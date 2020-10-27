Экс-президент «Локо» Наумов: «Не верю в победу над «Баварией», но и разгрома не жду»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».

«Ничего хорошего от матча с «Баварией» ждать не приходится — тем более после такого поражения от «Ротора». Вряд ли получится справиться с таким грандом.

Думаю, «Локомотив» потерпит поражение. Не будет разгрома, но в один-два мяча мюнхенцы выиграют. Полагаю, что «Локо» выложится без остатка. Правда, не знаю, какую тактику выберет Николич.

Если бы сейчас команду продолжал тренировать Семин, я бы сказал, что он заставит игроков действовать компактно сзади и стараться ловить соперника на контратаках, как год назад с «Ювентусом», когда тактика работала и очки не удалось набрать только из-за высокого индивидуального мастерства туринцев.

Думаю, если Николич также выстроит игру, то какие-то шансы могут появиться. Один-два момента за игру всегда будут. А в команде есть кому их реализовать — это могут сделать и Антон Миранчук, и Зе Луиш. Поэтому не верю в успех, но и не жду разгрома», – сказал Наумов в интервью «Известиям».