Петржела: «О выходе из группы «Зениту» можно забыть. Это позор»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» (1:2).

«Вообще не ожидал проигрыша «Зенита». Шокирующий результат. «Брюгге» — не самая сильная команда, поэтому проигрыш питерцев очень удивил. Означает это лишь одно — российский футбол не так силeн. Представьте, сколько лет «Зениту» нет равных в чемпионате России, но в Европе российские заслуги «Зенита» ничего не значат.

Это поражение — не катастрофа. Подходит другое слово — позор. Думаю, о выходе из группы можно забыть. Конечно, может случиться чудо, но не верю в это. Остаeтся бороться с «Брюгге» за третье место и выход в Лигу Европы. «Лацио» и дортмундская «Боруссия» – соперники другого уровня», – сказал Петржела в интервью «Чемпионату».

«Зенит» идет в группе последним.

Следующий матч «Зенита» в Лиге чемпионов – 28 октября в гостях с дортмундской «Боруссией».

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