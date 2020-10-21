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    Бабаев – о матчах без зрителей: «Не совсем понимаю, почему могут принять такое жесткое решение»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о появившихся слухах касательно возможного проведения матчей РПЛ с участием московских команд при пустых трибунах начиная с 13-го тура.

    «Нам никто ничего не сообщал, такой информации у нас нет. Конечно, это очень печально (если будут ограничения), более того, мы уже реализовали часть билетной программы на матч с «Арсеналом». Но здоровье превыше всего. Представляется, что существующего формата – 50% с соблюдением социальной дистанции – было достаточно, чтобы минимизировать все риски.

    Мы видели, что на матче с «Динамо» на нашем фан-секторе активные болельщики соблюдали дистанцию, 90% были в масках. Не совсем понимаю, почему может быть принято такое жесткое решение. Жизнь же продолжается – общественный транспорт, торговые центры функционируют», – сказал Бабаев.

    • ЦСКА идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ по итогам 11 туров.
    • «Спартаку» уже официально запретили играть со зрителями против «Ростова» в 12-м туре чемпионата.

    Федун – о матчах без зрителей: «Скорее всего, это коснется всех. Главное, чтобы чемпионат не остановили»

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 07:56
    Комментарии5
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      Рейтинг: +316

      Mityai90 1 час назад

      Бред. Пусть тогда вводят карантин и закрывают общественный транспорт, выплачивайте людям деньги. В час пик в метро люди друг у друга на головах едут, в магазинах очереди. Че за двойные стандарты, вы работайте на благо нашей экономике, рискуйте здоровьем, а про развлечение забудьте.

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    • ...
      Рейтинг: +13615

      vladimir-7 2 часа назад

      Если запретят футбол со зрителями, тогда надо запретить присутствие зрителей в театрах, кинотеатрах, цирках, крупных торговых центрах, а
      также закрыть метро, аэропорты и железнодорожное сообщение, везде
      отключить отопление, электро и водоснабжение, закрыть ГД, СФ, всех
      выпустить из тюрем и СИЗО, а также из воинских частей МО РФ.

      1
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      Рейтинг: +17351

      bset > vladimir-7 2 часа назад

      Вот давай вот без этого. Они ведь запретят. Я со всем пониманием отсидел в апреле дома, выходя раз в неделю в магазин. Но даже со всем пониманием я не готов к новому карантину.

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      Рейтинг: +13615

      vladimir-7 > bset 1 час назад

      И никто не готов к такой ситуации, а чего они прие**лись
      к футбольным соревнованиям. (а это написал серьезно)

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      Рейтинг: +17351

      bset > vladimir-7 24 минуты назад

      Ну адекватности ради, без посещения общественного транспорта/работы/больницы/магазина и прочего не обойтись. А без футбола жить можно - это не предмет первой необходимости. Тут на одной чаше весов жизни и здоровье людей, а на другой потери у бизнеса. По-моему, очевидно, в чью сторону весы должны качнуться.

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