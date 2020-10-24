Де Йонг: «Месси – лучший игрок в мире. Он может создать гол с любой точки поля»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг назвал самые ценные качества аргентинца Лионеля Месси.

«Приятно иметь такого партнера, как Месси. Он лучший игрок в мире. Он может забить или отдать голевую с любой точки поля.

Когда он получает мяч между линиями, это всегда опасно и может привести к голу. Месси почти никогда не теряет мяч. Его наличие – большое преимущество для нас», – сказал Де Йонг в интервью sport.es.