Роналду – о возвращении в Турин: «Я не нарушал протокол»

Заразившийся коронавирусом нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на обвинения в свой адрес со стороны министра спорта Италии Винченцо Спадафоры.

Ранее чиновник заявил, что португалец нарушил медицинский протокол, вернувшись из Португалии в Турин, будучи заболевшим COVID-19.

«Я постоянно нахожусь дома, и загораю, чтобы убить время. Я соблюдаю протокол, я его не нарушал. Это ложь.

Я вернулся из Португалии, соблюдая все правила. Мы приехали на машине скорой помощи и ни с кем не контактировали даже в Турине», – сказал Роналду.