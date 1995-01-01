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    Министр спорта Италии обвинил Роналду в нарушении медицинского протокола

    Министр спорта Италии Винченцо Спадафора прокомментировал заражение форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду коронавирусом и его возвращение в Турин, несмотря на правила соблюдения карантина.

    «Думаю, Роналду нарушил медицинский протокол, если только у него не было специального разрешения от органов здравоохранения», – сказал Спадафора.

    • Об обнаружении коронавируса у Роналду стало известно во вторник.
    • Из-за этого нападающий пропустил матч Лиги наций против Швеции (3:0).
    • Португалец прилетел в Турин медицинским рейсом и изолировался у себя дома.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 19:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +42325

      portero 9 минут назад

      И.... нарушил, но ему ничего не сделают . очередное исключение из правил(правила для рабов). деньги творят чудеса******.

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