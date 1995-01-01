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    Экс-президент «Локо» Наумов: «Не верю в победу над «Баварией», но и разгрома не жду»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».

    «Ничего хорошего от матча с «Баварией» ждать не приходится — тем более после такого поражения от «Ротора». Вряд ли получится справиться с таким грандом.

    Думаю, «Локомотив» потерпит поражение. Не будет разгрома, но в один-два мяча мюнхенцы выиграют. Полагаю, что «Локо» выложится без остатка. Правда, не знаю, какую тактику выберет Николич.

    Если бы сейчас команду продолжал тренировать Семин, я бы сказал, что он заставит игроков действовать компактно сзади и стараться ловить соперника на контратаках, как год назад с «Ювентусом», когда тактика работала и очки не удалось набрать только из-за высокого индивидуального мастерства туринцев.

    Думаю, если Николич также выстроит игру, то какие-то шансы могут появиться. Один-два момента за игру всегда будут. А в команде есть кому их реализовать — это могут сделать и Антон Миранчук, и Зе Луиш. Поэтому не верю в успех, но и не жду разгрома», – сказал Наумов в интервью «Известиям».

    • «Локомотив» сыграет с «Баварией» сегодня, 27 октября.
    • Начало встречи – в 20:55 по Москве.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3506

      Cleaner 2 часа назад

      Ну 0:5 это же не разгром?..)

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      Рейтинг: +1652

      petrucho-spb 2 часа назад

      Поэтому и он экс.

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