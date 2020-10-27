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    Ole: хакеры украли 519 тысяч, переведенные «ПСЖ» «Боке Хуниорс» за трансфер Паредеса из «Зенита»

    «ПСЖ» пострадал от действий хакеров. Они украли 519 тысяч евро, которые французы перевели аргентинскому клубу «Бока Хуниорс» в качестве солидарной выплаты за трансфер из «Зенита» полузащитника Леандро Паредеса.

    Всего «ПСЖ» должен был выплатить аргентинцам 1,5 миллиона. Они уже находятся на счету «Боки Хуниорс», а поиски украденных 519 тысяч продолжаются, пишет Ole.

    • «ПСЖ» купил Паредеса у россиян в прошлом году.
    • Сумма трансфера составила 40 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Паредес провел четыре матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ole

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    27.10.2020 21:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2522

      Питерский князь 1 час назад

      А на хрен повторяться?
      Этой новости уже пол года,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2474

      Puddle 1 час назад

      Это по любому хряков рук дело

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