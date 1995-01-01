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    Петржела: «О выходе из группы «Зениту» можно забыть. Это позор»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» (1:2).

    «Вообще не ожидал проигрыша «Зенита». Шокирующий результат. «Брюгге» — не самая сильная команда, поэтому проигрыш питерцев очень удивил. Означает это лишь одно — российский футбол не так силeн. Представьте, сколько лет «Зениту» нет равных в чемпионате России, но в Европе российские заслуги «Зенита» ничего не значат.

    Это поражение — не катастрофа. Подходит другое слово — позор. Думаю, о выходе из группы можно забыть. Конечно, может случиться чудо, но не верю в это. Остаeтся бороться с «Брюгге» за третье место и выход в Лигу Европы. «Лацио» и дортмундская «Боруссия» – соперники другого уровня», – сказал Петржела в интервью «Чемпионату».

    • «Зенит» идет в группе последним.
    • Следующий матч «Зенита» в Лиге чемпионов – 28 октября в гостях с дортмундской «Боруссией».

    Матч с «Зенитом» затащил вратарь «Брюгге». Это запасной с серией из четырех игр ЛЧ без поражений

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии26
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      Рейтинг: -1286

      зинет недоклуб 55 секунд назад

      стыдно за зенет

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      Рейтинг: -1286

      зинет недоклуб 1 минуту назад

      спустили вас помойку с небес на землю

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      Рейтинг: +3998

      NewLife 5 минут назад

      Благодаря бомжатскому руководству, продажные судьи, как коронавирусы. проникли в российский футбол и убивают его.

      2
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      Рейтинг: +3010

      solodealer 9 минут назад

      Петржела: «О выходе из группы «Зениту» можно забыть.
      НЕВОЗМОЖНО ЗАБЫТЬ ТО, ЧЕГО И НЕ ПОМНИЛ)))

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      Рейтинг: +2319

      neveldomha 35 минут назад

      Позор в переводе с чешского на русский означает - "внимание".

      0
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      Рейтинг: +421

      vla4839 43 минуты назад

      Не могу понять,как могут руководить РФС люди-"менагеры" от газнефтиэлектротранс и т.д.?Почему этим не занимаются бывшие профессиональные футболисты ,судьи,тренеры,селекционеры.?Ведь люди,не имеющие футбольного образованния и практики теоретически не способны достичь успехов.

      3
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      Рейтинг: +14790

      silver29 > vla4839 30 минут назад

      Так вспомни кто руководил всем российским спортом, да тот самый кто притащил Родченко и мутил с олимпиадой, потом вспомни кто тот, кто перевел российский футбол на зимние игры, а ведь как сладко пи...... про функциональную готовность к европейским турнирам, и как вишенка на торт посмотри биографию главного вашего спонсора, да да того самого что вчера любовался позором сенита, он ученик Чубайса и все эти люди твои земляки (((

      4
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      Рейтинг: +3010

      solodealer > vla4839 6 минут назад

      Вы рассуждаете , как романтик)))
      А где Вы в "Газнефтиэлектротрансах" видели нормальных "менагеров"?)))
      В каких отраслях, кроме гостеле- и радиовещания, у нас есть успехи?)))+

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      Рейтинг: +2069

      Nerlinger 45 минут назад

      В перДив уродов !!!

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      Рейтинг: +3010

      solodealer > Nerlinger 3 минуты назад

      Разве "Пердив" есть наказание?
      На "Уралвагонзавод" или на ВАЗ к станку отечественные Дроны или авто клепать))) На 3/4 зп... три дня в неделю...+

      1
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      Рейтинг: +1859

      Бомбардиръ 50 минут назад

      Тренер должен был мотивировать команду на победу, и игроки вкалывали бы на поле. Но этого и другого не было, поэтому тренера - на выход, ессно.

      0
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      Рейтинг: +1701

      ААМ 1 час назад

      Трудно с ним не согласиться.

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      Рейтинг: +3010

      solodealer > ААМ 3 минуты назад

      )+

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      Рейтинг: +14790

      silver29 1 час назад

      Петржела, просто гений ))) озвучит то, что многие знают на уровне бомбардира, но надувают щеки в коридорах РПЛ и Газпрома. Деградация российского футбола началась с приходом газовщиков спонсором сенита, и продолжается с ФК Сочи. Ну млять сколько можно говорить НЕТ КОНКУРЕНЦИИ, НЕТ СПОРТИВНОГО ПРИНЦИПА, НЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТРЕНЕРОВ, НЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО И НЕ ПРЕДВЗЯТОГО СУДЕЙСКОГО КОРПУСА, все строится на обмане и лизоблюдстве ((((

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      Рейтинг: +5194

      САДЫЧОК > silver29 1 час назад

      Уровень Бомбардира , уверяю выше уровня Петржелы ! Этот тренер не выходил на тренировки Зенита , за него проводил второй тренер и ночами играл в казино ! А , на тренировках просто спал в кабинете !

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      Рейтинг: +8031

      JTherry > silver29 13 минут назад

      про "гений" Петржелы, ты загнул, а во всем остальном - согласен с тобой... Миллер первый и раздувает щеки)) а Федун ему сказал, что зина в ЛЧ обосрется, судьи будут нормально судить, а не как в РПЛ, под зину ложиться - не в бровь, а в глаз!!!

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