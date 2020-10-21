Геркус: «За результат стыдно. «Зенит» заслуживает упрека, но сильно злобничать не стоит»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение «Зенита» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2).

«Зенит» как-то синхронно и радостно бросились ненавидеть и пинать, словно эта совместно переживаемая злоба способна поправить наше общее печальное положение.

Разве «Зенит» виноват в вылете «Динамо» и «Ростова»? Разве Зенит коврово переманивает лучших игроков у соперников, ослабляя их спортивно и финансово? Разве «Зенит» занял не своe место, лишил кого-то чемпионства или кубка несправедливо? Вовсе нет.

У «Зенита» своя драма, свой кризис. У «Зенита» «проблема третьего года Главного тренера», которая терзала их при Адвокате, и при Спаллетти и при Вилаше и при Боаше (Андре Виллаш-Боаш – прим. «Бомбардира»).

Вот и черeд Семака пришeл. Разобраться в кризисе «Зенита» непросто, они давно к нему шли, там все запутано и переплетено.

Вчера была грустная игра, безусловно. И за результат стыдно. «Зенит» заслуживает упрeка, но злобничать сильно не стоит. У всех наших клубов такое случается регулярно. К сожалению», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

«Зенит» идет в группе последним.

Следующий матч «Зенита» в Лиге чемпионов – 28 октября в гостях с дортмундской «Боруссией».

Петржела: «О выходе из группы «Зениту» можно забыть. Это позор»