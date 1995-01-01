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    Озил – о непопадании в заявку «Арсенала» в АПЛ: «Верность в наше время – редкость»

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил прокомментировал решение клуба не включать футболиста в заявку на сезона АПЛ.

    «Я очень разочарован тем, что не внесен в заявку на сезон АПЛ. Подписав новый контракт в 2018 году, я поклялся в верности и преданности «Арсеналу», клубу, который я люблю, и мне грустно, что на это не ответили взаимностью. Как я только что понял, верность в наше время – это редкость.

    До паузы из-за коронавируса я был очень доволен развитием команды под руководством Микеля Артеты. Мы были на правильном пути, и я бы сказал, что я выступал на хорошем уровне. Но затем ситуация снова изменилась, и мне больше не позволяли играть за «Арсенал». В Лондоне я по-прежнему чувствую себя как дома. У меня все еще много друзей в команде, и я все еще чувствую связь с фанатами клуба.

    Несмотря ни на что, я буду продолжать бороться за свой шанс и не допущу, чтобы мой восьмой сезон в «Арсенале» закончился вот так», – сообщил Озил.

    • В понедельник стало известно, что немец не попал на остаток сезона АПЛ.
    • Озил – самый высокооплачиваемый футболист в истории «Арсенала». Он не играет с марта.
    • Контракт игрока истечет 30 июня 2021 года.

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    Источник: Инстаграм Месута Озила

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3899

      dinar7777dinar 47 минут назад

      а что ты хотел приспособленец? женит подсуетитесь ! это ваш уровень !

      -1
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      Рейтинг: +1748

      Mister_Tomsk 1 час назад

      едь в спартак, эбани бабла как шлюхрле, и заканчивай карьеру)) отработаная схема)

      -1
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