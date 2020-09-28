Месси – четвертый игрок в истории Ла Лиги, забивавший 17 сезонов подряд

В пятом туре Примеры «Барселона» обыграла «Вильярреал» со счетом 4:0.
Один из голов у каталонцев забил Лионель Месси. Аргентинец забивает в чемпионате Испании уже на протяжении 17-ти сезонов подряд.
Подобное ранее удавалось только трем игрокам: экс-форварду «Атлетика» Агустину Гаинсе, забивавшему 19 сезонов кряду, бывшему нападающему «Реала» Карлосу Алонсо (17 сезонов) и защитнику «Реала» Серхио Рамосу.
- Месси всю карьеру проводит в «Барселоне».
- Форвард хотел расторгнуть контракт с клубом. Его соглашение с каталонцами истекает следующим летом.
Источник: Opta