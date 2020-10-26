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    Бартомеу не ушел из «Барселоны» и ждет решения по вотуму недоверия

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу намерен сохранить свои позиции в клубе. Об этом было объявлено на заседании совета директоров, которое состоялось сегодня на Камп Ноу.

    Бартомеу не собирается уходить из «Барселоны» и ждет финальной позиции службы защиты гражданского населения Каталонии (PROCICAT), от которой зависит возможность проведения волеизъявления 1 и 2 ноября.

    • Команда идет в Примере на 12-м месте.
    • Бартомеу руководит «Барселоной» с января 2014 года.
    • При нeм каталонский гранд выиграл 11 трофеев.

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    Источник: Football Espana

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