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    Матч «Спартак» – «Ростов» смогут посетить 2730 зрителей

    Управление Роспотребнадзора по Москве подтвердило, что матч 13-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет на «Открытие Арене» со зрителями.

    Столичному клубу разрешили пустить на трибуны не более 2730 человек при условии обязательного соблюдения полного комплекса санитарно-противоэпидемиологических мер, включая соблюдение масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования.

    Роспотребнадзор будет контролировать выполнение указанных требований.

    Матч «Спартак» – «Ростов» состоится 31 октября.

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    Источник: Сайт московского Роспотребназдора

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