Месси – четвертый игрок в истории Ла Лиги, забивавший 17 сезонов подряд

В пятом туре Примеры «Барселона» обыграла «Вильярреал» со счетом 4:0.

Один из голов у каталонцев забил Лионель Месси. Аргентинец забивает в чемпионате Испании уже на протяжении 17-ти сезонов подряд.

Подобное ранее удавалось только трем игрокам: экс-форварду «Атлетика» Агустину Гаинсе, забивавшему 19 сезонов кряду, бывшему нападающему «Реала» Карлосу Алонсо (17 сезонов) и защитнику «Реала» Серхио Рамосу.