Бартомеу не ушел из «Барселоны» и ждет решения по вотуму недоверия

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу намерен сохранить свои позиции в клубе. Об этом было объявлено на заседании совета директоров, которое состоялось сегодня на Камп Ноу.
Бартомеу не собирается уходить из «Барселоны» и ждет финальной позиции службы защиты гражданского населения Каталонии (PROCICAT), от которой зависит возможность проведения волеизъявления 1 и 2 ноября.
- Команда идет в Примере на 12-м месте.
- Бартомеу руководит «Барселоной» с января 2014 года.
- При нeм каталонский гранд выиграл 11 трофеев.
Источник: Football Espana