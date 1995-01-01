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    Роналду – о возвращении в Турин: «Я не нарушал протокол»

    Заразившийся коронавирусом нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на обвинения в свой адрес со стороны министра спорта Италии Винченцо Спадафоры.

    Ранее чиновник заявил, что португалец нарушил медицинский протокол, вернувшись из Португалии в Турин, будучи заболевшим COVID-19.

    «Я постоянно нахожусь дома, и загораю, чтобы убить время. Я соблюдаю протокол, я его не нарушал. Это ложь.

    Я вернулся из Португалии, соблюдая все правила. Мы приехали на машине скорой помощи и ни с кем не контактировали даже в Турине», – сказал Роналду.

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    Источник: Football Italia

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