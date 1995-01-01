«РБ-Спорт»: «Краснодару» предлагали Милика за 30 миллионов

По информации «РБ-Спорт», руководству «Краснодара» предлагали купить форварда «Наполи» Аркадиуша Милика.

За поляка просили 30 миллионов евро. Милик желал получать в российском клубе 6 миллионов в год. Российская сторона не готова обсуждать трансфер раньше следующего лета, когда закончится контракт с Маркусом Бергом.