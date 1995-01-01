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    Медведев – о том, что игрокам «Зенита» запрещали поддерживать Кокорина: «Это полная ерунда»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на заявление форварда «Спартака» Александра Кокорина о том, что игрокам петербургской команды запрещали поддерживать его во время судебного процесса 2018-2019 годов.

    «Это полная ерунда. Никаких запретов не было и быть не могло», – сказал Медведев.

    • Кокорин выступал за «Зенит» с 2016 по 2020 год.
    • Прошлым летом он покинул петербургский клуб в связи с истечением срока контракта и перешел в «Спартак».
    • В октябре 2018 года нападающий был арестован за участие в двух драках в центре Москвы.

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    Источник: «Спорт РБК»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1770

      Mister_Tomsk 45 минут назад

      нукуй тут пишут эти бабские перепалки? где новость что байер ниццу жестко без вазелина натянул???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +994

      elessar arnor 49 минут назад

      жаба врет

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +310

      Бенедиктус > elessar arnor 45 минут назад

      А какая из двух жаб врет? )

      0
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