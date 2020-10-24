Матч «Спартак» – «Ростов» смогут посетить 2730 зрителей

Управление Роспотребнадзора по Москве подтвердило, что матч 13-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет на «Открытие Арене» со зрителями.

Столичному клубу разрешили пустить на трибуны не более 2730 человек при условии обязательного соблюдения полного комплекса санитарно-противоэпидемиологических мер, включая соблюдение масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования.

Роспотребнадзор будет контролировать выполнение указанных требований.

Матч «Спартак» – «Ростов» состоится 31 октября.