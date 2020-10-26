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  • Глава «Уфы»: «Уход Газизова сказался на клубе. Его уровень вы видите в таблице РПЛ»

Глава «Уфы»: «Уход Газизова сказался на клубе. Его уровень вы видите в таблице РПЛ»

26 октября 2020, 11:48
4

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал проблемы башкирской команды.

«Футбол. Да, мы сегодня – на последнем месте в Премьер-лиге. И я понимаю чувства болельщиков. В том числе и тех, кто призывает меня уйти в отставку. Что ж, нет ничего легче отставки. Но вначале я все же расскажу о том, как мы оказались в этой ситуации, и есть ли шансы ее исправить.

Бюджет у «Уфы» один из самых маленьких в лиге – около 1 миллиарда. Он формируется из средств частных компаний, которые аккумулируются в республиканской инвесткомпании АО «Региональный Фонд». Эти средства всегда направлялись на футбол четко в соответствии с установленным графиком. Всегда. Но не тогда, когда началась пандемия. В этом году клуб финансировался на 15-20% от сметы вплоть до сентября. Но у меня язык не повернется упрекнуть руководство республики за то, что деньги «Регфонда» тратились на борьбу с ковидом.

Бюджетные деньги надо ждать месяцами, а «Регфонд» оперативно закупал все необходимое. Купить средства индивидуальной защиты для врачей или подписать, условно, Ломовицкого и Мелкадзе? Вы бы сами что выбрали, дорогой болельщик, шлющий мне проклятия в личку? А может быть вы подсчитаете в количестве не погибших людей стоимость вашего требования подписать звездных игроков?

Ведь отчасти из за отсутствия в «Уфе» этих звезд Башкирия сегодня – на одном из первых с конца мест по количеству погибших от короновируса... Да, мы отпустили трех-четырех игроков основы. Но на эти деньги, по сути, клуб был спасен от банкротства. Мы затянули пояса, сократили в разы зарплату управленцам.

По сути, полгода клуб жил только на заработанные самим собой деньги. Мы набрали много молодых игроков, не каждый из которых потянет уровень РПЛ. Но некоторые – потянут и станут новыми фомиными и уруновыми, по которым вы сейчас так плачете и имена которых вам не были знакомы год назад так же, как сейчас не знакомы имена Камилова и Андрича.

Жить на деньги средненького клуба ФНЛ мы заканчиваем. Спонсоры приняли решение возобновить финансирования в прежнем объеме. Жаль, что технически средства не успели помочь нам в это трансферное окно – были договоренности с несколькими сильными игроками. Но зимой мы обязательно усилимся. А пока – будет шанс сделать себе имя кому-то из молодых. Надеюсь, они понимают, что этой возможностью надо жилы порвать, но воспользоваться.

Да, уход Шамиля [Газизова] сказался. Его уровень вы видите в турнирной таблице. Но, «Уфа» сильна тем, что Шамиль был не один. Башкирский футбол 10 лет назад создавали на 90% те люди, которые и сейчас им управляют. У нас каждый на своeм месте знает, что нужно делать. А что делать не нужно. Каждый из нас связан пуповиной с сотнями тысяч башкирских болельщиков и никогда не позволит себе стать могильщиком башкирского футбола.

Поэтому давайте прекратим истерить. «Уфа» уже бывала в зоне вылета. Но никогда не вылетала. Не вылетит и сейчас. Так что давайте в воскресенье пойдeм на «Нефтяник» и победим вместе «Урал». А потом снова начнeм упорно пробиваться к новым встречам со Стивеном Джеррардом и другими такими ребятами», – написал Мурзагулов в инстаграме.

«Уфа» за 12 туров РПЛ пропустила столько же голов, сколько за весь прошлый сезон

Источник: Инстаграм Ростислава Мурзагулова
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (4)
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absent32
1603707970
это не он влияет на таблицу, а тренер и футболисты... и совершенно не важно кто их приглашает и подписывает... да, возможно в свей сфере он силен, но не его заслуга первое место в таблице.
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RJM555
1603711888
Все правильно и честно разложил все по полкам! На самом деле не понимаю болельщиков по поводу их истерик по поводу последнего места......будто ФК Уфа всегда находилась в первой пятерке, до конца сезона еще 18 туров....я просто уверен что уфимцы в этом сезоне будут точно в десятке а в следующем сезоне в Европе поиграют вот увидите победы и яркие впечатления болельщиков еще впереди только надо набраться терпения руководство денег обещает главный тренер и штаб- грамотные специалисты ......терпение, терпение и еще раз терпение!!!!!!
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IVANRUS777
1603711892
Что он такого сделал такого, чтобы считать первое место его заслугой? Приве́л Кокошу ме́ртвого и Урунова шопоголика, а Мозеса сами агенты предлагали, потому что ему нужна была игровая практика. Больше пока языком чешет честно говоря и ловко подстраивается под успех главного тренера с футболистами.
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paracetamol
1603724009
Судей покупать стало некому. Вот горе, так горе!
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