Бабаев – о матчах без зрителей: «Не совсем понимаю, почему могут принять такое жесткое решение»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о появившихся слухах касательно возможного проведения матчей РПЛ с участием московских команд при пустых трибунах начиная с 13-го тура.

«Нам никто ничего не сообщал, такой информации у нас нет. Конечно, это очень печально (если будут ограничения), более того, мы уже реализовали часть билетной программы на матч с «Арсеналом». Но здоровье превыше всего. Представляется, что существующего формата – 50% с соблюдением социальной дистанции – было достаточно, чтобы минимизировать все риски.

Мы видели, что на матче с «Динамо» на нашем фан-секторе активные болельщики соблюдали дистанцию, 90% были в масках. Не совсем понимаю, почему может быть принято такое жесткое решение. Жизнь же продолжается – общественный транспорт, торговые центры функционируют», – сказал Бабаев.

ЦСКА идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ по итогам 11 туров.

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