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  • Ole: хакеры украли 519 тысяч, переведенные «ПСЖ» «Боке Хуниорс» за трансфер Паредеса из «Зенита»

Ole: хакеры украли 519 тысяч, переведенные «ПСЖ» «Боке Хуниорс» за трансфер Паредеса из «Зенита»

27 октября 2020, 21:58
5

«ПСЖ» пострадал от действий хакеров. Они украли 519 тысяч евро, которые французы перевели аргентинскому клубу «Бока Хуниорс» в качестве солидарной выплаты за трансфер из «Зенита» полузащитника Леандро Паредеса.

Всего «ПСЖ» должен был выплатить аргентинцам 1,5 миллиона. Они уже находятся на счету «Боки Хуниорс», а поиски украденных 519 тысяч продолжаются, пишет Ole.

  • «ПСЖ» купил Паредеса у россиян в прошлом году.
  • Сумма трансфера составила 40 миллионов евро.
  • В текущем сезоне Паредес провел четыре матча.

Источник: Ole
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Бока Хуниорс Зенит Паредес Леандро
Комментарии (5)
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DONspartach
1603859676
дзюба освоил профессию хакера?
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gesott
1603871764
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petrucho-spb
1603875806
Красавцы, ещё вышлют. А Зенит подождёт, не последние.
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Каратель помойников
1603884926
По ходу борат,пудель и аларм)))
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dinar7777dinar
1603965801
левый отмаз !
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