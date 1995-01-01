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    Малафеев: «Если Дзюбе есть что сказать – пусть попробует. Поговорим, обсудим»

    Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что готов разрешить конфликт с форвардом питерцев Артемом Дзюбой.

    «Зачем я сочинил сказку про Дзюбу? Мне казалось, что это креативно. Нет, после этого мы не общались. Я не рвусь с ним на общение. Если ему есть что сказать – пусть попробует сказать, мы поговорим, обсудим. У меня был разговор с Олегом Шатовым.

    Все, что я сказал в отношении Шатова и Дзюбы, цифры, медицинские какие-то моменты, я все согласовывал с людьми, которые компетентны в этих вопросах. Согласовывал устно», – сказал Малафеев.

    • Конфликт между Малафеевым и Дзюбой возник в начале 2018 года.
    • Перед домашним чемпионатом мира футболист хотел уйти в другую команду за игровой практикой, а функционер его не отпускал.
    • В прямом эфире в инстаграме Тины Канделаки Дзюба заявил, что с Малафеевым «ничего общего не имеет, иметь не хочет и никому не советует».

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    Источник: ютуб-канал «Рашен Football»

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