Медведев – о том, что игрокам «Зенита» запрещали поддерживать Кокорина: «Это полная ерунда»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на заявление форварда «Спартака» Александра Кокорина о том, что игрокам петербургской команды запрещали поддерживать его во время судебного процесса 2018-2019 годов.

«Это полная ерунда. Никаких запретов не было и быть не могло», – сказал Медведев.