Министр спорта Италии обвинил Роналду в нарушении медицинского протокола

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора прокомментировал заражение форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду коронавирусом и его возвращение в Турин, несмотря на правила соблюдения карантина.

«Думаю, Роналду нарушил медицинский протокол, если только у него не было специального разрешения от органов здравоохранения», – сказал Спадафора.