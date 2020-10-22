Медведев – о том, что игрокам «Зенита» запрещали поддерживать Кокорина: «Это полная ерунда»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на заявление форварда «Спартака» Александра Кокорина о том, что игрокам петербургской команды запрещали поддерживать его во время судебного процесса 2018-2019 годов.
«Это полная ерунда. Никаких запретов не было и быть не могло», – сказал Медведев.
- Кокорин выступал за «Зенит» с 2016 по 2020 год.
- Прошлым летом он покинул петербургский клуб в связи с истечением срока контракта и перешел в «Спартак».
- В октябре 2018 года нападающий был арестован за участие в двух драках в центре Москвы.
Источник: «Спорт РБК»