Карпин – журналисту: «Еременко прямой ногой играл? Вы серьезно? Вы видели момент?!»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча 12-го тура РПЛ с «Химками» (0:2). Ростовчане с 71-й минуты играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил полузащитник Роман Еременко.

– В чем причина поражения? Мы не забили, они забили. Мы вдесятером пытались выиграть.

– Поговорили с Еременко по поводу его грубой игры?

– Серьезно?! Вы сейчас серьезно?!

– Вы наверняка спросили, почему он играл прямой ногой.

– Он прямой ногой играл?! Вы серьезно?! Вы видели момент?

– Видел на повторе, да.

– Он играл прямой ногой – куда? Он останавливал мяч. Останавливал мяч, он даже игрока не видел. Он останавливал мяч, нога опускалась.

– То есть с решением судьи вы не согласны?

– Естественно, не согласен, что это красная карточка. Даже что это желтая – не согласен.