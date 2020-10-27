Малафеев: «Если Дзюбе есть что сказать – пусть попробует. Поговорим, обсудим»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что готов разрешить конфликт с форвардом питерцев Артемом Дзюбой.

«Зачем я сочинил сказку про Дзюбу? Мне казалось, что это креативно. Нет, после этого мы не общались. Я не рвусь с ним на общение. Если ему есть что сказать – пусть попробует сказать, мы поговорим, обсудим. У меня был разговор с Олегом Шатовым.

Все, что я сказал в отношении Шатова и Дзюбы, цифры, медицинские какие-то моменты, я все согласовывал с людьми, которые компетентны в этих вопросах. Согласовывал устно», – сказал Малафеев.