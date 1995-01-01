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    Геркус: «За результат стыдно. «Зенит» заслуживает упрека, но сильно злобничать не стоит»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение «Зенита» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2).

    «Зенит» как-то синхронно и радостно бросились ненавидеть и пинать, словно эта совместно переживаемая злоба способна поправить наше общее печальное положение.

    Разве «Зенит» виноват в вылете «Динамо» и «Ростова»? Разве Зенит коврово переманивает лучших игроков у соперников, ослабляя их спортивно и финансово? Разве «Зенит» занял не своe место, лишил кого-то чемпионства или кубка несправедливо? Вовсе нет.

    У «Зенита» своя драма, свой кризис. У «Зенита» «проблема третьего года Главного тренера», которая терзала их при Адвокате, и при Спаллетти и при Вилаше и при Боаше (Андре Виллаш-Боаш – прим. «Бомбардира»).

    Вот и черeд Семака пришeл. Разобраться в кризисе «Зенита» непросто, они давно к нему шли, там все запутано и переплетено.

    Вчера была грустная игра, безусловно. И за результат стыдно. «Зенит» заслуживает упрeка, но злобничать сильно не стоит. У всех наших клубов такое случается регулярно. К сожалению», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

    • «Зенит» идет в группе последним.
    • Следующий матч «Зенита» в Лиге чемпионов – 28 октября в гостях с дортмундской «Боруссией».

    Петржела: «О выходе из группы «Зениту» можно забыть. Это позор»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10317

      Skull_Boy 1 минуту назад

      Тут не упрекать надо, а орать проиграть команде, которая приехала в усеченном составе, которая играла лучше и доминировала весь матч, а дальше круче забила сама себе, ну правильно Еськова и Вилкова же нет и никто не поможет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2319

      neveldomha 1 минуту назад

      Зениту нужен тренер палач. Все эти сюсюканья между тренером и игроками ни к чему хорошему не приводят. Может Миллеру самому стоит заняться тренерской работой.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1286

      зинет недоклуб 2 минуты назад

      не хер им делать в лч только людей смешить кал по имени зенет позорище

      -1
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    • ...
      Рейтинг: -1286

      зинет недоклуб 3 минуты назад

      позорище так и скажи зенет

      0
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