Озил – о непопадании в заявку «Арсенала» в АПЛ: «Верность в наше время – редкость»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил прокомментировал решение клуба не включать футболиста в заявку на сезона АПЛ.

«Я очень разочарован тем, что не внесен в заявку на сезон АПЛ. Подписав новый контракт в 2018 году, я поклялся в верности и преданности «Арсеналу», клубу, который я люблю, и мне грустно, что на это не ответили взаимностью. Как я только что понял, верность в наше время – это редкость.

До паузы из-за коронавируса я был очень доволен развитием команды под руководством Микеля Артеты. Мы были на правильном пути, и я бы сказал, что я выступал на хорошем уровне. Но затем ситуация снова изменилась, и мне больше не позволяли играть за «Арсенал». В Лондоне я по-прежнему чувствую себя как дома. У меня все еще много друзей в команде, и я все еще чувствую связь с фанатами клуба.

Несмотря ни на что, я буду продолжать бороться за свой шанс и не допущу, чтобы мой восьмой сезон в «Арсенале» закончился вот так», – сообщил Озил.