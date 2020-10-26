Бартомеу не ушел из «Барселоны» и ждет решения по вотуму недоверия

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу намерен сохранить свои позиции в клубе. Об этом было объявлено на заседании совета директоров, которое состоялось сегодня на Камп Ноу.

Бартомеу не собирается уходить из «Барселоны» и ждет финальной позиции службы защиты гражданского населения Каталонии (PROCICAT), от которой зависит возможность проведения волеизъявления 1 и 2 ноября.