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  • Бабаев – о матчах без зрителей: «Не совсем понимаю, почему могут принять такое жесткое решение»

Бабаев – о матчах без зрителей: «Не совсем понимаю, почему могут принять такое жесткое решение»

22 октября 2020, 07:56
3

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о появившихся слухах касательно возможного проведения матчей РПЛ с участием московских команд при пустых трибунах начиная с 13-го тура.

«Нам никто ничего не сообщал, такой информации у нас нет. Конечно, это очень печально (если будут ограничения), более того, мы уже реализовали часть билетной программы на матч с «Арсеналом». Но здоровье превыше всего. Представляется, что существующего формата – 50% с соблюдением социальной дистанции – было достаточно, чтобы минимизировать все риски.

Мы видели, что на матче с «Динамо» на нашем фан-секторе активные болельщики соблюдали дистанцию, 90% были в масках. Не совсем понимаю, почему может быть принято такое жесткое решение. Жизнь же продолжается – общественный транспорт, торговые центры функционируют», – сказал Бабаев.

  • ЦСКА идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ по итогам 11 туров.
  • «Спартаку» уже официально запретили играть со зрителями против «Ростова» в 12-м туре чемпионата.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (3)
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vladimir-7
1603345821
Если запретят футбол со зрителями, тогда надо запретить присутствие зрителей в театрах, кинотеатрах, цирках, крупных торговых центрах, а также закрыть метро, аэропорты и железнодорожное сообщение, везде отключить отопление, электро и водоснабжение, закрыть ГД, СФ, всех выпустить из тюрем и СИЗО, а также из воинских частей МО РФ.
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Mityai90
1603347514
Бред. Пусть тогда вводят карантин и закрывают общественный транспорт, выплачивайте людям деньги. В час пик в метро люди друг у друга на головах едут, в магазинах очереди. Че за двойные стандарты, вы работайте на благо нашей экономике, рискуйте здоровьем, а про развлечение забудьте.
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saradruzhnikow
1603360813
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