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  • Малафеев: «Если Дзюбе есть что сказать – пусть попробует. Поговорим, обсудим»

Малафеев: «Если Дзюбе есть что сказать – пусть попробует. Поговорим, обсудим»

27 октября 2020, 18:28
2

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что готов разрешить конфликт с форвардом питерцев Артемом Дзюбой.

«Зачем я сочинил сказку про Дзюбу? Мне казалось, что это креативно. Нет, после этого мы не общались. Я не рвусь с ним на общение. Если ему есть что сказать – пусть попробует сказать, мы поговорим, обсудим. У меня был разговор с Олегом Шатовым.

Все, что я сказал в отношении Шатова и Дзюбы, цифры, медицинские какие-то моменты, я все согласовывал с людьми, которые компетентны в этих вопросах. Согласовывал устно», – сказал Малафеев.

  • Конфликт между Малафеевым и Дзюбой возник в начале 2018 года.
  • Перед домашним чемпионатом мира футболист хотел уйти в другую команду за игровой практикой, а функционер его не отпускал.
  • В прямом эфире в инстаграме Тины Канделаки Дзюба заявил, что с Малафеевым «ничего общего не имеет, иметь не хочет и никому не советует».

Источник: ютуб-канал «Рашен Football»
Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав Дзюба Артем
Комментарии (2)
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Иван Петров 1986
1603828849
Ну вот бомжи уже между собой разборки устраивают. Это очень хорошо - значит плохи у них дела.
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zigbert
1603887712
Этот конфликт ломаного гроша не стоит.
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