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  • Уткин: «У «Зенита» невероятный бюджет и за эти деньги он смотрит в попу «Спартаку»

Уткин: «У «Зенита» невероятный бюджет и за эти деньги он смотрит в попу «Спартаку»

26 октября 2020, 10:54
30

Журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о лидерстве «Спартака» по итогам 12-го тура РПЛ.

«Три российских клуба, играющие в Лиге чемпионов, проиграли свои матчи в чемпионате России. Боже мой, какая неожиданность! Да, действительно, можно спорить, кто выступил круче: «Локомотив», проигравший «Ротору», последняя победа которого в высшей лиге вообще непонятно каким годом датирована, или всe-таки «Зенит»?

Во-первых, все его поражения стоят дороже, потому что у клуба совершенно невероятный бюджет. А во-вторых, сейчас получается, что все эти колоссальные деньги и почeтная нагрузка в Лиге чемпионов приводят к тому, что за эти самые деньги «Зенит» смотрит в попу «Спартаку».

У ЦСКА игра в запасе, но, как бы то ни было, от «Зенита» «Спартак» отрывается на три очка, а дальше ещe растут отрывы. И нет такой сплочeнной группы, как примерно в это же время в прошлом году, когда пять команд шли практически одним блоком. Такой ситуации уже не складывается», – сказал Уткин.

  • «Зенит» в субботу уступил «Рубину» (1:2).
  • В этот же день «Спартак» на выезде победил «Краснодар» (3:1).
  • ЦСКА сыграет сегодня с тульским «Арсеналом» и в случае победы обойдет «Зенит» в турнирной таблице чемпионата.

Источник: Ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Уткин Василий
Комментарии (30)
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NewLife
1603700688
Вася - акын, что вижу, то пою. Зачем обращать внимание на то, что и без него все видят, ну, сделал хотя бы какие-нибудь умные выводы.
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oyabun
1603702014
Так больших отрывов по очкам и сейчас нет. Если, к примеру, армейцы сегодня побеждают, то отрыв от лидера будет всего 2 очка. А это всего одна игра. Пятерка, даже 6 команд лидеров и сейчас очень плотно идет. Противно слышать от иногих победные вопли, что всё "уже Спартак Чемпион". Есть такое желание, но подобные преждевременные вопли оказывают медвежью услугу команде.
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KPCC-SPB
1603702414
у нас проблема с тренером, пора гнать его, мысли нет в игре, во время игры с Брюгге во втором тайме показали Семака крупным планом, у него глаза бегали как у обнюхавшегося торчка, похоже он на кокосе плотно сидит.
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Литейный04
1603703282
с Семаком мы в европе точно трофеев не возьмем, его уровень это Уфа, пора его возвращать взад.
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neveldomha
1603703563
Увася всю жизнь мечтал стать проктологом. Любимая его тема попа, гуано. Вообщем одним словом аналнытик.
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nik55
1603704827
скоро они и ЦСКА будут в задницу смотреть
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slavа0508
1603705546
Вася не даёт себя забыть,,,ну что ещё остаётся делать только кидаться громкими словами,а о забудет народ,,,
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партизан84
1603708166
да блин прошло то всего 12 туров, хватит выпендриваться, еще играть и играть
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Ганнибал Лектор
1603720013
Зенит не может себе позволить так активно вымаливать благосклонность арбитров. А сектанты во главе с дырявым васей пусть радуются - на целых 3 очка обогнали уставшего гегемона. Других то поводов для радости нет...
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Синитсосит
1603725111
да в жопу они пусть смотрят и идут, позорники, опять в лиге чемпионов газпромовское говно, лучше бы бабло народное тратили на норм футболеров, а не этим идиотам по столько платили
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