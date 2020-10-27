Ole: хакеры украли 519 тысяч, переведенные «ПСЖ» «Боке Хуниорс» за трансфер Паредеса из «Зенита»

«ПСЖ» пострадал от действий хакеров. Они украли 519 тысяч евро, которые французы перевели аргентинскому клубу «Бока Хуниорс» в качестве солидарной выплаты за трансфер из «Зенита» полузащитника Леандро Паредеса.
Всего «ПСЖ» должен был выплатить аргентинцам 1,5 миллиона. Они уже находятся на счету «Боки Хуниорс», а поиски украденных 519 тысяч продолжаются, пишет Ole.
- «ПСЖ» купил Паредеса у россиян в прошлом году.
- Сумма трансфера составила 40 миллионов евро.
- В текущем сезоне Паредес провел четыре матча.
Источник: Ole