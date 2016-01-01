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    Бувач: «Кокорин хотел вернуться в «Динамо». Его «криминальное прошлое»? Мы все делаем ошибки»

    Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач рассказал Sport24 о желании нападающего «Спартака» Александра Кокорина вновь стать динамовцем. Бувач тоже хотел видеть игрока в клубе.

    — Вы рассказывали, что хотели подписать Кокорина в «Динамо». Требуем подробностей!

    — Кокорин сам говорил, что хочет вернуться в «Динамо». Да, мы общались с ним вживую, несколько раз. И я хотел, чтобы он перешел в «Динамо». Но в итоге Саша предпочел «Спартак» — нет проблем, это его полное право.

    — «Криминальное прошлое» Кокорина вас не смущало?

    — Мы все в этой жизни делаем ошибки. Любой человек заслуживает второго шанса. Конечно, я знаю про его историю, но без особых подробностей. В любом случае, это уже в прошлом, сейчас Кокорин — просто футболист. Хороший футболист.

    • Кокорин начал профессиональную карьеру в «Динамо».
    • За «Спартак» в РПЛ он провел два матча.
    • «Динамо» в таблице идет шестым.

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    Источник: Sport24

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