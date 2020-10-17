Бувач: «Кокорин хотел вернуться в «Динамо». Его «криминальное прошлое»? Мы все делаем ошибки»

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач рассказал Sport24 о желании нападающего «Спартака» Александра Кокорина вновь стать динамовцем. Бувач тоже хотел видеть игрока в клубе.

— Вы рассказывали, что хотели подписать Кокорина в «Динамо». Требуем подробностей!

— Кокорин сам говорил, что хочет вернуться в «Динамо». Да, мы общались с ним вживую, несколько раз. И я хотел, чтобы он перешел в «Динамо». Но в итоге Саша предпочел «Спартак» — нет проблем, это его полное право.

— «Криминальное прошлое» Кокорина вас не смущало?

— Мы все в этой жизни делаем ошибки. Любой человек заслуживает второго шанса. Конечно, я знаю про его историю, но без особых подробностей. В любом случае, это уже в прошлом, сейчас Кокорин — просто футболист. Хороший футболист.