Глава «Уфы»: «Зимой мы еще усилимся, засиживаться на 15-м месте не собираемся»

Ясно дело не будите на 15 засиживаться, спуститесь на 16 ))
Всю команду похерили и еще чушь какую-то несут.
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов анонсировал усиление состава во время зимнего трансферного окна.
«С оптимизмом смотрю в будущее, команду мы не хороним. У нас были объективные сложности, связанные с коронавирусом и финансами.
Сейчас молодежь, которая пришла в нашу команду, получила опытного наставника, и в зимнее трансферное окно мы еще усилимся. И долго засиживаться на 15-м месте не собираемся», – сказал Мурзагулов.
- «Уфа» набрала шесть очков в 11 турах.
- Неделю назад команду возглавил Рашид Рахимов.