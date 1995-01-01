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    Де Йонг: «Месси – лучший игрок в мире. Он может создать гол с любой точки поля»

    Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг назвал самые ценные качества аргентинца Лионеля Месси.

    «Приятно иметь такого партнера, как Месси. Он лучший игрок в мире. Он может забить или отдать голевую с любой точки поля.

    Когда он получает мяч между линиями, это всегда опасно и может привести к голу. Месси почти никогда не теряет мяч. Его наличие – большое преимущество для нас», – сказал Де Йонг в интервью sport.es.

    • Месси – первый футболист, забивавший в 16 розыгрышах Лиги чемпионов подряд.
    • Аргентинец – четвертый игрок в истории Ла Лиги, забивавший 17 сезонов подряд.
    • Месси – самый высокооплачиваемый футболист 2020 года по версии Forbes.

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    Источник: sport.es

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