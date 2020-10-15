Министр спорта Италии обвинил Роналду в нарушении медицинского протокола

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора прокомментировал заражение форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду коронавирусом и его возвращение в Турин, несмотря на правила соблюдения карантина.
«Думаю, Роналду нарушил медицинский протокол, если только у него не было специального разрешения от органов здравоохранения», – сказал Спадафора.
- Об обнаружении коронавируса у Роналду стало известно во вторник.
- Из-за этого нападающий пропустил матч Лиги наций против Швеции (3:0).
- Португалец прилетел в Турин медицинским рейсом и изолировался у себя дома.
Источник: Football Italia