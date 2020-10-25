Карпин – журналисту: «Еременко прямой ногой играл? Вы серьезно? Вы видели момент?!»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча 12-го тура РПЛ с «Химками» (0:2). Ростовчане с 71-й минуты играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил полузащитник Роман Еременко.
– В чем причина поражения? Мы не забили, они забили. Мы вдесятером пытались выиграть.
– Поговорили с Еременко по поводу его грубой игры?
– Серьезно?! Вы сейчас серьезно?!
– Вы наверняка спросили, почему он играл прямой ногой.
– Он прямой ногой играл?! Вы серьезно?! Вы видели момент?
– Видел на повторе, да.
– Он играл прямой ногой – куда? Он останавливал мяч. Останавливал мяч, он даже игрока не видел. Он останавливал мяч, нога опускалась.
– То есть с решением судьи вы не согласны?
– Естественно, не согласен, что это красная карточка. Даже что это желтая – не согласен.
- «Ростов» проиграл 3 из 5 последних матчей.
- Команда занимает шестое место в РПЛ.