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    Форвард сборной Хорватии Брекало: «Влашич – лучший в РПЛ. Верю, что скоро он будет в одном из лучших европейских клубов»

    Йосип Брекало, нападающий «Вольфсбурга» и сборной Хорватии, охарактеризовал своего партнера Николу Влашича. Он считает футболиста ЦСКА лучшим в РПЛ.

    «Никола отличный парень, фантастический игрок. На мой взгляд, лучший в чемпионате России. Из-за него я стал более внимательно следить за РПЛ. Влашич, я верю, скоро окажется в одном из лучших европейских клубов», – сказал Брекало 24sata.

    • Хорватия идет в группе Лиги наций третьей.
    • ЦСКА занимает в РПЛ третье место.
    • Влашич в текущем чемпионате России забил четыре гола.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: 24sata

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    Сегодня, 20:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5

      zhenyagromyx 1 час назад

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      Рейтинг: +2092

      _Marqella_ 1 час назад

      Отличный игрок,жаль Зенит его не купил...может и лучший ,но это не 100%...

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      Рейтинг: +1773

      СвинкаСправедливости 2 часа назад

      Про лучший в РПЛ это всё фигня. Игроков много и позиций достаточно.
      Таких, как Влашич, всегда хватало.

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      Рейтинг: +947

      elessar arnor > СвинкаСправедливости 1 час назад

      не прав, у е б ок

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