«Спартак» не смог увеличить квоту зрителей на матч с «Ростовом»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в преддверии матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом» сообщил, что квота допущенных зрителей увеличена не будет.
«Что касается возможного увеличения квоты максимального числа болельщиков на матче с «Ростовом», мы остаемся на цифре 2700 человек. Что мы здесь дополнительно можем сделать? Уже все согласовали», — сказал Газизов.
- Столичному клубу разрешили пустить на трибуны не более 2730 человек при условии обязательного соблюдения профилактических мер против коронавируса.
- Матч «Спартак» – «Ростов» состоится 31 октября.
- «Спартак» лидирует в РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»