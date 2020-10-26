Уткин: «У «Зенита» невероятный бюджет и за эти деньги он смотрит в попу «Спартаку»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о лидерстве «Спартака» по итогам 12-го тура РПЛ.

«Три российских клуба, играющие в Лиге чемпионов, проиграли свои матчи в чемпионате России. Боже мой, какая неожиданность! Да, действительно, можно спорить, кто выступил круче: «Локомотив», проигравший «Ротору», последняя победа которого в высшей лиге вообще непонятно каким годом датирована, или всe-таки «Зенит»?

Во-первых, все его поражения стоят дороже, потому что у клуба совершенно невероятный бюджет. А во-вторых, сейчас получается, что все эти колоссальные деньги и почeтная нагрузка в Лиге чемпионов приводят к тому, что за эти самые деньги «Зенит» смотрит в попу «Спартаку».

У ЦСКА игра в запасе, но, как бы то ни было, от «Зенита» «Спартак» отрывается на три очка, а дальше ещe растут отрывы. И нет такой сплочeнной группы, как примерно в это же время в прошлом году, когда пять команд шли практически одним блоком. Такой ситуации уже не складывается», – сказал Уткин.