100%,а у Ерёменко уже была жёлтая на 26 минуте,,так что вопросов по удалению нет и без прямой красной один хер удалили бы,,,
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ySS
1603646587
Подставился Ерёменко по полной, хотя прямую красную не заслужил, на мой взгляд. Вторая желтая, конечно, была бы, но это не немного другие последствия.
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Александ1982
1603647882
Валера один из лучших наших тренеров! Ростову удачи в дальнейших играх!! после 10-1 нашему чемпионату позориться не куда!
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GM
1603649560
Может нога и не прямая была (не успел распрямить), но шел он именно в бедро шипами, а не в мяч. За это и схлопотал вполне справедливо.
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Plyash
1603650362
При всём уважении к Карпину - ну полностью не прав,скорее всего момент не видел,да ещё проигрыш,вот и понёс чушь откровенную.Вообще-то Ерёменко и яйца шипами раздавить мог своему оппоненту,если чуть в сторону...
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Masteralex
1603659180
ну желтая как минимум была, игра грубая, хотя что это меняет, всё равно вторая
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maygli
1603659564
Да надо было в пах прямой ногой дать этому журналисту и спросить - "Это прямая нога?".
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JTherry
1603659936
ответ про красную карточку Еремину - в духе Карпина...
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Niko
1603683253
Представляю как бы ныл если б его игроку так сыграли. А если б травмы нанёс? Месяца на 3 выбил бы? Даже не желтая? Валерий Предвзятыш карпин
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Korsar_03
1603697097
Валера порой такую чушь несет
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