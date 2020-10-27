«Спартак» не смог увеличить квоту зрителей на матч с «Ростовом»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в преддверии матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом» сообщил, что квота допущенных зрителей увеличена не будет.

«Что касается возможного увеличения квоты максимального числа болельщиков на матче с «Ростовом», мы остаемся на цифре 2700 человек. Что мы здесь дополнительно можем сделать? Уже все согласовали», — сказал Газизов.