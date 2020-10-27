Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    «Спартак» не смог увеличить квоту зрителей на матч с «Ростовом»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в преддверии матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом» сообщил, что квота допущенных зрителей увеличена не будет.

    «Что касается возможного увеличения квоты максимального числа болельщиков на матче с «Ростовом», мы остаемся на цифре 2700 человек. Что мы здесь дополнительно можем сделать? Уже все согласовали», — сказал Газизов.

    • Столичному клубу разрешили пустить на трибуны не более 2730 человек при условии обязательного соблюдения профилактических мер против коронавируса.
    • Матч «Спартак» – «Ростов» состоится 31 октября.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2020 18:45
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2795

      Гавроша 28 октября, 02:01

      А без ублюдков-зрителей слабо?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4622

      "supermax" > Гавроша 28 октября, 08:07

      если ты не придешь то обойдемся без ублюдков

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3067

      serhio80 > Гавроша 28 октября, 11:21

      Да кто же ублюдков с баклан арены тронет)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1259

      Klaido > Гавроша 28 октября, 12:23

      так ваших ублюдков и не будет )

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6222

      Hektor 84 27 октября, 21:10

      Пусть РФС и роспотребнадзор посмотрят матч синит с Брюгге. Не заметил болелами соблюдения профилактических мероприятий. Та и на многих матчах рпл меры не соблюдаются и тренеры без масок и перчаток.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5596

      Владислав Vlad > Hektor 84 27 октября, 23:44

      На другие клубы заказ не поступал (Роспотребнадзор))))))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +44

      То ли ещё будет > Hektor 84 28 октября, 00:17

      Они как та собака на сене - сам не гам, и другим не дам. Футбол - как зрелище - им не интересен. Главное хозяевам услужить.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2795

      Гавроша > Hektor 84 28 октября, 02:03

      Это разные турниры, и там разные требования, ты не знаешь?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6222

      Hektor 84 > Гавроша 28 октября, 02:22

      В Роспотребнадзоре пох какой там турнир. Дело в том что лезть и мешать синит они не станут. Но я еще отмечал что и на многих матчах рпл меры не соблюдаются. А наказание только для Спартака почему то.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      Константинн 27 октября, 19:43

      А как он сможет? Если в этом и был смысл - оставить Спартак без поддержки болельщиков.

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80194
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru