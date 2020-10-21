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  • Геркус: «За результат стыдно. «Зенит» заслуживает упрека, но сильно злобничать не стоит»

Геркус: «За результат стыдно. «Зенит» заслуживает упрека, но сильно злобничать не стоит»

21 октября 2020, 11:18
9

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение «Зенита» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2).

«Зенит» как-то синхронно и радостно бросились ненавидеть и пинать, словно эта совместно переживаемая злоба способна поправить наше общее печальное положение.

Разве «Зенит» виноват в вылете «Динамо» и «Ростова»? Разве Зенит коврово переманивает лучших игроков у соперников, ослабляя их спортивно и финансово? Разве «Зенит» занял не своe место, лишил кого-то чемпионства или кубка несправедливо? Вовсе нет.

У «Зенита» своя драма, свой кризис. У «Зенита» «проблема третьего года Главного тренера», которая терзала их при Адвокате, и при Спаллетти и при Вилаше и при Боаше (Андре Виллаш-Боаш – прим. «Бомбардира»).

Вот и черeд Семака пришeл. Разобраться в кризисе «Зенита» непросто, они давно к нему шли, там все запутано и переплетено.

Вчера была грустная игра, безусловно. И за результат стыдно. «Зенит» заслуживает упрeка, но злобничать сильно не стоит. У всех наших клубов такое случается регулярно. К сожалению», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

  • «Зенит» идет в группе последним.
  • Следующий матч «Зенита» в Лиге чемпионов – 28 октября в гостях с дортмундской «Боруссией».

Петржела: «О выходе из группы «Зениту» можно забыть. Это позор»

Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса
Лига чемпионов Зенит Брюгге Геркус Илья
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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neveldomha
1603269215
Зениту нужен тренер палач. Все эти сюсюканья между тренером и игроками ни к чему хорошему не приводят. Может Миллеру самому стоит заняться тренерской работой.
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Skull_Boy
1603269246
Тут не упрекать надо, а орать проиграть команде, которая приехала в усеченном составе, которая играла лучше и доминировала весь матч, а дальше круче забила сама себе, ну правильно Еськова и Вилкова же нет и никто не поможет
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basil2591
1603271945
"Разве Зенит коврово переманивает лучших игроков у соперников, ослабляя их спортивно и финансово?" А разве нет? Откройте глаза, г. Геркус! Тот же "Рубин" распотрошил донельзя...
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Ялта-Питер
1603274246
К , сожалению нет тренера -это видно отчётливо !
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Бриг
1603274456
Публика шуток не понимает. Только мат беспощадный доходит. И то не до всех.
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NewLife
1603282730
"Разве «Зенит» виноват в вылете «Динамо» и «Ростова»?" В плачевном состоянии нашего футбола частично виновато руководство синита и рфс, которое отрицает, но в то же время поощряет судейство в пользу синита, когда засуживают конкурентов и подсуживают зюбе и Ко. Это не видит только слепой и местные придурки-тролли. Самодовольные игроки синита, выдернутые из тепличных условий, осознают за рубежом, почем фунт лиха, но похоже, это газпромовцев ничему не учит.
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anyaprostyak
1603288016
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erma
1603307061
Ну раз у нас такой падеж скота (Зенит, Динамо, Ростов), значит в нашем футбольном колхозе какой-то системный недостаток. Никогда не устаю повтрять фразу проф Преображенского о том, что кризис всегда в головах. Отсутстие правильных, системных мыслей о своей жизни (режиме), тренировках, питании, порождает кризис в игре. Все делают ошибки, но только дураки на них не учатся. Как символ нашего футбола мне представляется улыбка Дзюбы типа "гы-гы".
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