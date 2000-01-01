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    Уткин: «У «Зенита» невероятный бюджет и за эти деньги он смотрит в попу «Спартаку»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о лидерстве «Спартака» по итогам 12-го тура РПЛ.

    «Три российских клуба, играющие в Лиге чемпионов, проиграли свои матчи в чемпионате России. Боже мой, какая неожиданность! Да, действительно, можно спорить, кто выступил круче: «Локомотив», проигравший «Ротору», последняя победа которого в высшей лиге вообще непонятно каким годом датирована, или всe-таки «Зенит»?

    Во-первых, все его поражения стоят дороже, потому что у клуба совершенно невероятный бюджет. А во-вторых, сейчас получается, что все эти колоссальные деньги и почeтная нагрузка в Лиге чемпионов приводят к тому, что за эти самые деньги «Зенит» смотрит в попу «Спартаку».

    У ЦСКА игра в запасе, но, как бы то ни было, от «Зенита» «Спартак» отрывается на три очка, а дальше ещe растут отрывы. И нет такой сплочeнной группы, как примерно в это же время в прошлом году, когда пять команд шли практически одним блоком. Такой ситуации уже не складывается», – сказал Уткин.

    • «Зенит» в субботу уступил «Рубину» (1:2).
    • В этот же день «Спартак» на выезде победил «Краснодар» (3:1).
    • ЦСКА сыграет сегодня с тульским «Арсеналом» и в случае победы обойдет «Зенит» в турнирной таблице чемпионата.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 10:54
    Комментарии19
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      Рейтинг: +600

      партизан84 14 минут назад

      да блин прошло то всего 12 туров, хватит выпендриваться, еще играть и играть

      0
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      Рейтинг: +1770

      Бриг 49 минут назад

      Описал таблицу подробно, это хорошо. Теперь знаем, кто на сколько очков впереди кого, а то самим читать как-то... Спасибо, Василий, за помощь!

      0
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      Рейтинг: +15316

      slavutiq70 57 минут назад

      Вася не даёт себя забыть,,,ну что ещё остаётся делать только кидаться громкими словами,а о забудет народ,,,

      3
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      Рейтинг: +4873

      nik55 1 час назад

      скоро они и ЦСКА будут в задницу смотреть

      2
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      Рейтинг: +2340

      neveldomha 1 час назад

      Увася всю жизнь мечтал стать проктологом. Любимая его тема попа, гуано. Вообщем одним словом аналнытик.

      1
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      Рейтинг: +33

      Литейный04 1 час назад

      с Семаком мы в европе точно трофеев не возьмем, его уровень это Уфа, пора его возвращать взад.

      2
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      Рейтинг: +12618

      derrik2000 > Литейный04 1 час назад

      Думаешь, Медведев и Миллер ЭТО не видят?
      Все всё видят и знают.
      Но, как сказали древние - Cui prodest? (по русски - "ищи, кому выгодно?")

      0
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      Рейтинг: +8458

      JTherry > Литейный04 57 минут назад

      наивный, как Миллер, тоже про трофеи в ЛЧ мечтает))) Медведев сказал, что у Семака "есть план на игру в Дортмунде", как добежать до их штрафной площадки, при этом, сохранить силы на игру против Химок...

      0
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      Рейтинг: +3144

      serppion 1 час назад

      Васька большой ссыкун, он на всех брызжет. Сейчас ветер струю на Зинет понес. А на Ваську не обижайтесь - он не думает, он испражняется. Такой он.

      0
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      Рейтинг: +21931

      пьяныйхоровод > serppion 19 минут назад

      Василиса точно в какой-то жопе сидит , как в неприступной крепости . А как появится на поверхности - тут ему и прилетит "со всех полей" .

      0
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      Рейтинг: +60

      KPCC-SPB 1 час назад

      у нас проблема с тренером, пора гнать его, мысли нет в игре, во время игры с Брюгге во втором тайме показали Семака крупным планом, у него глаза бегали как у обнюхавшегося торчка, похоже он на кокосе плотно сидит.

      5
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      Рейтинг: +25345

      oyabun 1 час назад

      Так больших отрывов по очкам и сейчас нет. Если, к примеру, армейцы сегодня побеждают, то отрыв от лидера будет всего 2 очка. А это всего одна игра. Пятерка, даже 6 команд лидеров и сейчас очень плотно идет. Противно слышать от иногих победные вопли, что всё "уже Спартак Чемпион". Есть такое желание, но подобные преждевременные вопли оказывают медвежью услугу команде.

      6
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      Рейтинг: +12618

      derrik2000 > oyabun 1 час назад

      Ещё нет в команде лидера, который "приводит в чувство" футболёров как на поле, так и в раздевалке.
      В чемпионском сезоне и последующих до своего ухода из команды этим лидером был Глушаков, а сейчас - (((

      0
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      Рейтинг: +25345

      oyabun > derrik2000 1 час назад

      Так вроде Джикия сейчас лидер. Вот в соседней новости рассказывает как они Виту Мозеса учат уму-разуму. ))

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      Рейтинг: +12618

      derrik2000 > oyabun 1 час назад

      Джикия пусть сначала ИГРАТЬ научится, а уж потом кого-то учить "традициям" будет.
      Ну что у нас за люди такие?
      Как кто погорластее вперёд вылезает, так сразу, как бараны, за ним идут.
      Джикия, как игрок, по моему мнению, сейчас из себя вообще ничего не представляет!
      Да.
      Когда ещё в Амкаре играл и сначала, когда уже пришёл в Спартак, играл достаточно хорошо.
      Но сейчас стал полным нулём.
      Чуть-чуть получше Маслова: серьёзные ошибки практически в каждом матче.
      А Глушаков и на поле лидером всегда был: практически никогда не позволял себе играть "спустя рукава", потому и требовать и как капитан, и как игрок, имел право с любого.

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      Рейтинг: +3159

      mopecekca > derrik2000 1 час назад

      согласен полностью!!

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      Рейтинг: +4519

      KPCCSPB 2 часа назад

      А другие топы, в других чемпионатах, там ещё больше шейхи вкладывают, но мсити где там допустим, Вася провокатор жирный, его просто епнут однажды.

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