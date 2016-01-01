Форвард сборной Хорватии Брекало: «Влашич – лучший в РПЛ. Верю, что скоро он будет в одном из лучших европейских клубов»

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Йосип Брекало, нападающий «Вольфсбурга» и сборной Хорватии, охарактеризовал своего партнера Николу Влашича. Он считает футболиста ЦСКА лучшим в РПЛ.
«Никола отличный парень, фантастический игрок. На мой взгляд, лучший в чемпионате России. Из-за него я стал более внимательно следить за РПЛ. Влашич, я верю, скоро окажется в одном из лучших европейских клубов», – сказал Брекало 24sata.
- Хорватия идет в группе Лиги наций третьей.
- ЦСКА занимает в РПЛ третье место.
- Влашич в текущем чемпионате России забил четыре гола.