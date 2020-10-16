Форвард сборной Хорватии Брекало: «Влашич – лучший в РПЛ. Верю, что скоро он будет в одном из лучших европейских клубов»

Йосип Брекало, нападающий «Вольфсбурга» и сборной Хорватии, охарактеризовал своего партнера Николу Влашича. Он считает футболиста ЦСКА лучшим в РПЛ.

«Никола отличный парень, фантастический игрок. На мой взгляд, лучший в чемпионате России. Из-за него я стал более внимательно следить за РПЛ. Влашич, я верю, скоро окажется в одном из лучших европейских клубов», – сказал Брекало 24sata.