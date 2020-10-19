Глава «Уфы»: «Зимой мы еще усилимся, засиживаться на 15-м месте не собираемся»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов анонсировал усиление состава во время зимнего трансферного окна.

«С оптимизмом смотрю в будущее, команду мы не хороним. У нас были объективные сложности, связанные с коронавирусом и финансами.

Сейчас молодежь, которая пришла в нашу команду, получила опытного наставника, и в зимнее трансферное окно мы еще усилимся. И долго засиживаться на 15-м месте не собираемся», – сказал Мурзагулов.