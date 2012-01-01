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    Глава «Уфы»: «Зимой мы еще усилимся, засиживаться на 15-м месте не собираемся»

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов анонсировал усиление состава во время зимнего трансферного окна.

    «С оптимизмом смотрю в будущее, команду мы не хороним. У нас были объективные сложности, связанные с коронавирусом и финансами.

    Сейчас молодежь, которая пришла в нашу команду, получила опытного наставника, и в зимнее трансферное окно мы еще усилимся. И долго засиживаться на 15-м месте не собираемся», – сказал Мурзагулов.

    • «Уфа» набрала шесть очков в 11 турах.
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    Источник: «Известия»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +30

      IceRain 2 часа назад

      Ясно дело не будите на 15 засиживаться, спуститесь на 16 ))
      Всю команду похерили и еще чушь какую-то несут.

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      Рейтинг: +10311

      Skull_Boy 3 часа назад

      Ну если вы считаете топ усилением беря не самые сливки из ФНЛ и лавочников из других клубов РПЛ, а при этом Тиль уходит бесплатно, то у вас не просто проблемы, а ЖОПА

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