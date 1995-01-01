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    «РБ-Спорт»: «Краснодару» предлагали Милика за 30 миллионов

    По информации «РБ-Спорт», руководству «Краснодара» предлагали купить форварда «Наполи» Аркадиуша Милика.

    За поляка просили 30 миллионов евро. Милик желал получать в российском клубе 6 миллионов в год. Российская сторона не готова обсуждать трансфер раньше следующего лета, когда закончится контракт с Маркусом Бергом.

    • Милик играет за «Наполи» с 2016 года. В 93 матчах за клуб нападающий забил 38 голов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 14:24
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2574

      Dgad 23 минуты назад

      Милик топ, но в Краснодаре нет места для новых легионеров, из за этого Спайча пришлось в аренду отдать. Но зимой скорее всего Милик уйдет из Наполи, так как там он не играет.

      0
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      Рейтинг: +265

      99-й 40 минут назад

      И правильно шо не взяли - не стоит он того хоть напа взять и критично

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5605

      Alekxei Z. 1 час назад

      Пока "братва" Путина у власти Галицкий никогда выше Зенита не будет.
      Бизнес забрали , ну что ссать против ветра.
      Жди Сергей , будет праздник и на твоей улице.

      3
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      Рейтинг: +15365

      slavutiq70 2 часа назад

      За 30 лямов это к Зениту,,,,,,

      6
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      Рейтинг: +142

      Жорик секс обжорик > slavutiq70 1 час назад

      да еще с такой зп в 6 лямов

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      Рейтинг: +1009

      vmonomah17 > slavutiq70 11 минут назад

      Зенит и 60 за него отдаст. Деньги то казенные)))

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      Рейтинг: +1831

      Mister_Tomsk 2 часа назад

      достаточно не плохой игрок

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