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  • Петржела: «О выходе из группы «Зениту» можно забыть. Это позор»

Петржела: «О выходе из группы «Зениту» можно забыть. Это позор»

21 октября 2020, 09:53
50

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» (1:2).

«Вообще не ожидал проигрыша «Зенита». Шокирующий результат. «Брюгге» — не самая сильная команда, поэтому проигрыш питерцев очень удивил. Означает это лишь одно — российский футбол не так силeн. Представьте, сколько лет «Зениту» нет равных в чемпионате России, но в Европе российские заслуги «Зенита» ничего не значат.

Это поражение — не катастрофа. Подходит другое слово — позор. Думаю, о выходе из группы можно забыть. Конечно, может случиться чудо, но не верю в это. Остаeтся бороться с «Брюгге» за третье место и выход в Лигу Европы. «Лацио» и дортмундская «Боруссия» – соперники другого уровня», – сказал Петржела в интервью «Чемпионату».

  • «Зенит» идет в группе последним.
  • Следующий матч «Зенита» в Лиге чемпионов – 28 октября в гостях с дортмундской «Боруссией».

Матч с «Зенитом» затащил вратарь «Брюгге». Это запасной с серией из четырех игр ЛЧ без поражений

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Зенит Брюгге Петржела Властимил
Комментарии (50)
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maior-60
1603264052
Давно было понятно, что газпромовские судьи и их же верхушка РФС вредят прежде всего самому Зениту. Привыкшие решать все нечестным путем, дутые чАмпионы в реальности ничего из себя не представляют и в Европе жидко обсираются.
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САДЫЧОК
1603264236
Брюгге не то , что не самая сильная команда -она еще и ослаблена наполовину ковидом !
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Skull_Boy
1603264356
А что кто-то ставил на то, что Зенит выйдет из группы? Да еще перед стартом розыгрыша сказал, что будет легкая группа и они обосруться
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Nerlinger
1603266538
В перДив уродов !!!
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vla4839
1603266639
Не могу понять,как могут руководить РФС люди-"менагеры" от газнефтиэлектротранс и т.д.?Почему этим не занимаются бывшие профессиональные футболисты ,судьи,тренеры,селекционеры.?Ведь люди,не имеющие футбольного образованния и практики теоретически не способны достичь успехов.
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NewLife
1603268918
Благодаря бомжатскому руководству, продажные судьи, как коронавирусы. проникли в российский футбол и убивают его.
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LOKOfanatik19
1603270067
Может Аларам переобуется и будет писать - Стыдно за Зенит???
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Scorp 63
1603274104
Членососы от спорта бабло моют, а в итоге позорище на всю Иропу! Скока можно блевать на Российский футбол такой игрой с полуклубом из Бельгии???!!! И это наш(*** даже стыдно, почему-то не руководству, а болельщикам) "флагман"(картонный оказывается, как и весь наш футбол, под "чутким" руководством денежных мешков в разрез интересам болелам нашей страны) отечественного футбола!!!
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paracetamol
1603275031
Семака нужно менять: трус, плохой тактик и психолог, никого не воспитал, живет старым багажом, игроки результаты только ухудшают. Ракицкий как с недельного запоя, Азмун-Зюба по воротам попасть не могут уже который матч. Гнать надо или на скамейку сажать! Ротация состава слабая, в общем - полное дерьмо!
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"supermax"
1603277159
алярма, подруга, тут позор, а тебя нету))
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